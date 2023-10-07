Được khuyên thi Hoa hậu để có danh hiệu, Anh Thư bày tỏ: 'Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu'

Hậu trường 07/10/2023 10:41

Nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với quan điểm của siêu mẫu Anh Thư.

Anh Thư là siêu mẫu mẫu cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng, Thân Thúy Hà. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất Vedette", "Biểu tượng thời trang đương đại" của thập niên 2000. Không chỉ thành công với vai trò người mẫu, Anh Thư cũng gây ấn tượng khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim như: Tuyết nhiệt đới, Ma Mười,... 

Những năm gần đây, sau thời gian vắng bóng showbiz, Anh Thư trở lại các sàn diễn và nhận làm mentor của The Face Vietnam 2023. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu đăng tải đoạn video diện chiếc váy màu đen có thiết kế đặc biệt khoe đôi chân dài thẳng tắp. Cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm khi để lại bình luận khích lệ cô tham gia cuộc thi nhan sắc.

Được khuyên thi Hoa hậu để có danh hiệu, Anh Thư bày tỏ: 'Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu' - Ảnh 1
Những năm gần đây, sau thời gian vắng bóng showbiz, Anh Thư trở lại các sàn diễn và nhận làm mentor của The Face Vietnam 2023

Cụ thể, một netizen bình luận: "Sắp tới có 1 cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoà bình Việt Nam, em nghĩ là chị nên thi, nếu có được danh hiệu Hoa hậu nữa, chị sẽ là siêu mẫu, Hoa hậu". Ngay sau đó, siêu mẫu Anh Thư đã thẳng thắn nêu ra quan điểm rằng: "Thêm cái danh hiệu Hoa hậu làm gì vậy em? Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu, đoạt giải xong toàn bị chửi thì cần gì cái danh hiệu đó nữa". Nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với quan điểm của siêu mẫu Anh Thư.

Được khuyên thi Hoa hậu để có danh hiệu, Anh Thư bày tỏ: 'Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu' - Ảnh 2
Siêu mẫu Anh Thư đã thẳng thắn nêu ra quan điểm rằng: "Thêm cái danh hiệu Hoa hậu làm gì vậy em? Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu, đoạt giải xong toàn bị chửi thì cần gì cái danh hiệu đó nữa"

Chia sẻ thêm với Người đưa tin về phát ngôn này cũng như suy nghĩ của cô về hoa hậu hiện nay, Anh Thư cho hay: "Thời của tôi, 2 năm mới có một cuộc thi hoa hậu nên sự cạnh tranh là rất khốc liệt khi quy tụ nhiều người đẹp trên khắp đất nước. Hoa hậu không được có sẹo mà phải đẹp từ trứng nước, đẹp tự nhiên. Do khó khăn như thế nên ai đăng quang là rạng danh cả quê hương. Còn giờ một năm cả chục cuộc thi nhan sắc thì thí sinh đâu ra để đủ mà thi, giống như ai đẹp thì làm hoa hậu trước, ai ít đẹp thì làm sau, lần lượt rồi cũng tới, cứ đi thi sẽ có ngày 'vinh quang'".

Được khuyên thi Hoa hậu để có danh hiệu, Anh Thư bày tỏ: 'Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu' - Ảnh 3
Người đẹp từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc những năm 2000

Khi được hỏi về việc chất lượng đi xuống mà tổ chức nhiều như vậy có phải chỉ do đầu tư kinh doanh, cũng như hiện trạng các fan quá khích khi thần tượng của mình không đăng quang, "bà mẹ 1 con" cho hay: "Tôi không quan tâm đến mục đích kinh doanh hay gì, nhưng rõ ràng quá nhiều cuộc thi đến nỗi khán giả chẳng thể nhớ cô hoa hậu đó tên gì, bước ra từ cuộc thi nào... Dù khán giả rất quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc, nhưng hiện tại cứ cô nàng đăng quang xong cô đó bị chửi. Lý do là gì? phải chăng vì công chúng muốn người xứng đáng, nhưng 'người xứng đáng' đó thì lại chưa kịp lớn". 

Được khuyên thi Hoa hậu để có danh hiệu, Anh Thư bày tỏ: 'Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu' - Ảnh 4
"Bà mẹ 1 con" cho hay: "Tôi không quan tâm đến mục đích kinh doanh hay gì, nhưng rõ ràng quá nhiều cuộc thi đến nỗi khán giả chẳng thể nhớ cô hoa hậu đó tên gì, bước ra từ cuộc thi nào...

Thay vì được xem là "đại diện nhan sắc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam" như xưa, thời điểm hiện tại công chúng đang dần có suy nghĩ chỉ nên xem hoa hậu "cho vui", xem giải trí chứ đừng đặt nặng việc tìm ra người đại diện quốc gia nữa, cô gái đăng quang đơn giản là hợp tiêu chí cuộc thi, xem chương trình xong tắt vô tuyến là hết. Siêu mẫu Anh Thư cũng cùng nhận định: "Cô gái đăng quang là người hội tụ đủ các tiêu chí của cuộc thi, của ban giáo khảo, ban tổ chức trong phạm vi đó. Muốn có sự đồng tình của cả từ đơn vị cuộc thi đến khán giả thì phải đợi một lứa 'người đẹp nhỏ' lớn lên". 

Được khuyên thi Hoa hậu để có danh hiệu, Anh Thư bày tỏ: 'Nếu nó danh giá như xưa thì thi, bây giờ 1 năm có mấy chục Hoa hậu' - Ảnh 5
Thời hoàng kim, siêu mẫu Anh Thư từng có mức thu nhập khủng

Thời hoàng kim, siêu mẫu Anh Thư từng có mức thu nhập khủng. Cô từng cho biết: "Tôi cảm thấy sự nghiệp mình quá may mắn, không đủ thời gian làm việc. Thời đó kiếm tiền rất dễ, ngày nào cũng chạy 3, 4 show. Hơn 20 năm trước mà 1 tháng tôi đã kiếm được mấy chục triệu. Lúc đó, 1 chỉ vàng chỉ khoảng 500.000 đồng. Tôi làm người mẫu minh họa các MV ca nhạc, quay karaoke… rất nhiều. 1 ngày quay mấy bài đã nhận lương hơn 1 triệu đồng, tối lại đi diễn thời trang".

Anh Thư nói về khó khăn khi quay phim truyền hình 100 tập

Anh Thư nói về khó khăn khi quay phim truyền hình 100 tập

Diễn viên Anh Thư cho biết trong thời gian quay phim truyền hình "Hoa Vương", có nhiều ngày cô làm việc từ 18 - 19 tiếng đồng hồ.

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