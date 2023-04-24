Lộ diện gương mặt mới đồng hành cùng chương trình Vợ chồng son - Nữ MC ‘lạ mà quen’ của showbiz

"Vợ chồng son" là một chương trình truyền hình thực tế đã tạo được chổ đứng trong lòng khán giả nhiều năm qua. Chương trình được thực hiện dựa trên format nổi tiếng “Xin chào vợ chồng son” của Đài truyền hình Asahi (Nhật Bản). Chương trình có thời lượng 30 phút mỗi tập, hướng đến đối tượng là những cặp vợ chồng ở mọi độ tuổi chia sẻ về cuộc sống gia đình hôn nhân cùng với hai MC là NSND Hồng Vân và danh hài Quốc Thuận.

Tối ngày 23/4, MC Thanh Vân Hugo lên tiếng xác nhận chính thức trở thành bạn đồng hành của MC Quốc Thuận tại chương trình "Vợ chồng son" phiên bản mới. Ở bản thường, vị trí nữ MC chương trình này thuộc về nghệ sĩ Hồng Vân.

MC, diễn viên Thanh Vân Hugo - Ảnh: Internet

Thanh Vân Hugo (tên thật là Nguyễn Thanh Vân) sinh năm 1985, thuộc thế hệ hot girl đời đầu 8X tại Hà Nội. Cô được nhiều khán giả biết đến khi làm MC gameshow truyền hình trực tiếp "Vui cùng Hugo" dành cho thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi, phát sóng từ năm 2004. Qua chương trình, cô có nghệ danh Thanh Vân Hugo. Ngoài ra cô còn từng đảm nhận vai trò MC tại nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như: Chúc bé ngủ ngon, Tình yêu của tôi, Chinh phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng,...

Thanh Vân Hugo đảm nhiệm vị trí MC tại chương trình "Vietnam's Got Talent" - Ảnh: Internet

Bên cạnh gương mặt tươi sáng, giọng nói truyền cảm, Thanh Vân Hugo còn là một MC thực lực với biệt danh “hot girl học giỏi”: 12 năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại xuất sắc khi theo học chương trình thạc sĩ tại Thụy Sĩ,...

Thanh Vân Hugo còn được biết đến với biệt danh “hot girl học giỏi” - - Ảnh: Internet

Khán giả cũng đang mong chờ cô sẽ có màn thể hiện bất ngờ tại chương trình.