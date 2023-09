Đại gia Đức An chụp ảnh "xì tin" cùng vợ mới Phan Như Thảo

Sau những ồn ào, thị về cuộc hôn nhân với đại gia Đức An, Phan Như Thảo mới đây đã hân hoan chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng ở phố cổ Hội An. Tại đây, cặp đôi đã cùng nhau tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Mặc dù hơn Phan Như Thảo rất nhiều tuổi nhưng đại gia Đức An vẫn rất "xì tin" khi đi dạo phố cùng vợ mới.

Ngoài ra, vợ chồng Phan Như Thảo - Đức An còn khiến công chúng ngất ngây khi bình luận tình cảm về những bức hình này. Đại gia Đức An nhận mình xấu: "Anh xấu dã man....già nữa...", đáp lại lời chồng - Phan Như Thảo nói lời có cánh: "không, chồng đẹp mà".