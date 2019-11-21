Dừng sản xuất sau 16 năm, Tết 2020 sẽ không có Táo Quân, khán giả tiếc nuối

Hậu trường 21/11/2019 16:38

Thông tin dừng sản xuất Táo Quân 2020 và đổi bằng một chương trình khác trong đêm giao thừa khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sáng nay, thông tin chương trình Táo Quân sẽ ngưng sản xuất được đăng tải rầm rộ khiến khán giả cả nước nuối tiếc. Theo đó, Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC cho biết sẽ không có Táo Quân 2020, thay vào đó là một chương trình mới. Hiện tại thông tin và format của chương trình này vẫn chưa được tiết lộ.

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Táo Quân là chương trình được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Táo Quân là chương trình hài kịch truyền hình được khán giả cả nước yêu mến, đón đợi mỗi dịp cuối năm. Thế nhưng những năm trở lại đây, chương trình nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng chương trình không còn đặc sắc, hấp dẫn sau nhiều năm lên sóng. Tết 2019, Táo Quân bị chê thiếu đổi mới, quảng cáo quá nhiều...

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Bên cạnh sự tiếc nuối, nhiều ý kiến đồng tình khi Táo Quân thay bằng một chương trình mới - Ảnh: Internet

Dẫu vậy với nhiều khán giả, chương trình như một "món ăn" tinh thần không thể thiếu vào mỗi đêm giao thừa. Biết tin Tết 2020 sẽ không có Táo Quân, nhiều người không giấu được sự nuối tiếc.

Dừng sản xuất sau 16 năm, Tết 2020 sẽ không có Táo Quân, khán giả tiếc nuối - Ảnh 3
Người hâm mộ chương trình bày tỏ tâm trạng hụt hẫng khi nghe tin - Ảnh: Internet

Một số ý kiến của dân mạng: "Chờ đêm 30 để xem Táo Quân quây quần cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên mà giờ không còn bỗng thấy thiếu thiếu gì đó rất quan trọng"; "Đọc tin xong có chút chạnh lòng, Táo Quân như 1 món ăn tinh thần không thể thiếu, nó thấm vào tiềm thức của hầu hết người dân Việt Nam"; "Thật sự mà nói tôi đã quá quen thuộc với Táo Quân từ bé, đọc tin này y như hay tin thằng bạn thân đi định cư vậy, mong VTV sẽ suy nghĩ kĩ về việc này"; "Mặc dù Táo Quân có hay có dở nhưng đêm 30 mở tivi nghe các Táo nói là trong lòng cứ nôn nao và rạo rực, như 1 thông điệp báo hiệu mùa xuân về, như 1 thói quen đã lâu từ thuở nhỏ đến giờ đều như vậy"; "Nên thay đổi để tiếp cận xu hướng mới! Nhưng vẫn muốn các Táo có mặt"; "Có chương trình nào dám nói sự thật bằng Táo Quân"...

Xem Táo quân mà tưởng xem quảng cáo

Xem Táo quân mà tưởng xem quảng cáo

Nhiều khán giả xem truyền hình tỏ ra bức xúc khi chương trình Táo quân 2019 lồng quá nhiều quảng cáo trong kịch bản.

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Từ khóa:   chương trình Táo Quân Táo Quân Tết 2020

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