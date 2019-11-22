Một mình đến Mỹ, ca sĩ Hương Tràm bị trộm móc ví sạch sẽ đến mức ‘không xu dính túi’

Hậu trường 22/11/2019 10:52

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hương Tràm than thở về việc bị trộm móc ví nên mất hết giấy tờ, tiền bạc khiến người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, ca sĩ Hương Tràm bất ngờ chia sẻ về sự cố mà cô gặp phải khi một mình đến New York (Mỹ). Cụ thể, trên Facebook cá nhân, cô viết: “Cứ bay một mình là y như rằng... Đến bao giờ những kẻ móc túi mới lãng quên mình nhỉ? New York mộng mơ, ngó lơ mất cái bóp... Giải ngố kiểu không xu dính túi vậy”.

ca si huong tram 1
Bài đăng của Hương Tràm - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, giọng ca “Em gái mưa” đã mất hết tiền lẫn giấy tờ nên vô cùng hoang mang. Cô nàng than thở với một người bạn: “Đã nghèo còn mất hết tiền và giấy tờ đây này, môi hở và chân lạnh, lang thang ngược xuôi giữa dòng đời New York”. Được biết, đây không phải lần đầu cô gặp phải sự cố này khi di chuyển một mình.

ca si huong tram 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Hương Tràm, bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên đến nữ ca sĩ và mong cô cẩn thận hơn để tránh trường hợp tương tự: “Thương em, lần sau nhớ cẩn thận nha em”, “Tràm ơi, lần sau đi sân bay hãy ăn mặc xấu xí và bớt đẹp đi, có thể nó sẽ bớt lưu tâm em”, “Trời ơi, xui vậy”, “Cẩn thận chị ơi, đề phòng là trên hết”…

ca si huong tram 3
Hương Tràm đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống sau khi rời xa showbiz - Ảnh: Internet

Sau khi tuyên bố tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm quyết định sang Mỹ du học. Đây cũng là khoảng thời gian cô cho phép bản thân nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Trong khi đó, người hâm mộ vẫn đang mong chờ ngày nữ ca sĩ trở lại với âm nhạc và mang đến những sản phẩm mới đầy chất lượng.

Hương Tràm bật khóc vì nhớ nhà khi ở Mỹ

Hương Tràm bật khóc vì nhớ nhà khi ở Mỹ

Hương Tràm cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều kể từ khi sang Mỹ du học. Nữ ca sĩ tâm sự từng có lúc bật khóc, nhớ những cơn mưa ở TP. HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Tràm cuộc sống sao Việt Hương Tràm bị trộm móc ví

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026