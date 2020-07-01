Hậu ồn ào đường ai nấy đi, bạn trai của H’Hen Niê lần đầu tiết lộ sự thật khiến dân mạng ngã ngửa

Hậu trường 01/07/2020 10:23

Chuyện tình cảm của Hoa hậu H'Hen Niê và bạn trai vẫn luôn là đề tài được công chúng đặc biệt quan tâm.

Là một trong những nàng hậu nổi tiếng nhất nhì Vbiz, những thông tin liên quan đến H’Hen Niê luôn thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là chuyện tình cảm. Dù chưa chính thức công khai người yêu nhưng trên mạng xã hội, người đẹp Ê Đê vẫn thỉnh thoảng đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên "nửa kia".

Tuy nhiên, cách đây không lâu, cả hai bị nghi đã đường ai nấy đi khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Nguyên nhân xuất phát từ việc bạn trai của H’Hen Niê - Tuấn Khôi đăng tải dòng trạng thái với hai chữ “Độc thân” trên trang Facebook cá nhân.

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Bài đăng gây hoang mang của Tuấn Khôi - Ảnh: FB

Ngay sau đó, dân tình lại phát hiện cặp đôi unfollow (hủy theo dõi) nhau trên Instagram. Những động thái đáng ngờ này của H’Hen Niê và Tuấn Khôi khiến nhiều người có thêm cơ sở để nghi vấn cả hai đang trục trặc tình cảm. Trước những ồn ào này, H'Hen Niê chỉ giữ im lặng và tập trung cho các dự án nghệ thuật.

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Người đẹp không lên tiếng về ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm - Ảnh: FB

Mới đây, bạn trai của H'Hen Niê bất ngờ có động thái khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Theo đó, dưới bài viết liên quan đến H'Hen Niê của Tuấn Khôi, một người bạn đã thắc mắc về dòng trạng thái độc thân trước đó của anh chàng: “Hết độc thân rồi hở?”. Ngay lập tức, Tuấn Khôi đã để lại bình luận: “Ai lấy Facebook em ghi tầm bậy tầm bạ chứ em có biết gì đâu”.

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Dòng bình luận tiết lộ sự thật của bạn trai H'Hen Niê - Ảnh: FB

Câu trả lời này của Tuấn Khôi đã ngầm khẳng định mối quan hệ giữa anh với H'Hen Niê vẫn tốt đẹp và không hề có chuyện chia tay như lời đồn. Trong khi đó, người hâm mộ cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ cả hai đã “toang”.

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"Lúc đó, mẹ tôi đeo trên cổ một sợi dây chuyền và phải bán nó đi. Tôi là người chở mẹ lên phố để bán dây chuyền và thấy mẹ rất buồn" – H’Hen Niê nói.

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