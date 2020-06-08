4 năm cưới, Hari Won bất ngờ hé lộ lý do chỉ mới đăng ký kết hôn với Trấn Thành

Đồng cảm với Võ Hạ Trâm, ca sĩ Hari Won cho biết vì trục trặc giấy tờ nên cô và ông xã Trấn Thành chỉ mới đăng ký kết hôn năm 2019.

Mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm hạnh phúc khoe giấy đăng ký kết hôn với chồng Ấn Độ. Cặp đôi làm đám cưới từ đầu năm 2019, nhưng đến nay mới chính thức được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. Cô chia sẻ: "Cưới nhau 2 năm rồi giờ mới làm xong cái giấy kết hôn. Bởi vì nước Ấn và nhiều nước không có giấy chứng nhận độc thân như nước mình nên để làm được cái giấy đó tại Ấn thật sự gian truân. Cuối cùng thì hôm nay chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp nha bà con. Mừng rớt nước mắt”.

Võ Hạ Trâm khoe giấy đăng ký hết hôn với chồng Ấn Độ - Ảnh: FB

Bài viết của Võ Hạ Trâm nhận được sự quan tâm, chúc mừng từ đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Ca sĩ Hari Won cũng đồng cảm và chia sẻ niềm vui cùng đồng nghiệp dưới phần bình luận. Bà xã Trấn Thành còn bất ngờ tiết lộ chuyện mình chỉ vừa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn cách đây không lâu. Cô viết: "Chuẩn bị giấy tờ cực lắm đúng không? Chị cũng đăng ký kết hôn thôi mà chuẩn bị nhiều lần. Thất bại nhiều lần và cuối cùng năm ngoái mới hoàn thành".

Hari Won chia sẻ về chuyện chỉ mới đăng ký kết hôn với Trấn Thành vào năm ngoái - Ảnh: FB

Trấn Thành và Hari Won 'về chung nhà' bằng một hôn lễ hoành tráng năm 2016 - Ảnh: FB

Trấn Thành và Hari Won nên duyên vợ chồng vào cuối năm 2016. Sau 4 năm "về chung nhà", họ vẫn luôn là cặp đôi thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông. Cuộc sống hôn nhân viên mãn, ngọt ngào của vợ chồng nghệ sĩ khiến mọi người ngưỡng mộ. Dân mạng hi vọng cặp đôi sẽ sớm báo tin vui chuyện bầu bí trong tương lai gần.

Nửa đêm, Hari Won bất ngờ phản ứng cực gắt về đàn ông, Trấn Thành lập tức lên tiếng Phản ứng khá gay gắt của ca sĩ Hari Won về chuyện đàn ông thiếu tôn trọng phụ nữ khiến người hâm mộ tò mò suy đoán.

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