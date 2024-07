Không hẹn mà gặp, 3 mẹ bỉm Vbiz cùng đặt tên con gái giống hệt nhau, đọc lên vừa hay vừa ý nghĩa và đặt trọn tâm tình của mẹ

Việc đặt tên cho con vô cùng quan trọng vì ngoài một cái tên hay còn phải mang một ý nghĩa tốt đẹp để con luôn gặp may mắn trên đường đời. Vì đối với cha mẹ, con là một món quà tuyệt vời và quý giá nhất của mỗi gia đình. Tên gọi sẽ là một yếu tố tạo ấn tượng, và phần nào đó thể hiện được bản ngã hoặc tình yêu thương bố mẹ dành cho trẻ. Đó là lý do mà việc nghiên cứu ra một cái tên để đặt cho con cực kỳ quan trọng đối với các bậc phụ huynh.

Cùng cái tên Tuệ An, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai Bầu Hiển cũng chọn đặt cho ái nữ đầu lòng của mình. Trong tiệc sinh nhật tròn một tuổi của cháu gái nhà hào môn, Đỗ Mỹ Linh đã chính thức công khai diện mạo ái nữ cùng tên thật của nhóc tỳ sau khoảng thời gian dài giấu kín. "Trộm vía" bé Tuệ An được nhiều người xuýt xoa với vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn giống hệt bố chủ tịch.

Tiếc thôi nôi con gái hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ông xã Đỗ Vinh Quang.

Trước đó, tối 4/7, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ông xã Đỗ Vinh Quang đăng bộ ảnh gia đình, lộ diện dung mạo con gái đầu lòng. Con gái của cặp đôi tên là Tuệ An mới tròn 1 tuổi. Hoa hậu Việt Nam 2016 viết : "Chúc mừng con gái yêu đã chính thức có tuổi. Cảm thấy trưởng thành quá đi".

Bé Tuệ An xinh xắn, dễ thương, thỏa sức vui đùa trong vòng tay cha mẹ. Con gái Đỗ Mỹ Linh có biệt danh TiTi, được mẹ lập tài khoản mạng xã hội nhưng cài chế độ riêng tư, chỉ có gia đình và một số bạn bè thân thiết theo dõi.

Riêng diễn viên Thu Quỳnh cũng thường xuyên chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình. Bé Tuệ An nhà “My Sói” có tên gọi ở nhà là Tằm và thỉnh thoảng được mẹ khoe những khoảnh khắc cực đáng yêu của bé trên trang cá nhân của mình.

Thu Quỳnh quyết định làm mẹ đơn thân khi sinh con gái thứ 2.

Trước đó, Thu Quỳnh cũng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh những giọt sữa non đầu tiên dành cho em bé vừa chào đời. Nữ diễn viên bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi lần 2 làm mẹ sau 9 năm: "Chào tuần mới với "hành trình" mới! Sweet love".

Có thể thấy, cả 3 Hotmom đình đám Vbiz Đỗ Mỹ Linh, Phạm Quỳnh Anh và Thu Quỳnh đều đặt tên cho ái nữ là Tuệ An. Sự trùng hợp này quả thực rất hiếm gặp, trên thực tế Tuệ An là một cái tên hay mà khi đọc lên nhiều người cũng có thể hiểu được một phần ý nghĩa đặc biệt của nó.

Theo nghĩa Hán - Việt, "Tuệ" có nghĩa là trí tuệ, sự thông thái, hiểu biết. "An" có nghĩa là bình yên, an lành. Hai từ này kết hợp với nhau tạo nên một cái tên mang ý nghĩa là người có trí tuệ cao, sống an nhiên, tự tại. Tên "Tuệ An" thường được đặt cho con gái, với mong muốn con sẽ là một người thông minh, tài giỏi, có trí tuệ cao, sống an nhiên, tự tại, có cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Có lẽ ý nghĩa này cũng là mong muốn tốt đẹp và niềm hy vọng mà các Hotmom muốn gửi gắm cho ái nữ của mình.