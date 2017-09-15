Vụ lùm xùm Trường CĐ NT Hà Nội: Xuân Bắc hứa hẹn livestream vào trưa nay, hé lộ nhiều uẩn khúc liên quan đến chuyện vợ bị chèn ép

Giải trí 15/09/2017 11:19

Liên quan vụ việc giữa vợ NSƯT Xuân Bắc và Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội gây lùm xùm trong dư luận vừa qua, mới đây, Xuân Bắc đã đăng dòng trạng thái thông báo sẽ livestream về vụ việc trên trang cá nhân khiến mọi người vô cùng chú ý.

“Quá lâu rồi và việc gì cần đến sẽ phải đến. Không biết trưa thứ sáu là mùng mấy, nhưng chắc chắn rồi, trưa thứ sáu Xuân Bắc sẽ livestream và sẽ có nhiều bất ngờ cho mọi người. Mọi người nhớ tham gia cho xôm nhé” - Xuân Bắc nói trên trang cá nhân.

Mấy ngày qua, câu chuyện giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc tố bị NSND Anh Tú và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chèn ép được dư luận hết sức quan tâm. Trong khi người trong cuộc, người ngoài cuộc cũng đã chính thức lên tiếng thì cho đến hiện tại, Xuân Bắc vẫn giữ im lặng trước vụ việc gây ồn ào của vợ.

Tuy nhiên, sáng nay 15/9, Xuân Bắc bất ngờ thông báo sẽ livestream làm sáng tỏ mọi chuyện vào giờ trưa khiến dư luận vô cùng tò mò. Trước sự nôn nóng, chờ đợi của fan, Xuân Bắc bình thản cho hay: "Cứ chờ đến trưa sẽ rõ".

Vụ lùm xùm Trường CĐ NT Hà Nội: Xuân Bắc hứa hẹn livestream vào trưa nay, hé lộ nhiều uẩn khúc liên quan đến chuyện vợ bị chèn ép - Ảnh 1
Sáng nay 15/9, Xuân Bắc thông báo sẽ livestream để làm sáng tỏ vụ việc - Ảnh: FBNV

Vụ lùm xùm Trường CĐ NT Hà Nội: Xuân Bắc hứa hẹn livestream vào trưa nay, hé lộ nhiều uẩn khúc liên quan đến chuyện vợ bị chèn ép - Ảnh 2
Giữa buổi, Xuân Bắc lại tiếp tục gửi thông báo... - Ảnh: FBNV

Vụ lùm xùm Trường CĐ NT Hà Nội: Xuân Bắc hứa hẹn livestream vào trưa nay, hé lộ nhiều uẩn khúc liên quan đến chuyện vợ bị chèn ép - Ảnh 3
Xuân Bắc hứa hẹn sẽ đưa sự thật ra ánh sáng khiến fan rất tò mò - Ảnh: FBNV

Vụ lùm xùm Trường CĐ NT Hà Nội: Xuân Bắc hứa hẹn livestream vào trưa nay, hé lộ nhiều uẩn khúc liên quan đến chuyện vợ bị chèn ép - Ảnh 4
Trả lời fan hâm mộ, 'Nam Tào' Xuân Bắc cho biết trưa nay sẽ có nhiều "chuyện vui" để xem - Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Xuân Bắc vợ Xuân Bắc NSND Anh Tú giảng viên Hồng Nhung

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