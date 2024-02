Hồ Ngọc Hà và loạt sao Việt từng điêu đứng vì bị kẻ gian đột nhập biệt thự, có người mất đến 100 lượng vàng

Vụ việc xảy ra khi Hồ Ngọc Hà đang lưu diễn ở Mỹ. Sau đó, nữ ca sĩ đã phải hủy show với lý do sức khỏe. Trong một buổi livestream, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Gia đình Hà gặp một số chuyện không vui và đang được phía công an hỗ trợ. Hà hy vọng việc nào ra việc đó và sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất".

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP.Thủ Đức đã lập hồ sơ chuyển lên Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền. Được biết, Ngọc Trinh sống trong căn biệt thự rộng lớn tại P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức). Ngọc Trinh thừa nhận việc bị mất trộm là "thiệt hại cũng đáng để buồn nguyên năm 2021". Sau khi xảy ra vụ việc, Ngọc Trinh tăng cường lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt. Những trang sức, tài sản có giá trị "khủng" cũng được diễn viên phim Vòng eo 56 đem cất giữ ở nơi khác. Người đẹp gốc Trà Vinh cho biết sự việc là một bài học cho sự chủ quan của mình.

Ngày 30/3/2021, Ngọc Trinh từng gây xôn xao khi có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an về việc bị mất trộm tài sản trị giá khoảng 10 tỉ đồng, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, người đẹp sinh năm 1989 báo bị mất trộm bộ đồng hồ (hơn 10 chiếc) có giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Nhật Kim Anh

Tháng 7/2019, biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh tại TP.HCM bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt và trộm đi nhiều tài sản giá trị. Theo trình báo, cô bị mất 100 lượng vàng, 4 nhẫn kim cương, 500 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức khác.

Đúng 3 tháng sau, Công an TP.HCM cho biết đã bắt được 2 tên trộm đột nhập vào nhà nữ ca sĩ, hoàn trả cho cô 60 cây vàng. Theo nữ ca sĩ, số tiền này chưa tới 2,5 tỉ đồng, tức một nửa, nhưng có còn hơn không. Người đẹp kể: "Tôi mất tổng cộng 100 cây vàng, 4 nhẫn hột xoàn và 500 triệu đồng tiền mặt với một số vàng vòng của con trai lúc thôi nôi, rồi vàng cưới, đô la, mất hết. Bây giờ lấy lại được 60 cây là mừng".

Quyền Linh

Trong chương trình Hãy đoán đi, MC Quyền Linh gây bất ngờ khi tiết lộ từng bị trộm đột nhập vào nhà dọn sạch đồ. Sau khi cơ quan bắt được kẻ gian, tên này thú nhận khi đọc báo biết được gia đình nghệ sĩ đi diễn ở miền Trung hai tháng nên đã lên kế hoạch trộm cắp.

“Có một lần gia đình tôi đi quay phim ở miền Trung, kẻ trộm đột nhập vào dọn sạch đồ đạc trong nhà, không còn cái gì. Tôi về Sài Gòn lập tức gọi công an điều tra và bắt được kẻ trộm đó” - MC Quyền Linh chia sẻ.

Kim Tử Long

Ngày 14/7/2016, ngôi nhà tọa lạc tại một khu dân cư mới ở Bình Chánh (TP.HCM) của nghệ sĩ Kim Tử Long bị trộm đột nhập phòng ngủ của hai vợ chồng rồi cạy bung két sắt, lấy đi nhiều vàng và tiền. Theo nghệ sĩ Kim Tử Long, thời điểm xảy ra vụ việc anh đang đi diễn ở tỉnh và trong nhà chỉ có vợ chồng người cháu trông coi.

Khi chương trình diễn ra được gần 1 tiếng thì ông nhận được điện thoại thông báo từ con gái rằng nhà bị trộm lẻn vào phá bung cửa két sắt, lấy đi nhiều tài sản. Nam nghệ sĩ tiết lộ trộm phá cửa sau của ngôi nhà, đi lên tầng một, vào thẳng phòng ngủ của anh phá bung cửa 2 két sắt, lấy đi nhiều đô la Úc, vàng, nhẫn… Ước tính tài sản bị mất khoảng hơn 800 triệu đồng.

"Tôi bị trộm đột nhập vào nhà lấy hết tiền bạc, trang sức. Những món quà sinh nhật là vòng vàng mà tôi và Trinh Trinh để dành cho các con bị lấy hết. Tiếc nhất là chiếc nhẫn mà tôi tặng vợ" - nghệ sĩ Kim Tử Long từng chia sẻ.

Đăng Khôi

Tối 15/2/2016, ca sĩ Đăng Khôi cho biết anh bị kẻ gian vào nhà ở quận 7 TP.HCM, trộm mất 800 triệu đồng. Sự việc xảy ra sau khi gia đình Đăng Khôi rời khỏi nhà từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ để đi chúc tết. Lợi dụng lúc không có người ở nhà, kẻ trộm phá các lớp bảo vệ, sau đó lục tung mọi đồ vật và đục két sắt dù ngôi nhà đối diện với chốt dân phòng.

Theo những hình ảnh camera ghi hình được, kẻ trộm xách dao đi lại ngang nhiên, phá các lớp bảo vệ, sau đó lục tung đồ đạc và đục két sắt. Sau vụ việc, gia đình Đăng Khôi ngay lập tức đã có biện pháp tăng cường an ninh. Nam ca sĩ từng tâm sự kể từ hồi bị trộm, anh thấy tài sản mất không đáng lo bằng nỗi lo về an toàn nên chỉ muốn ở nhà, không dám nhận show đi diễn, lo lắng cho sự an toàn của vợ con

Minh Hằng

Ngày 26/12/2015, căn biệt thự triệu đô trên đường Bùi Tá Hán, quận 2, TP.HCM của ca sĩ Minh Hằng bị trộm đột nhập, lấy mất tài sản trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang ở Nhật làm đại sứ cho một nhãn hàng.

Sau khi nhận được trình báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kết hợp với Công an Q.2 (vào thời điểm năm 2015, nay thuộc TP.Thủ Đức) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Người nhà Minh Hằng khai báo với cơ quan công an bị trộm lấy mất 1 túi xách trị giá 30.000 USD, 1 nhẫn hột xoàn trị giá 400 triệu đồng, 1 đồng hồ trị giá 25.000 USD.