Đại gia Đức An chụp ảnh "xì tin" cùng vợ mới Phan Như Thảo

Sau khi "dằn mặt" vợ cũ Ngọc Thúy trên trang cá nhân, đại gia Đức An cùng vợ mới Phan Như Thảo đã có những ngày nghỉ lãng mạn ở Hội An.
Sau những ồn ào, thị về cuộc hôn nhân với đại gia Đức An, Phan Như Thảo mới đây đã hân hoan chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng ở phố cổ Hội An. Tại đây, cặp đôi đã cùng nhau tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Mặc dù hơn Phan Như Thảo rất nhiều tuổi nhưng đại gia Đức An vẫn rất "xì tin" khi đi dạo phố cùng vợ mới.
Ngoài ra, vợ chồng Phan Như Thảo - Đức An còn khiến công chúng ngất ngây khi bình luận tình cảm về những bức hình này. Đại gia Đức An nhận mình xấu: "Anh xấu dã man....già nữa...", đáp lại lời chồng - Phan Như Thảo nói lời có cánh: "không, chồng đẹp mà".
Mặc dù chênh lệch tuổi khá lớn nhưng khi đi bên Phan Như Thảo, chồng đại gia rất xì tin trẻ trung bên vợ.
Cặp đôi liên tục selfie ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên nhau
Trước đó, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè và người hâm mộ vì câu chuyện của cô đã đi quá xa, làm ảnh hưởng khá nhiều người. Cô viết: "Trong lúc nóng giận Thảo nghĩ không thông và thiếu kiểm soát. Thảo xin gửi lời thành thật xin lỗi tới tất cả bạn bè, người quen đã phải chịu nghe những lời lộn xộn của Thảo mấy ngày qua, và cả những người không liên quan và bị làm phiền. Mong mọi người bỏ qua cho Thảo, do Thảo không biết cách xử lí chuyện trong nhà mình". Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tự hứa với bản thân, từ giờ sẽ không nhắc đến những ồn ào vừa qua nữa và tập trung cho tương lai.