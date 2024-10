Đêm cuối lễ tang của cố NSƯT Vũ Linh, bà Loan được biết toàn bộ chương trình tiễn biệt cố NSƯT Vũ Linh được phát trực tiếp trên kênh truyền thông của BH Media. Theo hợp đồng đã kí với bà Phượng, BH Media là đơn vị duy nhất được quay phim, chụp ảnh... tang lễ cố nghệ sĩ.

Theo bà Loan, bà là con gái duy nhất, thuộc hàng thừa kế thứ nhất được pháp luật công nhận của cố NSƯT Vũ Linh; việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan quyền nhân thân của cố NSƯT Vũ Linh phải được sự đồng ý của bà. Việc bà Phượng và BH Media ký hợp đồng khi không có sự đồng ý của bà đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà.

Nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đã ký giữa bà Phượng và BH Media; yêu cầu BH Media cùng bà Phượng liên đới trả lại hơn 142 triệu đồng tiền thu lợi từ hợp đồng. Yêu cầu BH Media phải gỡ bỏ hình ảnh, video sự kiện phát sinh từ hợp đồng liên quan đến cố NSƯT Vũ Linh. Công nhận bà Loan là người có quyền quản lý đối với toàn bộ quyền nhân thân và giá trị nhân thân của cố NSƯT Vũ Linh.

Phía BH Media trình bày, trong thời gian gấp rút của tang lễ, công ty không thể biết được gia đình cố NSƯT Vũ Linh ai mới là người được ký giấy tờ. Phía gia đình phải có trách nhiệm bàn bạc và cử người đại diện ra làm việc.

Cạnh đó, bà Loan đang có tranh chấp thừa kế và đang được giải quyết trong vụ án khác và chưa có bản án có hiệu lực pháp luật nên chưa thể xác định được người có quyền thừa kế hợp pháp của cố NSƯT Vũ Linh. BH Media yêu cầu HĐXX tạm đình chỉ giải quyết vụ án để đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan.

Theo HĐXX, quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã yêu cầu bà Phượng cung cấp giấy ủy quyền của người thừa kế hợp pháp của cố NSƯT Vũ Linh cho bà ký tên, giấy tờ thể hiện người lớn trong gia đình đã đồng ý cho bà ký hợp đồng với BH Media. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử bà Phượng không cung cấp được.

HĐXX căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, đến thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án, bà Loan vẫn chưa bị quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố không phải là con nuôi hay con ruột của cố NSƯT Vũ Linh. Bà Phượng không xuất trình được bản án có hiệu lực pháp luật tuyên bà Loan không phải con nuôi hay con đẻ của cố NSƯT Vũ Linh và giấy tờ về nhân thân bà Loan là giả mạo.

Đây là quan hệ tranh chấp hợp đồng được xác lập ngày 6-3-2023, theo các tài liệu do chính quyền địa phương cung cấp thì bà Loan có giấy khai sinh do chính cố NSƯT Vũ Linh làm và ghi nhận bà Loan là con. Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện bố mẹ đẻ của cố NSƯT Vũ Linh đã mất và ông không có vợ.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại bà Loan vẫn là người thừa kế duy nhất có quyền ký hợp đồng với các đối tác có liên quan đến cố NSƯT Vũ Linh. Việc ký hợp đồng của bà Phượng không được sự đồng ý của bà Loan và việc BH Media làm việc với bà Phượng là sai. HĐXX xét thấy, chủ thể của hợp đồng không được quyền ký hợp đồng là vi phạm điều cấm của pháp luật.

Cạnh đó, bà Phượng đã hưởng lợi 89 triệu đồng từ hợp đồng, thể hiện qua các tài, chứng các bên cung cấp. Số tiền 89 triệu đồng là tương đương 60% doanh thu có được mà BH Media ứng trước cho bà Phượng, 40% còn lại (hơn 53 triệu đồng) được hiểu là phần lợi nhuận do BH Media đã thu.

HĐXX không chấp nhận lập luận về việc ký hợp đồng không xâm phạm đến quyền, lợi ích của bà Loan. Vì việc ký hợp đồng là trái quy định, ngay cả khi việc đó đem lại lợi ích nhưng không ai cho phép thì vẫn là trái pháp luật.

Từ đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên hủy hợp đồng giữa BH Media và bà Phượng liên quan đến đám tang của cố NSƯT Vũ Linh do vô hiệu. Buộc BH Media và bà Phượng liên đới trả lại cho bà Loan tổng cộng hơn 142 triệu đồng.

Phía BH Media phải gỡ bỏ tất cả hình ảnh, video sự kiện phát sinh từ hợp đồng liên quan đến cố NSƯT Vũ Linh trên các nền tảng. Công nhận bà Loan là người có quyền quản lý đối với toàn bộ quyền nhân thân và giá trị nhân thân của cố NSƯT Vũ Linh; người nào muốn sử dụng các giá trị nhân thân của cố NSƯT Vũ Linh phải được bà Loan đồng ý.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh 10 -12 -1958). Ông trở bệnh nặng, được gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát. Ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5-3. Hưởng thọ 66 tuổi. Gia đình đã an táng ông tại Nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ và nhiều nghệ sĩ tài danh khác của sân khấu cải lương.

NSƯT Vũ Linh được khán giả biết đến qua nhiều tuồng nổi bật như: "Hòn vọng phu", "Giũ áo bụi đời", "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Cô đào hát", "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài", "Giang sơn mỹ nhân"... Ông được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn được thể loại tâm lý xã hội, vừa diễn xuất sắc thể loại tuồng cổ.