Em ruột Hoài Linh một mình di tản tránh siêu bão Milton, hiếm hoi nấu ăn vì bị cấm ra đường: Cứ ngỡ Covid ùa về!

Dương Triệu Vũ chia sẻ: "Có vẻ như bão Milton đã đi qua. Vũ và gia đình đều an toàn. Gia đình anh thứ 5 của Vũ ở phía bắc của Tampa gần tâm bão nhất thì bị cúp điện, cây ngã nhưng con người và nhà không bị gì.

Dương Triệu Vũ cho biết gia đình anh đã an toàn sau siêu bão. Trước đó, nam ca sĩ đã thuê xe công nghệ lái về phía Miami, Nam Floria, tránh càng xa tâm bão càng tốt. Một mình đi tránh bão, anh chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống, pin điện thoại cho cả gia đình trong trường hợp bị cắt điện hoặc mất nước.

Chị và các cháu tại Orlando thì cũng an toàn và bị chỉ bị cúp điện. West palm Beach nơi Vũ sơ tán thì mọi chuyện vẫn bình thường chỉ lâu lâu có gió và mưa rào. Cũng có thể coi như một phép màu khi so với cường độ của cơn bão Milton thì có thể hủy hoại lớn hơn rất nhiều. Xin cảm tạ ơn trên. Hy vọng các gia đình khác cũng được an toàn vượt qua".

Dương Triệu Vũ một mình lái xe tránh khỏi vùng tâm bão.

Khi phải ở nhà tránh bão tại Mỹ, nam ca sĩ đã tập tành vào bếp nấu nướng. Anh chia sẻ: “Chờ bão, nhưng cũng phải ăn. Hiện tại có lệnh cấm ra đường nên tập tành nấu ăn tại nhà trong lúc tránh bão Milton. Cảm giác Covid ùa về!”