Ba cậu bé "kim cương" gây sốt showbiz Việt hơn cả con trai Cường đô la

Con trai Thu Minh: Thiếu gia chính hiệu Với công chúng cái tên Thu Minh luôn nổi bật không chỉ bởi giọng hát hay, khỏe và giàu kỹ thuật, cô còn được biết đến là một nghệ sĩ giàu có với khối tài sản kếch xù cả trong lẫn ngoài nước. Việc kết hôn với một doanh nhân giàu có gốc Hà Lan đã thực sự khiến cho giọng ca Đường cong đổi đời. Từ lúc kết hôn người đẹp có một cuộc sống như "bà hoàng" với những chuyến du lịch sang chảnh và được gặp rất nhiều nhân vật danh tiếng như David Beckham, hoàng tử Anh...

Cho đến tháng 5/2015, sau 9 tháng 10 ngày mang thai, cô đã hạ sinh cho doanh nhân người Hà Lan một cậu bé kháu khỉnh. Và vợ chồng cô đặt tên ở nhà cho cậu bé là Gấu, tên khai sinh là Winston Vũ De Jager. Trước khi bé Gấu chào đời, vợ chồng Thu Minh đã mua hai căn penhouse cao cấp với giá 85 tỉ đồng. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn với chủ đầu tư, Thu Minh đã không thực hiện được mong ước của mình. Cô buộc phải mua một khu đất mới có giá triệu đô ở khu đất vàng ngay quận 1 của TP.HCM. Không chỉ có tài sản khủng ở trong nước, vợ chồng Thu Minh còn dành cho con trai những tài sản khổng lồ ở nước ngoài. Cụ thể, vợ chồng Thu Minh còn có một ngôi biệt thự có ban công nhìn ra thủ đô Praha, Séc. Qua một vài hình ảnh được chia sẻ, mọi người có thể dễ dàng nhận thấy đời sống cao cấp của gia đình Thu Minh trong căn nhà đầy đủ bể bơi, sân vườn, phòng tập, phòng xông hơi, phòng dành cho khách rộng rãi.

Thu Minh dành khá nhiều thời gian để chăm sóc con trai.



Ngoài những khối bất động sản trên, vợ chồng Thu Minh còn tậu du thuyền trị giá hàng chục triệu USD và chiếc máy bay Piaggio P180 Avanti II của thương hiệu Piaggio Aeros có giá lên đến 5,7 triệu USD (khoảng 120,2 tỷ đồng). Giàu có và thành công như vậy nên việc vợ chồng Thu Minh dành cho con trai tất cả những gì tốt đẹp nhất, trong đó có cả khối tài sản kếch xù là điều dễ hiểu.



Có bố mẹ giàu có như vậy nên bé Gấu được chăm sóc và dạy dỗ vô cùng chu đáo. Và cuộc sống giàu có sang chảnh này khiến cho nhiều người vô cùng thèm muốn và ao ước được như bé Gấu. Từ lúc có con cô nhận ít show hơn vì nữ ca sĩ muốn dành thời gian để chăm sóc con.



Cô đã từng chia sẻ với báo chí về việc chăm sóc con, theo đó nữ ca sĩ cho biết: "Có con thì con là vị trí số một trong cuộc sống của mình, muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến việc có phù hợp với việc chăm sóc con, công việc có ảnh hưởng đến giờ ăn, giấc ngủ của con hay không,…nói chung là phải nghĩ cho con trước rồi mới đến những việc khác".



Thu Minh còn bổ sung, chỉ có lúc nào thật sự bận rộn hoặc nấu đồ ăn cho chồng cùng con cô mới để cho chồng hoặc bảo mẫu bế con. Vì cô trân trọng tất cả những khoảnh khắc được chăm sóc, được yêu thương con trai nhỏ. Từ lúc con cười, con học lẫy, học bò đến lúc con tập đi và tập bơi cô đều bên cạnh quan sát.



Con trai Hà Tăng: Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc



Có thể nói cái tên Hà Tăng luôn khiến công chúng không thể ngồi yên mỗi khi cô được nhắc đến, đặc biệt là những câu chuyện bên lề của gia đình chồng người đẹp và thêm cả chuyện về cậu con trai bé bỏng. Kết hôn được 3 năm, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã có trái ngọt tình yêu là một cậu bé kháu khỉnh. Ngay khi vừa chào đời, dư luận đã căn đo đong đếm cậu bé đang được sống trong một gia đình danh gia vọng tộc ra sao.



Khối tài sản kếch xù đáng ghen tị của danh gia vọng tộc Johnathan Hạnh Nguyễn,

bố chồng Hà Tăng.



Được biết, ông nội của cậu bé là lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) – tập đoàn kinh doanh đa quốc gia nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, gia đình họ Nguyễn sở hữu những khu đất "kim cương" với vị trí đắc địa bậc nhất Việt Nam, các trung tâm mua sắm lớn và nhiều siêu xe, du thuyền có giá trị lên đến gần trăm tỷ đồng.



Ngoài ra, bố mẹ của cậu bé cũng là một cặp doanh nhân thành đạt không kém phần so với những thành viên trong đại gia đình. Không chỉ thừa hưởng một phần của khối tài sản khổng lồ đáng ghen tị ấy, bé còn thừa hưởng cả sự nổi tiếng của người mẹ "ngọc nữ". Đi đâu cậu cũng được khoác thêm một lớp áo danh tiếng và giàu có khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.





Bé Richard, con trai Hà Tăng được bố mẹ vô cùng chiều chuộng và chăm sóc chu đáo.



Bên cạnh đó, không giống như nhiều đứa bé được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ mải làm ăn quên mất việc chăm sóc con thì cậu bé này còn được hưởng tất cả yêu thương của bố mẹ. Gác lại phía sau ánh hào quang showbiz, dường như Hà Tăng chỉ quan tâm đến con trai cùng công việc quản lý những dự án kinh doanh. Ngoài ra, cô còn chịu khó đưa con đi chơi khắp mọi nơi trên thế giới để bé được trải nghiệm nhiều môi trường. Rõ ràng, cậu bé được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong một gia đình danh gia vọng tộc.



Bé Híp - cậu bé giàu có nổi tiếng trên cộng đồng mạng







Cậu bé này đang gây bão cộng đồng mạng thời gian vừa qua.



Thời gian qua, cậu bé Híp đã nổi tiếng trên một trang báo mạng và nhiều diễn đàn vì những thông tin do bố cậu cung cấp. Bép Híp tên thật là Nguyễn Vũ Bảo Anh là con trai của doanh nhân, diễn viên Hải Anh. Cậu cũng có một cuộc sống vô cùng sung sướng.



Sinh ra cậu đã được hưởng tất cả những thành quả lao động miệt mài nỗ lực của bố mẹ cậu. Đó là một thương hiệu thời trang với chuỗi cửa hàng dày đặc cùng lợi nhuận khủng mỗi năm. Hiện tại, cậu bé sống trong một căn hộ bạc tỉ xa hoa trong một quần thể chung cư giàu có bậc nhất Hà thành.





Bé Híp sinh ra đã được hưởng trọn vẹn tất cả những thành quả lao động của bố mẹ.



Hơn thế, từ lúc sinh ra, bé Híp đã được bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đây là điều mà nhiều người ao ước chứ không riêng gì những đứa trẻ. Hiện tại bé Híp được 6 tuổi và đang học trong một trường học quốc tế có học phí khủng nhất Việt Nam. Riêng chuyện đi lại của cậu bé cũng được xe hạng sang đưa đón.



Không chỉ sống trong giàu có, bé Híp còn nhận được đầy đủ tình cảm từ người bố đại gia. Dù công việc bận rộn với nhãn hàng thời trang đang ăn nên làm ra nhưng vợ chồng diễn viên Hải Anh vẫn tranh thủ từng phút giây bên con và luôn cố gắng hết sức có thể để cho con những tình cảm ấm áp nhất. Bé Híp chỉ việc sống vui vẻ và học hành ngoan ngoãn, việc kiếm tiền và chăm sóc để bố mẹ giàu có lo.