Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng

Hậu trường 24/10/2018 17:11

Tranh thủ những ngày rảnh rỗi, ca sĩ Đăng Khôi đưa bà xã cùng hai con đi Đà Nẵng và Hội An du lịch dài ngày.

Vài ngày gần đây, trang cá nhân của ca sĩ Đăng Khôi và bã xã Thủy Anh tràn ngập những hình ảnh du lịch ở Đà Nẵng và Hội An. Gia đình nhỏ chia sẻ nhiều hình ảnh cute vô đối khi diện áo đồng phục, vui đùa trên biển hay tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn ở nhà sang trọng.

Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 1
Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh diện áo gia đình cực nhắng nhít - Ảnh: FBNV
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 2
Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng Đăng Khôi vẫn luôn lãng mạn như lúc mới yêu - Ảnh: FBNV

Có thế nói, Thủy Anh và Đăng Khôi là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí. Tuy đã bên nhau nhiều năm và có hai con trai nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn lãng mạn như ngày đầu mới yêu. Trên trang cá nhân, Đăng Khôi không ít lần khiến fan hâm mộ ghen tỵ khi công khai nhắn nhủ những lời yêu thương đến bà xã. Cách đây ít lâu, ông bố hai con cũng khiến Thủy Anh xúc động nghẹn ngào khi chúc mừng sinh nhật hoành tráng cùng clip ôn lại kỷ niệm từ thời mới quen nhau.

Trong cuộc sống gia đình, Đăng Khôi luôn cố gắng nhường nhịn người phụ nữ bên cạnh mình hết mức có thể. Tuy là ca sĩ nổi tiếng nhưng anh không ngại làm việc nhà, chăm con, giặt giũ thậm chí đấm bóp giúp vợ mỗi tối. Những ngày Thủy Anh mang bầu hay vượt cạn, chính sự kiên nhẫn và tâm lý của Đăng Khôi đã giúp cô vượt qua chứng trầm cảm sau sinh và nhanh chóng lấy lại nhan sắc rạng rỡ như thời con gái.

Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 3
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 4
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 5
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 6
Bà xã xinh đẹp và hai con trai luôn là nguồn động viên lớn nhất để Đăng Khôi phấn đấu trong sự nghiệp - Ảnh: FBNV
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 7
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 8
Thủy Anh tuy đã hai lần sinh nở nhưng vẫn có đường cong 'bốc lửa' đáng ghen tỵ - Ảnh: FBNV
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 9
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 10
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 11
Nhan sắc rực rỡ của bà mẹ hai con khiến nhiều chị em phát hờn - Ảnh: FBNV
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 12
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 13
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 14
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 15
Gia đình Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh 16
Lộ ảnh vòng hai to bất thường, vợ Đăng Khôi mang bầu em bé thứ ba?

Lộ ảnh vòng hai to bất thường, vợ Đăng Khôi mang bầu em bé thứ ba?

Khi mặc váy bó, vòng hai của bà xã Đăng Khôi trông to bất thường khiến nhiều cư dân mạng cho rằng Thụy Anh đang mang bầu.

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Từ khóa:   Đăng Khôi Thủy Anh vợ chồng Đăng Khôi

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