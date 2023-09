Chuỗi chương trình từ thiện 3 ngày của Hội đá ốp lát Sài Gòn kỷ niệm 10 năm thành lập

Thành lập vào ngày 3/8/2009, Hội đá ốp lát Sài Gòn đã trải qua hành trình 10 năm hình thành và phát triển. Trong giai đoạn này, các thành viên của Hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi để tương tác, hỗ trợ nhau đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện mang lại giá trị cho cộng đồng.

Những năm trước, hoạt động của Hội hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như trẻ mồ côi, trẻ có cha mẹ không may bị tai nạn, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại tỉnh Long An. Hội cũng có chuyến đi từ thiện hỗ trợ đồng bào dân tộc khó khăn tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và tham gia đóng tích cực cho hệ thống Quán cơm Nụ cười để người dân lao động nghèo TP.HCM có được bữa ăn no từ đĩa cơm 2000...