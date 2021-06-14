Bố Hồ Văn Cường: 'Chúng tôi là người trong cuộc mà chưa thắc mắc thì mong cộng đồng mạng thôi thắc mắc'

Hậu trường 14/06/2021 19:56

Mới đây, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có bài đăng mới nhất trên trang cá nhân chia sẻ về cuộc sống gia đình hiện tại của mình khi lùm xùm với mẹ nuôi Phi Nhung đang diễn ra gay gắt.

Những ngày vừa qua, lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường đã khiến dư luận được dịp dậy sóng. Theo nhiều người, nữ ca sĩ đang bóc lột và chiếm đoạt số tiền cát-xê mà con trai nuôi đi hát được. Đáng chú ý, cư dân mạng càng trở nên gay gắt trước thông tin quản lý của Phi Nhung là người giữ 200 triệu đồng mà Hồ Văn Cường nhận khi thắng Vietnam Idols Kids chứ không phải là cha mẹ của em.

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Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của Hồ Văn Cường lại đăng tải dòng trạng thái mới kèm theo link buổi phỏng vấn khẳng định gia đình mình hiện đang sống rất đầy đủ và hạnh phúc.

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Bài đăng mới nhất của Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, vài ngày gần đây, khi báo chí chia sẻ câu chuyện chị gái ruột phải đi nhặt ve chai dù có em trai là ca sĩ, bố Hồ Văn Cường cho biết tất cả đều không đúng sự thật.

Theo báo Người Lao Động, bố Hồ Văn Cường chia sẻ, gia đình ông định cất nhà ở thành phố trước, khi nào ổn định mới về quê sửa nhà để thỉnh thoảng gia đình về chơi. Ông cho biết, đang làm bảo vệ cho quán chay của Phi Nhung có lương 10 triệu/tháng, vợ ông sống ở nhà nữ ca sĩ "như chị em ruột" và được Phi Nhung đưa tiền tiêu xài cá nhân.

Nói về người con gái, bà Ngọc Thu - mẹ Hồ Văn Cường cho hay cô cũng lên ở chung với bà nhưng chỉ 3 tháng lại về quê lấy chồng vì không thích cuộc sống trên thành phố. Hiện, bà Thu đang chăm sóc cháu ruột để người chị nhẹ gánh nặng. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Hồ Văn Cường cho biết đã liên lạc với chị và khẳng định "chị con không hề nói đi lượm ve chai".

Còn về Hồ Văn Cường, cậu được Phi Nhung cho 4 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt, học phí được miễn 100% nhưng các khoản phụ phí Phi Nhung vẫn phải lo.

Bên cạnh đó, trong khi mẹ Hồ Văn Cường vẫn muốn giữ cuộc sống như từ trước tới nay thì nam ca sĩ lại bày tỏ ý muốn mua được nhà để cả gia đình ở chung với nhau. "Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thi đại học nên mọi thứ để sau khi thi xong, tôi sẽ thảo luận cùng cha mẹ rồi tính phương án cụ thể".

Cuối buổi phỏng vấn, Hồ Văn Cường bộc bạch hy vọng dư luận có thể dừng lại để nam ca sĩ tập trung học hành.

"Gia đình tôi vẫn êm thấm bình thường. Có những thông tin đọc được mà tôi bất ngờ. Nhiều người đang suy diễn khiến một số chuyện đang đi theo hướng rất tiêu cực. Những ngày qua, nhiều thông tin bủa vây. Tôi chỉ mong mọi người dừng lại để tôi có thời gian tập trung cho việc học hành, thi cử. Tôi đang chuẩn bị thi và cũng khá áp lực" - Hồ Văn Cường chia sẻ với Người Lao Động.

Ngoài ra, bố Hồ Văn Cường cũng bày tỏ: "Tôi biết nhiều người yêu thương Hồ Văn Cường nên quan tâm nhưng tôi mong mọi người dừng lại... Chúng tôi là người trong cuộc mà chưa thắc mắc thì cũng mong cộng đồng mạng thôi thắc mắc".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra đồng cảm với nam ca sĩ và mong cậu có thể vượt qua áp lực để có kết quả thi tốt. Bên cạnh đó, một số người không đồng tình với việc Phi Nhung lại để con nuôi phải lên truyền thông trần tình nhiều lần vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cậu bé. 

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Từ khóa:   ns Phi Nhung Hồ Văn Cường tiền cát-xê

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