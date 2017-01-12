Đường Yên đẹp dịu dàng trong buổi lễ nhận giải thưởng của năm

Từ khi sau khi công khai tình cảm với La Tấn nữ diễn viên Đường Yên được đánh giá là ngày càng xinh đẹp hơn.

Đường Yên xuất hiện tại một buổi lễ trao giải thưởng vô cùng xinh đẹp với sơ mi trắng sọc xanh kết hợp với chân váy trong bộ sưu tập mùa xuân 2017 của Valentino cùng dày cao gót đen của Roger Vivier càng khiến nàng Lý Vị Ương khoe được vóc dáng của mình.

Đường Yên khoe vóc dáng mảnh mai vô cùng xinh đẹp

Đường Yên vượt qua rất nhiều gương mặt khác để nhận giải "Ngôi sao có sức hút nhất năm"

Sau khi công khai tình cảm với La Tấn, Đường Yên được khen là ngày càng đẹp hơn

Với những đóng góp của mình trong năm qua trong các phim như Thợ Săn Tiền Thưởng, Đại Thoại Tây Du, Cẩm Tú Vị Ương… Đường Yên đã vượt qua rất nhiều ngôi sao sáng giá khác để nhận giải thưởng “Ngôi sao có sức hút nhất năm”.

Năm vừa qua được đánh giá là một năm rất thành công của Đường Yên về sự nghiệp lẫn tình cảm, sau nhiều lần hợp tác với nhau nhưng phải đến Cẩm Tú Vị Ương Đường Yên mới chính thức “phải lòng” La Tấn. Cả hai đã tạo nên một cặp đôi đẹp trong bộ phim này đồng thời ngoài đời họ cũng là một cặp trai tài gái sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-yen-dep-diu-dang-trong-buoi-le-nhan-giai-thuong-cua-nam-175845.html