Facebook sao Việt: Hạ Vi để "tâm hồn tự do" khi không có Cường đô la

Hậu trường 29/04/2016 15:49

Bạn gái Cường đô la cười tươi rạng rỡ khi đi du lịch. Hạ Vi cũng để "tâm hồn tự do" khi khoe ảnh một mình.

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Hạ Vi rạng rỡ khi đi du lịch, cô viết: "Free soul" (tâm hồn tự do).

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Vợ chồng Trúc Diễm - John Từ tới dự tiệc sinh nhật của Kathy Uyên.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà tươi trẻ, diện nguyên cây denim khi tham gia một talk show truyền hình.

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Trà My Idol "làm nũng" con trai: "Mệt về được mình ôm ru ngủ".

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 5

 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 6
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 7
Phạm Hương hào hứng về đoàn tụ xum họp bên gia đình dịp nghỉ lễ:
Hạnh phúc giản đơn... Làm việc chăm chỉ, những lúc được nghỉ chỉ cần
được thưởng thế này là mãn nguyện lắm rồi..
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 8
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 9
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 10
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 11
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 12
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 13
Gia đình Trang Nhung đang có kỳ nghỉ vui vẻ bên nhau tại Singapore

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 14
Đông Nhi bật mí khoảnh khắc đời thường ấm áp bên Ông Cao Thắng:
Bạn nào đó: Để anh đàn cho em nghe nha
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 15
Huy Khánh: Mới có 3 năm mà nhìn lại không nhận ra ai luôn. Chỉ mỗi anh Đại Nghĩa
 là nhận ra. Các nhân vật còn lại là ai ?
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 16
""Hoàng Hôn Dốc" anh đứng 1 mình là xưa, xưa lắm rồi nha....giờ là 2 mình nha.
Đang chuẩn bị cho 1 cuộc thi mà chưa biết thi cái gì?"
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 17
Vợ Lam Trường - Yến Phương chia sẻ niềm vui: Mỗi một giai đoạn trên con đường
học vấn của con đều là bằng công sức, thời gian, tiền bạc và tâm tư của ba mẹ...
Dù chỉ mới 2/3 đoạn đường, nhưng con luôn trân trọng!
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 18
Lan Ngọc hào hứng: Nói chung cô bé hôm nay tăng động lắm..mà hình cẫn rõ nét
thấy ghê không. Lúc này...đố ai mần tăng động rõ nét như cô bé.
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 19
Vợ Lý Hải - Minh Hà: Bầu 28 tuần, lại sắp nặng bằng chồng.
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 20
Quế Vân, Hồ Ngọc Hà hội tụ vui vẻ bên những người bạn
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 21
Quỳnh Nga chào đón ngày mới
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 22
Tăng Thanh Hà hội họp bên nhừng người bạn
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 23
Dương Tú Anh nhớ lại kỷ niệm thủa ấu thơ: Ngày xưa ông Ngoại có dạy:
" Đường xa hay sức ngựa. Ngày dài biết nhân tâm...Có thể khi cháu còn trẻ, cháu sẽ
chưa có được tất cả những điều mà mình mong muốn. Thế nhưng nếu cháu biết chịu
khó học tập, biết kiên trì nhẫn nại và quan trọng là phải vững tâm trước những cám
dỗ của cuộc sống thì ông tin trong tương lai, cháu sẽ có tất cả... Đừng vì tham lam
 những giá trị tầm thường trước mắt như nhiều người mà mất đi lòng tự trọng
của chính bản thân mình, cháu nhé..."
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 24
Ca sỹ Thu Thủy: Lớn rồi ba đi làm không cho ba đi đòi chở ba đi mới chịu,
ba có đi đâu cũng không nỡ con ha..

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 25
Đan Lê hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình đùa vui: Nhớ nhau như này!
 

Facebook sao Việt: Hạ Vi để 'tâm hồn tự do' khi không có Cường đô la - Ảnh 26

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Từ khóa:   Facebook sao Việt

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