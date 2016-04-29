Facebook sao Việt: Hạ Vi để "tâm hồn tự do" khi không có Cường đô la

Hạ Vi rạng rỡ khi đi du lịch, cô viết: "Free soul" (tâm hồn tự do).

Hồ Ngọc Hà tươi trẻ, diện nguyên cây denim khi tham gia một talk show truyền hình.

Trà My Idol "làm nũng" con trai: "Mệt về được mình ôm ru ngủ".







Phạm Hương hào hứng về đoàn tụ xum họp bên gia đình dịp nghỉ lễ:

Hạnh phúc giản đơn... Làm việc chăm chỉ, những lúc được nghỉ chỉ cần

được thưởng thế này là mãn nguyện lắm rồi..

























Gia đình Trang Nhung đang có kỳ nghỉ vui vẻ bên nhau tại Singapore



Đông Nhi bật mí khoảnh khắc đời thường ấm áp bên Ông Cao Thắng:

Bạn nào đó: Để anh đàn cho em nghe nha





Huy Khánh: Mới có 3 năm mà nhìn lại không nhận ra ai luôn. Chỉ mỗi anh Đại Nghĩa

là nhận ra. Các nhân vật còn lại là ai ?





""Hoàng Hôn Dốc" anh đứng 1 mình là xưa, xưa lắm rồi nha....giờ là 2 mình nha.

Đang chuẩn bị cho 1 cuộc thi mà chưa biết thi cái gì?"





Vợ Lam Trường - Yến Phương chia sẻ niềm vui: Mỗi một giai đoạn trên con đường

học vấn của con đều là bằng công sức, thời gian, tiền bạc và tâm tư của ba mẹ...

Dù chỉ mới 2/3 đoạn đường, nhưng con luôn trân trọng!





Lan Ngọc hào hứng: Nói chung cô bé hôm nay tăng động lắm..mà hình cẫn rõ nét

thấy ghê không. Lúc này...đố ai mần tăng động rõ nét như cô bé.





Vợ Lý Hải - Minh Hà: Bầu 28 tuần, lại sắp nặng bằng chồng.





Quế Vân, Hồ Ngọc Hà hội tụ vui vẻ bên những người bạn





Quỳnh Nga chào đón ngày mới





Tăng Thanh Hà hội họp bên nhừng người bạn





Dương Tú Anh nhớ lại kỷ niệm thủa ấu thơ: Ngày xưa ông Ngoại có dạy:

" Đường xa hay sức ngựa. Ngày dài biết nhân tâm...Có thể khi cháu còn trẻ, cháu sẽ

chưa có được tất cả những điều mà mình mong muốn. Thế nhưng nếu cháu biết chịu

khó học tập, biết kiên trì nhẫn nại và quan trọng là phải vững tâm trước những cám

dỗ của cuộc sống thì ông tin trong tương lai, cháu sẽ có tất cả... Đừng vì tham lam

những giá trị tầm thường trước mắt như nhiều người mà mất đi lòng tự trọng

của chính bản thân mình, cháu nhé..."





Ca sỹ Thu Thủy: Lớn rồi ba đi làm không cho ba đi đòi chở ba đi mới chịu,

ba có đi đâu cũng không nỡ con ha..





Đan Lê hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình đùa vui: Nhớ nhau như này!



Văn Anh "kè kè" bên vợ: Công việc này cũng có cái hay! Mỗi lần làm việc là phải ngồi cafe..