Hoa hậu Phạm Hương đã tung loạt ảnh tắm nắng trên bãi biển Nha Trang khiến người hâm mộ 'phát sốt'. Phạm Hương hở bạo khi không mặc áo bikini, khoe các đường cong nóng bỏng khiến ai thấy cũng không thể rời mắt. Người đẹp còn chia sẻ : "Tranh thủ tắm nắng sau giờ quay... Kể từ khi đăng quang tới giờ mới được trở lại Nha Trang...".

Phạm Hương nóng bỏng trong bức ảnh "không mặc áo ngực"

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2014 để lộ vòng eo gợi cảm.

Người đẹp đến từ Hải Phòng khiến fans không thể rời mắt

Xem thêm những shoot hình diện bikini nóng bỏng của Phạm Hương khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" tại Nha Trang trước đây:

Với lợi thế dáng chuẩn 3 vòng, Phạm Hương luôn tự tin thả dáng khi diện những bộ bikini bỏng mắt.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng là 78-63-93.

Không những thế, cô còn được đánh giá là có phong thái tự tin, chuyên nghiệp khi trình diễn.

Gương mặt sắc nét, nụ cười duyên cũng là yếu tố giúp Phạm Hương ghi điểm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Vẻ đẹp nóng bỏng, gợi cảm của Phạm Hương khiến người nhìn "đứng ngồi không yên".

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương cũng từng "chinh chiến" tại nhiều cuộc thi sắc đẹp khác.

Cô cũng khá tự tin về thân hình gợi cảm của mình.

Tự tin thả dáng với những bộ bikini nóng "bỏng mắt".



