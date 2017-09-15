Liên quan vụ việc giữa vợ NSƯT Xuân Bắc và Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội gây lùm xùm trong dư luận vừa qua, mới đây, Xuân Bắc đã đăng dòng trạng thái thông báo sẽ livestream về vụ việc trên trang cá nhân khiến mọi người vô cùng chú ý.

“Quá lâu rồi và việc gì cần đến sẽ phải đến. Không biết trưa thứ sáu là mùng mấy, nhưng chắc chắn rồi, trưa thứ sáu Xuân Bắc sẽ livestream và sẽ có nhiều bất ngờ cho mọi người. Mọi người nhớ tham gia cho xôm nhé” - Xuân Bắc nói trên trang cá nhân.

Mấy ngày qua, câu chuyện giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc tố bị NSND Anh Tú và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chèn ép được dư luận hết sức quan tâm. Trong khi người trong cuộc, người ngoài cuộc cũng đã chính thức lên tiếng thì cho đến hiện tại, Xuân Bắc vẫn giữ im lặng trước vụ việc gây ồn ào của vợ.

Tuy nhiên, sáng nay 15/9, Xuân Bắc bất ngờ thông báo sẽ livestream làm sáng tỏ mọi chuyện vào giờ trưa khiến dư luận vô cùng tò mò. Trước sự nôn nóng, chờ đợi của fan, Xuân Bắc bình thản cho hay: "Cứ chờ đến trưa sẽ rõ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-lum-xum-truong-cd-nt-ha-noi-xuan-bac-hua-hen-livestream-vao-trua-nay-he-lo-nhieu-uan-khuc-lien-quan-den-chuyen-vo-bi-chen-ep-234598.html