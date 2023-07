Đọ sắc cùng hội chị em ngày đầu năm, Nhã Phương khiến dân mạng choáng váng vì gia đình toàn cực phẩm

Hiếm hoi tụ họp và khoe sắc nhân ngày đầu năm, hội chị em nhà nữ diễn viên Nhã Phương nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Sáng mùng 1 Tết (12/2), dàn sao Việt đồng loạt lên đồ lộng lẫy, khoe ảnh xinh tươi trên mạng xã hội. Bà xã Trường Giang cũng không ngoại lệ, Nhã Phương khiến dân mạng thích thú khi có màn đọ sắc cùng hội chị em nhân dịp đầu năm.

Qua hình ảnh đăng tải, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc cực phẩm của gia đình nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân”. Dù đều là mẹ bỉm sữa nhưng có thể thấy, Nhã Phương và các chị em đều sở hữu vẻ ngoài cực xinh đẹp, vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Nhân dịp chị em tụ họp đông đủ, chị gái Nhã Phương đã tung loạt ảnh 4 mẹ bỉm đọ sắc trong cùng khung hình - Ảnh: FB

Gia đình Nhã Phương quả thật toàn ‘gen trội’, ai cũng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười toả nắng – Ảnh: FB

Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, hội chị em nhà bà xã Trường Giang đều khiến dân tình trầm trồ - Ảnh: FB

Đặc biệt, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho Nhã Phương vì cô nàng dường như có da có thịt hơn trước rất nhiều. Có vẻ như sau thời gian được Trường Giang chăm sóc và nấu toàn món ăn “vỗ béo”, Nhã Phương đã tăng cân không ít.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình Nhã Phương: “Em chúc chị và gia đình năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an”, “Gia đình sum vầy quá chị ơi. Happy new year gia đình chị”, “Một năm mới bình an ạ”, “Em chúc chị và gia đình sang năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý thành công hơn năm cũ”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-sac-cung-hoi-chi-em-ngay-dau-nam-nha-phuong-khien-dan-mang-choang-vang-vi-gia-dinh-toan-cuc-pham-395982.html