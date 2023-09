Maya sexy, xinh đẹp vượt mặt Hà Hồ

Mới đây, trong chương trình The Remix 2016, Maya đã có tên trong danh sách người chơi khiến khán giả tò mò. Bởi lẽ, trong The Remix 2016, Hồ Ngọc Hà sẽ làm giám khảo trong liveshow 1. Hồ Ngọc Hà và Maya từng có nghi án “xích mích” do cả hai cùng là “người thứ 3” của một “đại gia kim cương” đất Nghệ.





Đây là lần "chạm mặt" đầu tiên của Hồ Ngọc Hà - Maya.