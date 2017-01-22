Vì vụ SIM tiền tỷ của Ngọc Trinh, nữ doanh nhân Hải Phòng phải sống trong tình cảnh này

Giải trí 22/01/2017 09:28

Bất ngờ mang tiếng oan sau vị đấu giá SIM 'thất quý 9' của Ngọc Trinh, nữ doanh nhân Hải Phòng rơi vào tình cảnh như thế này.

SIM 0989999999 được Ngọc Trinh chi 15 tỷ đồng mua lại từ doanh nhân Bùi Nguyễn Gia Khang với mục đích đấu giá, trích 1 phần làm từ thiện, giúp đỡ đồng báo miền Trung khó khăn có một mùa Xuân 2017 sung túc hơn. Tuy nhiên, sau buổi đấu giá ngày 15/1, người chiến thắng với mức giá 18,6 tỷ đồng đã không giữ lời hứa. Ngọc Trinh tỏ ra khá buồn và thông báo sẽ tổ chức đấu giá lần 2. Song dư luận dậy sóng khi nghi ngờ phía BTC 'cài' người để đẩy giá SIM cao lên. Phía Ngọc Trinh cũng lên tiếng bác bỏ các lời đồn. Sau nhiều ồn ào, 'chân dài' Trà Vinh quyết định tạm hoãn đấu giá SIM số trên.

Vì vụ SIM tiền tỷ của Ngọc Trinh, nữ doanh nhân Hải Phòng phải sống trong tình cảnh này - Ảnh 1
Doanh nhân đeo mặt nạ bí ẩn.

Sau buổi đấu giá, người phụ nữ giấu mặt để lại một chiếc chứng minh thư có tên Hoàng Thị Bình, SN 1956, quê quán Hải Phòng, hiện đang cư ngụ tại quận 3, TP HCM.

Vì vụ SIM tiền tỷ của Ngọc Trinh, nữ doanh nhân Hải Phòng phải sống trong tình cảnh này - Ảnh 2
CMND của nữ doanh nhân không giữ lời hứa.

Vì vụ SIM tiền tỷ của Ngọc Trinh, nữ doanh nhân Hải Phòng phải sống trong tình cảnh này - Ảnh 3
Ngọc Trinh và người này viết bản cam kết sau buỗi đấu giá.

Theo Dân Việt, một nguồn tin đã truy tìm gốc tích của địa chỉ và tên người trong chứng minh thư thì lại cho rằng chủ nhân là một nữ doanh nhân kín tiếng tại Hải Phòng. Bà Hoàng Thị Bình (1970), chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đầu tư quốc tế Bình Dương(Hải Phòng). Bà là chủ doanh nghiệp về may mặc và giáo dục.

Bà Hoàng Thị Bình (ành trái) rất lo lắng cho cuộc sống và công việc của mình

Chính điều này khiến bà Bình liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ người lạ hỏi thăm về vụ đấu giá SIM 0989999999 của Ngọc Trinh. Lúc này, bà mới tá hỏa nhận ra tên mình đã được một số tờ báo nêu lên như là người đàn bà bí ẩn đã từ chối trả tiền cho Ngọc Trinh.

Hiện bà Bình đang rất hoang mang và bối rối khi liên tục nhận được các cuộc điện thoại dò hỏi từ mọi người về việc có liên quan đến vụ đấu giá SIM Ngọc Trinh hay không. Vì mang tiếng oan nên công việc làm ăn của chủ doanh nhiệp gặp không ít phiến toái, đặc biệt là uy tín của bà khi nhiều đối tác  cũng thắc mắc tự hỏi tại sao bà lại làm như vậy. Vì vậy, nữ doanh nhân rất cần một lời giải đáp cụ thể từ phía Ngọc Trinh nhằm tránh những phiền phức tiếp tục đeo bám bà.

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