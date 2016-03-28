Tuyết và Minh Phạm đã có thời gian sống chung, cuộc sống nghèo khó khiến Tuyết lúc nào cũng mệt mỏi. Tuyết có một cô em gái tên Hà bị ung thư nhưng Tuyết không đủ tiền chữa trị cho em. Khi phát hiện Tuyết ngoại tình với người giàu có, Minh Phạm phát bệnh đa nhân cách, giằng co với tính cách Thế Thành đã đánh và chôn sống Tuyết trên đồi vắng.

Ma nữ mà Quỳnh Như (Anh Thư) cứu sống không ai khác chính là Khánh Hà em gái của Tuyết - người vợ trước của Minh Phạm (Quý Bình) quen nhau khi sống chung trại mồ côi. Nhà Tuyết vốn giàu có nhưng do mẹ Tuyết có chồng khác nên Tuyết phải sống trong cô nhi t? vi ện.

Nhờ số tiền Tuyết kiếm được mà bệnh tình dần khá hơn, nhưng Hà không còn ai thân thuộc vì ba mẹ trốn đi vì xã hội đen truy lùng, Tuyết bặt vô âm tín. Qua lời ông Bảy (nhà văn Mạc Can), Hà biết được Minh Phạm chính là người liên quan đến cái chết của chị mình và quyết tâm tìm ra sự thật nên đã trở lại căn biệt thự trong bộ dạng ma nữ.

Trong một lần đang nhát ma Quỳnh Như hoảng sợ thì Khánh Hà đã kiệt sự vì bệnh ung thư trầm trọng nên ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, cô kể hết với Quỳnh Như mọi chuyện. Quỳnh Như trở lại cô nhi viện tìm gặp bà Chung để tìm hiểu sự thật mới biết Thế Thành đã chết và người chồng mình đã bị mắc bệnh đa nhân cách từ lâu.

Thế Thành (Võ Thành Tâm) rất ngang bướng, luôn bị bạn bè xa lánh vì bố là ăn trộm. Trong một lần bị bà hiệu trưởng Quý phạt bỏ đói và bắt giam trên gác vì ăn cắp ổi, Thế Thành đã dẫn Minh Phạm ra lan can trèo xuống nhưng bị bà Quý phát hiện, Thế Thành hoảng sợ rơi từ lầu cao xuống. Bà Quý hối hận về việc làm của mình nên ra mộ đốt vàng mã cho Bùm, bà Quý lên cơn đau tim rồi ụp mặt vào thau vàng mã chết, gương mặt cháy đen.

Minh Phạm từ xa chứng kiến nhưng không cứu vì nghĩ bà Quý đáng như thế. Cái chết của Thế Thành trở thành nỗi đau đớn tột cùng trong lòng Minh Phạm, anh không tin Thế Thành chết, từ đó anh mắc bệnh đa nhân cách đôi khi là Thế Thành đôi khi là Minh Phạm mà anh không hay biết. Nhờ theo dõi Minh Phạm mà ông Bảy mới biết nơi Minh Phạm chôn Tuyết và đã bị Minh Phạm phát hiện trói ở nhà hoang.

Quỳnh Như lén liên lạc với bác sĩ tìm hiểu bệnh đa nhân cách của chồng bị Minh Phạm phát hiện và biết việc bà Chung đã kể cho Quỳnh Như nghe chuyện hồi nhỏ. Minh Phạm đã giả làm Quỳnh Như hẹn bà Chung và dùng xẻng đánh bà chết chôn xác ở khu đất vắng sau cô nhi viện. Vài ngày sau cảnh sát gọi điện thoại liên lạc với Quỳnh Như thì cô mới hay về cái chết của bà Chung.

Theo dõi chồng, cô phát hiện Minh Phạm nói chuyện một mình, Minh Phạm đã trở về với tính cách của Thế Thành và ra tay đe dọa giết Quỳnh Như. Cảnh sát đã phục kích xung quanh theo lời báo của ông Bảy. Quỳnh Như đau đớn, cô khóc thật nhiều và níu kéo tâm hồn Minh Phạm, bằng tình yêu chân thành Quỳnh Như đã vực dậy tính cách Minh Phạm trở về. Để bảo vệ Quỳnh Như, Minh Phạm quyết không để Thế Thành làm tổn hại vợ mình nên trong lúc giằng xé nội tâm, Minh Phạm trượt chân té xuống đồi đập đầu vào gốc cây chết.

Quỳnh Như bình tâm sau một thời gian, cô làm giấy trả biệt thự lại cho Khánh Hà và đem hết số tiền tiết kiệm của Minh Phạm quyên góp vào cô nhi viện theo di nguyện của anh.