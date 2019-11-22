Trên trang cá nhân, ca sĩ Hương Tràm than thở về việc bị trộm móc ví nên mất hết giấy tờ, tiền bạc khiến người hâm mộ lo lắng.
- Chụp ảnh chung, Hương Tràm đã làm lộ bí mật giấu kín bấy lâu của ca sĩ Anh Khang?
- Đi Mỹ cũng dính thị phi, Hương Tràm xéo xắt khi bị nhận xét khiếm nhã
Mới đây, ca sĩ Hương Tràm bất ngờ chia sẻ về sự cố mà cô gặp phải khi một mình đến New York (Mỹ). Cụ thể, trên Facebook cá nhân, cô viết: “Cứ bay một mình là y như rằng... Đến bao giờ những kẻ móc túi mới lãng quên mình nhỉ? New York mộng mơ, ngó lơ mất cái bóp... Giải ngố kiểu không xu dính túi vậy”.
Theo chia sẻ, giọng ca “Em gái mưa” đã mất hết tiền lẫn giấy tờ nên vô cùng hoang mang. Cô nàng than thở với một người bạn: “Đã nghèo còn mất hết tiền và giấy tờ đây này, môi hở và chân lạnh, lang thang ngược xuôi giữa dòng đời New York”. Được biết, đây không phải lần đầu cô gặp phải sự cố này khi di chuyển một mình.
Dưới bài đăng của Hương Tràm, bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên đến nữ ca sĩ và mong cô cẩn thận hơn để tránh trường hợp tương tự: “Thương em, lần sau nhớ cẩn thận nha em”, “Tràm ơi, lần sau đi sân bay hãy ăn mặc xấu xí và bớt đẹp đi, có thể nó sẽ bớt lưu tâm em”, “Trời ơi, xui vậy”, “Cẩn thận chị ơi, đề phòng là trên hết”…
Sau khi tuyên bố tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm quyết định sang Mỹ du học. Đây cũng là khoảng thời gian cô cho phép bản thân nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Trong khi đó, người hâm mộ vẫn đang mong chờ ngày nữ ca sĩ trở lại với âm nhạc và mang đến những sản phẩm mới đầy chất lượng.