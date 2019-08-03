Chuỗi chương trình từ thiện 3 ngày của Hội đá ốp lát Sài Gòn kỷ niệm 10 năm thành lập

Những năm trước, hoạt động của Hội hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như trẻ mồ côi, trẻ có cha mẹ không may bị tai nạn, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại tỉnh Long An. Hội cũng có chuyến đi từ thiện hỗ trợ đồng bào dân tộc khó khăn tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và tham gia đóng tích cực cho hệ thống Quán cơm Nụ cười để người dân lao động nghèo TP.HCM có được bữa ăn no từ đĩa cơm 2000...

Thành lập vào ngày 3/8/2009, Hội đá ốp lát Sài Gòn đã trải qua hành trình 10 năm hình thành và phát triển. Trong giai đoạn này, các thành viên của Hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi để tương tác, hỗ trợ nhau đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện mang lại giá trị cho cộng đồng.

Trong năm 2019, Hội đá ốp lát Sài Gòn dành sự quan tâm đến đối tượng là các em học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn TP.HCM và những trẻ em mồ côi tại các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương.

Trong 2 ngày 31/7 và 01/8, Hội đá ốp lát Sài Gòn đã tổ chức Chương trình từ thiện trao tặng máy lọc nước cho các trường học tại các quận Bình Chánh, Củ Chi, Quận 12. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Hội (03/8/2009 - 03/8/2019).

Hội đá ốp lát Sài Gòn đã có chuyến đi từ thiện trao tặng máy lọc nước đến các trường học phía tây TP.HCM - Ảnh: Phan Vương

Mỗi trường học đều được nhận 03 máy lọc nước để hỗ trợ cung cấp nguồn nước sạch cho các em học sinh trong năm học mới - Ảnh: Phan Vương

Theo khảo sát của Hội, các trường học tại khu vực phía tây thành phố điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng nguồn nước bị nhiễm chì, nhiễm asen và một số hóa chất khác khiến nguồn nước sạch cho các em ở khu vực này trở nên khan hiếm.

Đảm bảo cho học sinh có nguồn nước sạch để sử dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà trường - Ảnh: Phan Vương

Ông Đào Trọng Nhân, Chủ tịch Công ty Đá nữ Hoàng, Hội phó Hội đá ốp lát Sài Gòn cho biết: "Phần lớn thời gian các em học sinh đều học tập và hoạt động tại trường. Việc sử dụng nguồn nước từ máy lọc nước sẽ đảm bảo cho các em có nguồn nước sạch, tốt cho sức khỏe để khởi động cho năm học mới 2019 - 2020".

Đại diện Hội đá ốp lát Sài Gòn nhận Thư cảm ơn của Bán giám hiệu trường tiểu học Lê Minh Xuân - Ảnh: Phan Vương

Được biết, đoàn từ thiện Hội đá ốp lát Sài Gòn đã đến trực tiếp 10 trường học (6 trường học thuộc quận Bình Chánh, Quận 12 và 4 trường học tại huyện Củ Chi) và trao tặng 3 máy lọc nước cho thầy cô và các em học sinh.

Thăm và trao quà cho mái ấm, cơ sở bảo trợ trẻ em

Tiếp tục ngày thứ 3 của chuỗi hoạt động, sáng ngày 02/8, đoàn từ thiện Hội đá ốp lát Sài Gòn đã đến thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại quận Thủ Đức và quận 9.

Điểm đến đầu tiên của Hội là Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Mai Tâm toạ lạc tại địa chỉ số 23, đường 15, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Thành lập được 16 năm, nơi đây là mái nhà lớn cưu mang các bé không may bị nhiễm HIV và các bà mẹ bị nhiễm HIV không nơi nương tựa.

Hội đá ốp lát Sài Gòn đã đến thăm và tặng quà tại Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Mai Tâm - Ảnh: Hồng Ngân

Các thành viên của Hội đã chuẩn bị đầy đủ các phần quà để các bé có một mùa hè vui hơn - Ảnh: Hồng Ngân

Theo lời kể của Linh mục Ngọc Anh, trước đây, các cha đi chăm sóc những người lớn bị nhiễm HIV. Sau khi những người này qua đời, những đứa trẻ còn lại không ai nuôi dưỡng. Từ đó cha đã nghĩ đến việc xây dựng mái ấm dành cho các em. Từ đó, Mai Tâm ra đời với ý nghĩa trái tim của người mẹ.

Linh mục Ngọc Anh đại diện mái ấm nhận quà và tiền mặt hỗ trợ từ Hội đá ốp lát Sài Gòn - Ảnh: Hồng Ngân

Suốt hơn một thập kỷ qua, linh mục Phương Đình Toại, linh mục Ngọc Anh và các thầy cô tại Mai Tâm đã dành hết tình yêu thương cho các bé. Tạo điều kiện cho các bé được đi học, tham gia các lớp học năng khiếu, lớp học kỹ năng để phát triển toàn diện. Hiện tại, cơ sơ có khoảng 97 trẻ từ 1 tuổi đến những em vừa học xong đại học.

Trong buổi tiếp xúc, ông Đào Trọng Nhân đã đại diện Hội đá ốp lát Sài Gòn trao quà tặng là bánh kẹo cho các bé và phần tiền mặt trị giá 31.350.000 đồng từ Quỹ từ thiện của hội cho cơ sở Mai Tâm.

Hành trình cuối cùng của chuỗi hoạt động từ thiện, Hội dừng chân tại Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần tại địa chỉ 203 Đường số 1, khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9.

Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần là nơi cưu mang của những trẻ em không nơi nương tựa - Ảnh: Hồng Ngân

Ông Bùi Công Hiệp, Giám đốc Trung tâm, vốn là chủ một doanh nghiệp cơ khí. Với mong ước những đứa trẻ bị bỏ rơi có nơi chốn được chăm sóc, được học hành, ông đã thành lập nên trung tâm và dành trọn tâm huyết một đời.

Chị Hạnh Dung, quản lý Trung tâm cho biết mỗi ngày ông Hiệp đều thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho những đứa trẻ nơi đây.

Phòng học được thiết kế từ container trang bị máy điều hòa cho các bé sắp sửa vào lớp 1 - Ảnh: Hồng Ngân

Khuôn viên trong trung tâm được chia thành các khu vực rõ ràng: Phòng học cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 đóng từ những container; Tầng trệt là khu vui chơi, học tập của trẻ mầm non; Tầng 1 là nơi các cô dành tình yêu thương và chăm sóc cho trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn.

Tầng trệt của cơ sở Thiên Thần là không gian học tập, vui chơi cho các em độ tuổi mầm non - Ảnh: Hồng Ngân

Các bé tại trung tâm đều được các cô chăm sóc, yêu thương như chính con đẻ của mình. Đến tuổi đi học, các em sẽ được theo học tại các trường học tại địa phương.

Những em bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi được các cô ngày đêm chăm sóc - Ảnh: Hồng Ngân

Bé nhỏ nhất tại Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần chỉ mới vài ngày tuổi. Bé lớn nhất đã được 7 tuổi.

Cơ sở Thiên Thần chính là mái nhà lớn cưu mang các em khi vừa mới chào đời - Ảnh: Hồng Ngân

Những đứa trẻ vui vẻ đón nhận phần quà là bánh kẹo cùng đôi giày mới từ các cô chú thành viên trong Hội đá ốp lát Sài Gòn - Ảnh: Hồng Ngân

Các thành viên trong đoàn từ thiện đều xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của những chủ cơ sở từ thiện bảo trợ trẻ em - Ảnh: Hồng Ngân

Trong chuyến đi, các thành viên của Hội đá ốp lát Sài Gòn đã chuẩn bị các phần quà là kẹo, bánh, sữa và những đôi giày cho các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Đại diện Hội, ông Đào Trọng Nhân cũng trao tặng phần tiền mặt trị giá 31.350.000 đồng để cơ sở tiếp tục có nguồn kinh phí trang trải cho các em nhỏ.

"Trước sự hy sinh cao cả của các vị chủ cơ sở từ thiện và cộng sự, chúng tôi bỗng cảm thấy những đóng góp của mình thật nhỏ bé và nhủ lòng cố gắng cùng nhau làm được nhiều hơn nữa", ông Đào Trọng Nhân xúc động chia sẻ.