Cường Đô La "khai tử" mọi tài khoản mạng xã hội vì bị soi mói?

Trong khi đó, trang Instagram của anh cũng viết thông báo với nội dung tương tự: ""Tài khoản này sẽ dừng hoạt động sau 12h đêm nay! Xin gửi lời cảm on chân thành đến tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Cường. Wishing you all the best!".

Chồng cũ Hồ Ngọc Hà viết trên facebook: "Chào buổi tối cả nhà, sau 12h đêm nay trang Facebook này chính thức dừng hoạt động. Cường xin cảm ơn chân thành đến cả nhà vì đã luôn theo dõi động viên cũng như chia sẽ với Cường trong suốt thời gian qua. Cường xin chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong việc theo đuổi những giấc mơ của đời mình".

Việc Cường đô la đóng 2 tài khoản mạng xã hội nhanh chóng 'gây bão'. Phần lớn, khán giả đều tỏ ra ngạc nhiên vì quyết định này của anh. Nhiều người cho rằng, do anh bị cư dân mạng "soi mói" quá mức vào cuộc sống riêng tư khiến anh cảm thấy không hài lòng nên mới làm như vậy.

Facebook của Cường Đô La là một trong những trang cá nhân hot hiện nay, có lượng người theo dõi thậm chí còn đông đảo hơn các nghệ sĩ trong showbiz Việt. Hiện tại, có gần 400.000 người theo dõi Facebook của chồng cũ Hồ Ngọc Hà. Mỗi status và hình ảnh anh chia sẻ đều tạo được sức thu hút với giới truyền thông và khán giả.

Cường đô la thường xuyên khoe những giây phút hạnh phúc của mình và con trai Subeo trên Facebook.

Còn trên Instagram, Cường Đô La có hơn 23.000 lượt người follow. Chuyện tình của anh với Hạ Vi được báo giới phát hiện từ chính một số tấm hình anh tiết lộ trên tài khoản này vào tháng 10 năm ngoái. Nhiều dòng chia sẻ ẩn ý của hai người trên Instagram phần nào khẳng định mối quan hệ gắn bó của họ. Mặc dù chưa một lần thừa nhận tình cảm nhưng mỗi 'nhất cử, nhất động' của Cường Đô La và Hạ Vi trên mạng xã hội đều bị săm soi quá mức.

Thậm chí người yêu của diễn viên Hạ Vi cũng từng mệt mỏi vì mọi chia sẻ của anh đều bị nhiều khán giả vào chửi bới. Những anti-fan của Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên vào trang cá nhân của anh và để lại nhiều bình luận khiếm nhã.

Hiện tại vẫn chưa rõ lý do Cường Đô La quyết định khai tử hai tài khoản mạng xã hội của mình. Đến 12h đếm ngày 25/4, trang cá nhân của anh chính thức bị đóng cửa.

Trang cá nhân của doanh nhân Quốc Cường đã chính thức đóng cửa.

Hôm 23/4 vừa qua, trong ngày khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, lần đầu tiên, đôi tình nhân công khai xuất hiện. Hình ảnh tay trong tay của họ nhanh chóng tràn ngập khắp các mặt báo.