Trên trang cá nhân, ca sĩ Hương Tràm than thở về việc bị trộm móc ví nên mất hết giấy tờ, tiền bạc khiến người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, ca sĩ Hương Tràm bất ngờ chia sẻ về sự cố mà cô gặp phải khi một mình đến New York (Mỹ). Cụ thể, trên Facebook cá nhân, cô viết: “Cứ bay một mình là y như rằng... Đến bao giờ những kẻ móc túi mới lãng quên mình nhỉ? New York mộng mơ, ngó lơ mất cái bóp... Giải ngố kiểu không xu dính túi vậy”.

Bài đăng của Hương Tràm - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, giọng ca “Em gái mưa” đã mất hết tiền lẫn giấy tờ nên vô cùng hoang mang. Cô nàng than thở với một người bạn: “Đã nghèo còn mất hết tiền và giấy tờ đây này, môi hở và chân lạnh, lang thang ngược xuôi giữa dòng đời New York”. Được biết, đây không phải lần đầu cô gặp phải sự cố này khi di chuyển một mình.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Hương Tràm, bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên đến nữ ca sĩ và mong cô cẩn thận hơn để tránh trường hợp tương tự: “Thương em, lần sau nhớ cẩn thận nha em”, “Tràm ơi, lần sau đi sân bay hãy ăn mặc xấu xí và bớt đẹp đi, có thể nó sẽ bớt lưu tâm em”, “Trời ơi, xui vậy”, “Cẩn thận chị ơi, đề phòng là trên hết”…

Hương Tràm đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống sau khi rời xa showbiz - Ảnh: Internet

Sau khi tuyên bố tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm quyết định sang Mỹ du học. Đây cũng là khoảng thời gian cô cho phép bản thân nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Trong khi đó, người hâm mộ vẫn đang mong chờ ngày nữ ca sĩ trở lại với âm nhạc và mang đến những sản phẩm mới đầy chất lượng.

Hương Tràm bật khóc vì nhớ nhà khi ở Mỹ Hương Tràm cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều kể từ khi sang Mỹ du học. Nữ ca sĩ tâm sự từng có lúc bật khóc, nhớ những cơn mưa ở TP. HCM.

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