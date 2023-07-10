Mẫu nữ Vbiz khóc nghẹn khi lần đầu tiết lộ chuyện con trai mắc hội chứng tự kỷ: 'Lúc đầu vợ chồng tôi không dám tin'

Mới đây, trong một chương trình talkshow về gia đình, kinh nghiệm của mẹ bỉm, Á quân The Face Vietnam 2016 khiến ai cũng nghẹn ngào khi tiết lộ chuyện con trai đầu lòng bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.

Vợ chồng Chúng Huyền Thanh - Jay Quân là những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt. Từ khi kết hôn và có con, cặp đôi vẫn luôn khoe nhiều khoảnh khắc hôn nhân viên mãn, bình yên. Cả hai vẫn duy trì làm nghệ thuật, chụp mẫu ảnh song song với việc dành thời gian cho các con nhỏ. Gia đình của Chúng Huyền Thanh và Jay Quân còn trở thành khuôn mặt chụp mẫu ảnh của một số thương hiệu. Vợ chồng Chúng Huyền Thanh - Jay Quân là những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt. Từ khi kết hôn và có con, cặp đôi vẫn luôn khoe nhiều khoảnh khắc hôn nhân viên mãn, bình yê Mới đây, trong một chương trình talkshow về gia đình, kinh nghiệm của mẹ bỉm, Á quân The Face Vietnam 2016 khiến ai cũng nghẹn ngào khi tiết lộ chuyện con trai đầu lòng bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Cụ thể, Chúng Huyền Thanh chia sẻ: "Con tôi có khoảng thời gian bị chậm nói, bé có những phát triển mà tôi nhận ra là biểu hiện hội chứng tự kỷ nhẹ. Lúc đầu vợ chồng tôi không dám tin con bị như thế đâu, sau đó gia đình cũng động viên 2 vợ chồng đưa con đi khám để xem tại sao bé gần 3 tuổi rồi mà không nói được một từ nào mà chỉ tập trung vào những hình tròn xoay xoay. Khi đưa đi khám, bác sĩ nói con tôi bị hội chứng tự kỷ nhẹ và phải cho bé theo học trường can thiệp đặc biệt. Lúc đó, vợ chồng tôi rất buồn bã vì không dành nhiều thời gian cho con".

Á quân The Face Vietnam 2016 khiến ai cũng nghẹn ngào khi tiết lộ chuyện con trai đầu lòng bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ Do phát hiện từ lúc bé còn nhỏ và có những phương án điều trị thích hợp nên hiện tại tình trạng của con trai Chúng Huyền Thanh dần ổn định hơn. Mẹ bỉm 2 con cho biết, nhóc tỳ được các giáo viên nhận xét có sự tiến bộ: "Sau thời gian học ở trường can thiệp, tôi thấy con có những sự phát triển để gần như có thể theo học ở một trường bình thường. Chỉ còn 1 vài năm con nữa con sẽ lên lớp 1, tôi lo lắng không biết bé có thể theo kịp các bạn hay không hay sẽ phải học lùi lại 1 năm. Vợ chồng tôi cố gắng trao đổi với giáo viên ở trường can thiệp và các cô nói bé có sự tiến bộ. May mắn vợ chồng tôi phát hiện ra tình trạng của con từ sớm". Do phát hiện từ lúc bé còn nhỏ và có những phương án điều trị thích hợp nên hiện tại tình trạng của con trai Chúng Huyền Thanh dần ổn định hơn Đôi trẻ kết hôn vào năm 2017 và Chúng Huyền Thanh lên chức mẹ khi chỉ mới 21 tuổi nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn. Nói về quyết định sinh con khi còn khá trẻ, Chúng Huyền Thanh từng chia sẻ: "Thực ra lúc đó em rất sợ, vì em còn quá trẻ. Bố mẹ cũng chưa thật sự đồng ý, vì không biết lấy chồng em sẽ sống như thế nào. Anh Quân khi được thông báo em có bầu, mặt cũng tỉnh queo nhưng em biết anh cố tỏ ra là mình ổn để làm chỗ dựa cho em".

Đôi trẻ kết hôn vào năm 2017 và Chúng Huyền Thanh lên chức mẹ khi chỉ mới 21 tuổi nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn Thời gian đầu lên chức bố mẹ bỉm, Á quân The Face 2016 tiết lộ cuộc sống có nhiều thay đổi, đảo lộn vì phải chăm con Thời gian đầu lên chức bố mẹ bỉm, Á quân The Face 2016 tiết lộ cuộc sống có nhiều thay đổi, đảo lộn vì phải chăm con. Vào dịp đúng sinh nhật 30 tuổi của Jay Quân vào năm 2020, Chúng Huyền Thanh tiếp tục thông báo đã mang thai nhóc tỳ thứ 2. Con trai nhỏ của cặp đôi chào đời vào tháng 5/2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-nu-vbiz-khoc-nghen-khi-lan-au-tiet-lo-chuyen-con-trai-mac-hoi-chung-tu-ky-luc-au-vo-chong-toi-khong-dam-tin-600607.html