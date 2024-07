Dàn 'cậu ấm cô chiêu' nhà sao Việt tỏa sáng với lễ phục tốt nghiệp: Riêng ái nữ nhà 'ông hoàng nhạc đỏ' nền nã 'mình em áo dài'

Thảo Nguyên đẹp dịu dàng khi biểu diễn đàn tranh.

Ngoài Thảo Nguyên, Trọng Tấn có con trai Tấn Đạt, 20 tuổi, đang học khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tấn Đạt thích ca hát, sáng tác, từng xuất hiện trong một số chương trình cùng bố.

Trọng Tấn thường trao đổi với các con một số kiến thức chuyên môn. Những lúc đến kỳ thi, anh theo sát con. Vợ anh nghiêm khắc hơn, đặt cho con mục tiêu cao trong học tập.

Con gái Quyền Linh khoe sắc trong bộ lễ phục trường quốc tế

Trong tháng 6 vừa qua, Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đã tốt nghiệp cấp 3. Cô nàng học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, Quyền Linh và bà xã cùng ái nữ thứ 2 cũng có mặt để chia sẻ niềm vui cùng Lọ Lem.

Nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' của ái nữ nhà Quyền Linh

Sau khi chính thức kết thúc thời học sinh để chuẩn bị chuyển sang cột mốc mới, Lọ Lem chia sẻ: "Lem mặc đồ tốt nghiệp cho ba mẹ vì thành quả này không chỉ là của riêng Lem, mà còn là của ba mẹ. Lem tự hào và biết ơn vô cùng vì được làm con của ba mẹ. Không có sự chăm sóc, dìu dắt và tình yêu vô bờ bến của ba mẹ, Lem sẽ không thể đứng ở đây. Lem yêu cả nhà mình".

Sinh ra trong gia đình giàu có, 2 con gái MC Quyền Linh được đầu tư học tập, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều học ở trường Quốc tế Anh Việt - British Vietnamese International School thuộc tập đoàn giáo dục Nord Anglia. Theo thông tin trên website chính thức thì học phí năm học 2020 - 2021 dao động từ 202 - 489,9 triệu đồng/năm.

Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem còn sở hữu thành tích học tập đáng nể

Trước đó, MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái lớn thích thời trang, muốn "nối nghiệp" mẹ làm kinh doanh. Đến tháng 4/2024 vừa qua, Lọ Lem cho biết đã trúng tuyển vào trường University of the Arts London (UAL) (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn, Anh). Ngôi trường này được giới thiệu dẫn đầu trong việc giảng dạy, nghiên cứu nghệ thuật với hơn 18.000 sinh viên, trong đó có 4.000 sinh viên quốc tế, đến từ 130 nước trên thế giới. Ngôi trường được bình chọn là một trong số những đại học hiện đại nhất của Vương Quốc Anh, cung cấp hơn hơn 100 khóa học về kiến trúc, thiết kế, thời trang, truyền thông, mỹ thuật, 3D animation, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh. Mức học phí do sinh viên quốc tế nhập học bậc đại học năm 2024-2025 tại trường này rơi vào 28.570 bảng Anh/năm (hơn 915 triệu đồng).

"Cậu cả" nhà Lam Trường trưởng thành ở tuổi 18

Trong tháng 5, Lam Trường vừa đến dự buổi lễ tốt nghiệp của con trai Kiến Văn - "quả ngọt" của cuộc hôn nhân với vợ đầu Ý An. Lam Trường cũng hãnh diện cho biết cậu bé sắp vào đại học. "Hôm nay dự lễ tốt nghiệp trung học của con mà xúc động quá. Kiến Văn của ba chuẩn bị vào đại học rồi", nam ca sĩ bộc bạch.

Lam Trường xúc động khi chứng kiến con trai trưởng thành, sắp vào đại học.

Đáng chú ý, Lam Trường còn hiếm hoi nhắc đến người vợ đầu tiên là Ý An. Cụ thể, có khán giả để lại bình luận: “Chúc mừng anh Hai, Kiến Văn lớn thật rồi. Trộm vía chị Ý An nuôi con cũng khéo ha anh Hai”. Đáp lại, giọng ca Tình Thôi Xót Xa đồng tình với nhận xét của khán giả cũng như ngầm khen vợ đầu tiên đã nuôi dạy con rất tốt: “Đại công trình đó em”.

Nam ca sĩ ngầm khen vợ cũ đã nuôi dạy con rất tốt

Kiến Văn 18 tuổi được khen điển trai, có nhiều nét giống người bố nổi tiếng và chiều cao nổi bật.