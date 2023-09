Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 44: Ganga bị "choáng" vì mang bầu?

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Điện thoại bàn đổ chuông, Alok vội vàng nhấc máy. Là cuộc gọi từ bà Sarla. Alok gọi Ira và nói rằng y tá Sarla đang chờ máy. Ira nghe và hỏi: Bác có khỏe không? Sarla nói: Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, vì thế tôi gọi cho cô để khắc phục lỗi lầm của mình. Tôi nhớ ra rồi cô Ira, cô đã sinh một bé trai khỏe mạnh, nhưng tôi lại nói với cô rằng đứa bé đã chết. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó. An-Sh đi tới và nghe được mọi chuyện. Ira ngắt kết nối cuộc gọi và nói với Alok rằng bà Sarla đã xin lỗi và cũng thừa nhận rằng Ira đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Ira vui vẻ nói: Điều đó đã chứng minh rằng Shiv chính là con trai em. Shiv đi tới ôm bà và nói: Dĩ nhiên rồi mẹ. Anandi đang trầm ngâm nhớ lại tập hồ sơ mà cô đã đọc ở bệnh viện. Ira cười nói: Có phải con đang ghen tỵ vì Shiv thấy mẹ quan trọng hơn con? Anandi nói cô chỉ đang nghĩ về bữa tối. Ira bảo đồ ăn đã được làm xong. Anandi nói rằng cô sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Alok bảo cô hãy pha café cho mọi người. Anandi đi vào bếp và tự hỏi tại sao bà Sarla lại nói dối Ira như vậy.

Jagdish hỏi Ganga khi nào thì Sheetah sẽ quay lại. Ganga bảo cô ấy sẽ trở về trong 4-5 ngày nữa. Jagdish bảo rằng mọi y tá đều rất lo lắng cho con của họ, vì thế họ thường về nhà sớm sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ganga gợi ý họ có thể mở một trường học ở trong bệnh viện, như vậy các y tá có thể làm cả ca ngày lẫn ca đêm. Jagdish đồng ý và nói rằng balwadi nên được đặt xa khỏi bệnh viện để bọn trẻ không bị nhiễm trùng. Ganga nói về Mannu. Jagdish nhìn cô và nói: Trông em rất giống Anandi và tiếp tục ca ngợi cô. Rồi anh dừng lại và nhớ về những lời nói của Gauri rằng anh đã hoàn toàn đánh mất Anandi. Anh xin lỗi vì đã so sánh Ganga với Anandi. Ganga bảo cô không buồn và cô rất vui khi anh đã đến trong cuộc đời cô. Jagdish nói: Anh cũng rất may mắn khi có em làm vợ. Khi anh hoàn toàn cô độc, em đã đến, giúp anh nhận ra lỗi lầm của mình và giải quyết mọi rắc rối của anh. Anh đã nhận ra chính mình và cũng rất vui với tình bạn mà anh đã có với Anandi. Anh và cô ấy sẽ chia sẻ mọi thứ, thậm chí là những ý tưởng nữa. Ganga rất hạnh phúc và ôm Jagdish. Họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nhìn nhau mỉm cười.

Anandi nghĩ rằng cô không thể tin được những gì cô đã nhìn thấy trong tập hồ sơ ở bệnh viện. Cô quyết định sẽ quên mọi thứ, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô nói rằng sự thật thì không thể thay đổi, nhưng Shiv là chồng cô, anh là cuộc sống của cô, cho nên cô không thể làm anh bị tổn thương và cô phải giấu anh chuyện này. Cô nghĩ rằng gia đình sẽ lại gặp rắc rối và cầu xin thần Kanha hãy ban cho cô sức mạnh. Shiv đi đến và tắt bếp vì sữa đang sôi. Anandi nói rằng cô đang nghĩ về mẹ và thím. Shiv bảo anh đến để nói với cô rằng tuần tới là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Anh đang nghĩ xem nên tặng họ món quà gì. Anandi hỏi: Anh đã nghĩ ra được món quà nào phù hợp chưa? Shiv nói chưa. Anandi gợi ý rằng họ nên đi nghỉ ở trên núi. Shiv nói rằng anh sẽ sắp xếp và dặn cô không được nói với bất cứ ai. Rồi anh rời đi. Anandi nghĩ rằng Shiv yêu ba mẹ còn nhiều hơn thần linh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Shiv biết được anh là con của người khác?

Sumitra đang đút đồ ăn cho Mannu nhưng cậu bé lắc đầu quầy quậy. Gehna cũng cố đút cho Mannu nhưng cậu vẫn không chịu ăn. Lúc này, Nandu cầm bóng đi tới và bảo Mannu hãy chơi cùng cậu. Khi thấy Nandu ăn, Mannu cũng ăn. Sumitra và Gehna rất ngạc nhiên. Nandu bảo rằng Mannu là em trai của cậu và đang bắt chước những gì cậu làm.

Anandi đến phòng Meena và để quần áo trên giường của bà. Meenu hỏi cô: Con vẫn khỏe đấy chứ? Anandi nói vâng. Meena hỏi, vậy sao con để quần áo Shiv trong quần áo của thím? Anandi nói cô không nhìn thấy. Meena nói tiếp: Không ai nói nhưng café đã bị cho rất nhiều đường. Anandi xin lỗi vì những sai lầm đó. Meena nói: con không cần phải nói xin lỗi, thím biết con rất chú tâm vào công việc. Bà bảo cô hãy chia sẻ những lo lắng của cô. Anandi nói, không có gì, nhưng cũng kể rằng hôm nay cô đã đến bệnh viện Durga Devi và kể lại tất cả mọi thứ trong hồi tưởng. Cô nói rằng bà Sarla gọi cho mẹ và xin lỗi vì trước đó bà ấy đã nói là mẹ đã sinh ra một em bé đã chết.

Trước đây bà nói với sự tự tin rằng em bé đã chết. Anandi bảo cô không biết nên tin những gì bà Sarla nói hay hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện. Meena nổi giận và hỏi tại sao cô đến đó để hỏi thông tin về chuyện đó. Anandi nói rằng cô đã đến đó vì một công việc khác. Hơn nữa cô rất bận tâm về những lời của Sarla và đó là lý do cô đến bệnh viện. Meena nổi giận và nói những rắc rối vì Sanchi quá nhiều rồi. Bà cho biết hồ sơ của bệnh viện cũng có thể có sai sót. Mọi người đều đã có mặt khi Shiv được sinh ra. Thím nói dối, ba chồng con nói dối, con không tin tưởng chúng ta sao? Anandi bảo cô đang rất hồi hộp sau khi biết lời của Sarla nói. Meena thẳng thừng yêu cầu cô hãy tránh xa những điều mà sẽ mang lại căng thẳng cho gia đình. Anandi xin lỗi bà và rời khỏi đó. Meena nói rằng bà xin lỗi vì đã nổi giận với cô. Bà không có lựa chọn nào khác. Lửa được ẩn trong cát sẽ phá nát hạnh phúc của ngôi nhà này.

Tập 44a:

Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=b-W4uVXwCtY

Tập phim bắt đầu khi Jagya đưa cho Mannu rất nhiều đồ chơi. Nandu và Mannu choáng ngợp. Đồ chơi nhiều đến mức Dadisa còn trêu Jagya rằng, cháu nên mua cả cửa hàng đi. Gehna thì nói, Nandu sẽ không chịu học mất! Jagya nói, đồ chơi không phải dành cho Nandu đâu bác. Jagya bảo Ganga chọn đồ chơi. Anh nói với Dadisa rằng, anh và vợ sẽ mở một trường mầm non ngoài bệnh viện. Anh nói rằng, cô y tá tên Sheetal của anh có một con nhỏ và trường mầm non sẽ tốt cho lũ trẻ. Jagya nói với Ganga rằng, em không cần phải lo cho Mannu nữa vì Mannu sẽ ở trường mầm non này. Dadisa nói, cháu không tin ta có thể chăm sóc cho Mannu sao? Ganga vội nói không phải như thế. Dadisa lại tiếp tục nói, thằng bé ở với Ganga và quên mất ta rồi. sumitra nói rằng có nghĩa là Mannu sẽ đi cả ngày. Ganga nói, mẹ có thể giữ nó ở nhà bất cứ khi nào mẹ muốn. Jagya nói anh sẽ có thể gần gũi với trẻ con và học được nhiều điều mới hơn. Bhairon và basant thấy tự hào vì Jagya biết nghĩ cho người khác.

Anandi nhớ lại vê những gì mà Meenu nói, cô thấy rất bối rối. Shiv đến và nói có quà cho cô. anh đưa hoa quả cho vợ và hỏi có phải có phải em đang nhớ lại tuổi thơ không? Anandi nhìn chồng và nói, anh thật giống trẻ con. Shiv nói anh sẽ yêu thương đứa trẻ được nhận nuôi và nó sẽ là con của anh. Anh nói anh sẽ quan tâm những gì nó cần. Anandi đề nghị Shiv không nói nó là đứa trẻ được nhận nuôi. Shiv nói, sự thật không thể thay đổi và nó sẽ vẫn là đứa trẻ được nhận nuôi. Anandi nói em cần đi uống nước. Ahiv nói, hãy kể cho anh nghe về những điều em lo lắng đi, anh yêu em rất nhiều. Anandi nói, tình yêu của anh là tất cả đối với em.

Ganga cho Jagya thấy các ngôi trường khác trong laptop. cô nói chúng ta cần có những nhân viên phụ trách. Jagya nói, đừng quên em là một y tá và quy định là một y tá đang phụ trách thì không được lãng phí hơn một tiếng đồng hồ. Ganga nói, tại sao anh lại ganh tị với Mannu chứ? Jagya nói, đó là quy định của bệnh viện.

Jagya và Ganga siết gần nhau hơn. Jagya nói, chúng ta đang rảnh rỗi và vì thế....

Ganga mang trà cho Dadisa. Dadisa và Sumitra khen Ganga. người hàng xóm tên Dulari đến và mời họ tới nhà vì Dulari đã trở thành bà. Dadisa nói chúng tôi sẽ đến. Ganga bỗng ngã xuống. Sumitra và Jagya vội đỡ cô dậy. Dadisa nói có lẽ ganga bị đau dạ dày. Jagya tiêm cho Ganga và nói cô ấy sẽ khoẻ lại. Ganga nói cô ấy đã đỡ hơn. Jagya nói sẽ tiến hành kiểm tra các vết thương bên trong. Sumitra dặn Jagya đưa Ganga về trước rồi cùng Dadisa về nhà.

Ira gọi Sanchi xuống ăn cơm. Sannchi nói cô đang xuống. Meenu nói dường như tâm trạng của Sancnhi đã khá hơn. Sanchi nói con chỉ ăn một ít roti thôi. Ira đồng ý. Anandi nói với Sanchi rằng dal của em không có bơ kìa. Sanchi nói cô ấy thấy dal có bơ không ngon. Sanchi ăn và khen dal ngon. Anandi nói cô vừa mới chuẩn bị sữa bơ. rồi cô đi vào bếp , trộn thuốc vào ly sữa và mang ra cho Sanchi. Sanchi để quên điện thoại trên phòng và vào phòng, tay cầm ly sữa Anandi đưa. Anandi và Ira căng thẳng.

Dadisa hỏi về Ganga. Sumitra nói Ganga đang ở trong phòng. Sumitra nói kết quả kiểm tra sẽ có vào tối nay. Dadisa bước lên cầu thang, nói rằng muốn thấy con của Jagya. Sumitra nói Ganga sẽ giúp mẹ thực hiện được ước nguyện. Ganga nghe thấy và mỉm cười, cô nghĩ sẽ nói chuyện với chồng về vấn đề này.