Mặc những đồn đoán của dư luận, cả 2 vẫn hạnh phúc bên nhau trải qua nhiều sóng gió.



Người chồng trẻ và Phi Thanh Vân từng khiến nhiều người quan tâm về câu chuyện chặt ngón tay để thể hiện sự chung thủy hồi tháng 9.

Cặp đôi lại tiếp tục gây chú ý của dư luận, vào17 giờ ngày 27-1, Công an phường Phú Thủy (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra hành chính, khám xét bên trong ô tô Camry do anh Nguyễn Bảo Duy (31 tuổi, trú phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) điều khiển.



Lực lượng chức năng đang kiểm tra hành chính và lục soát bên trong chiếc xe Camry.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông Duy cùng đưa ô tô này về trụ sở công an phường Phú Thủy để lấy lời khai nhằm làm rõ việc người đàn ông này đã có hành vi dùng súng uy hiếp người khác.

Tại cơ quan điều tra, anh Duy khai là chồng của người mẫu Phi Thanh Vân và nói đang có việc gấp vì vợ mình sắp sinh. Do vậy, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và thu giữ khẩu súng ngắn rồi cho anh Duy đi lo việc gia đình.

Đại điện Công an TP Phan Thiết cho biết anh Duy sẽ phải quay lại TP Phan Thiết để làm việc lần nữa. Đồng thời, cũng qua xác minh, cơ quan chức năng xác định khẩu súng mà anh Duy dùng uy Hiếp anh Hòa là loại súng hơi cay nhưng không có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Chủ của chiếc xe hơi hiệu Camry do anh Duy lái mang tên Nguyễn Thị Thanh Vân (trú phường 4, quận 4, TP HCM).