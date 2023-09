Cường Đô La "khai tử" mọi tài khoản mạng xã hội vì bị soi mói?

Chồng cũ Hồ Ngọc Hà viết trên facebook: "Chào buổi tối cả nhà, sau 12h đêm nay trang Facebook này chính thức dừng hoạt động. Cường xin cảm ơn chân thành đến cả nhà vì đã luôn theo dõi động viên cũng như chia sẽ với Cường trong suốt thời gian qua. Cường xin chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong việc theo đuổi những giấc mơ của đời mình".

Trong khi đó, trang Instagram của anh cũng viết thông báo với nội dung tương tự: ""Tài khoản này sẽ dừng hoạt động sau 12h đêm nay! Xin gửi lời cảm on chân thành đến tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Cường. Wishing you all the best!".