Suốt 10 năm nay, Phương Thanh quyết giấu kín những điều gì?

Thành công trong hoạt động nghệ thuật nhưng Phương Thanh khá lận đận trong chuyện con cái. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực muốn làm mẹ, nữ ca sĩ quê Thanh Hóa cũng hạ sinh được con gái đầu lòng. Suốt gần 10 năm qua, Phương Thanh vẫn luôn giữ kín hình ảnh con gái và người đàn ông bí mật của đời mình...

Phương Thanh tên thật là Bùi Thị Phương Thanh, sinh năm 1973 (Thanh Hóa) nổi đình đám trong đầu những năm 2000 với giọng ca khàn đặc trưng. Cô chuyên trị dòng nhạc pop-rock, bên cạnh đó Phương Thanh còn tham gia vài bộ phim điện ảnh và gi dấu ấn riêng. Hiện giọng ca 'Trống vắng' sinh sống tại TP HCM, vẫn tiếp tục ca hát và làm giám khảo các cuộc thi truyền hình thực tế.

Cô viết: "Tạm biệt bà nội của em gà. Bà Bùi Thị Minh (pháp danh Diệu Mẫn) dòng họ Bùi. Hôm nay là ngày định Thiên rằm tháng 7. Mong bà ra đi nhẹ nhàng siêu thoát...".

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Thanh thông báo việc mẹ chồng cô qua đời vào đúng vào dịp rằm tháng 7.

Chia sẻ nhanh chóng hút hàng nghìn lượt like (thích), bình luận tỏ ra thương xót, cầu mong người bà ra đi thanh thản... Đáp lại tấm chân thành của dân mạng: "Cám ơn sự chia sẻ của cả nhà. Chỉ ân xin mỗi người hoan hỉ một câu niệm Phật. Thay mặt nhà nội của em Gà, cám ơn mọi người rất nhiều".Kèm theo đó là hình ảnh con gái Phương Thanh hôn bà nội của mình. Song mọi người vẫn chỉ thấy phía sau lưng của cô bé chứ không hề được nhìn rõ mặt.

Trước đó, nhân ngày sinh nhật của cô con gái, Phương Thanh đăng tải bức thư của bé Gà viết dành cho bà nội và bố. Thông qua lá thư, người xem thấy được tình cảm chân thành của cô bé 9 tuổi đối với người thân. Đây cũng lúc Phương Thanh 'vô tình' để lộ danh tính của con gái và người đàn ông 'bí mật'.

Bà nội và bố Cường kính yêu!"Tân Bình ngày 21 tháng 2 năm 2014

Bà nội và bố Cường có khỏe không? Sao bố nói là ngày 15 bà nội vô mà sao bố và bà nội chưa vô? Ngoài Sài Gòn con vẫn học rất tốt, ngoài đó bố ra sao?

Con rất mong bố vô và tình hình nhà mình như thế nào hả bố?

Bố nhận được thư này bố sẽ vào thăm con nha. Con mong bố sẽ luôn mạnh khỏe và các bác bên nội luôn luôn mạnh khỏe.

Con hứa sẽ luôn học giỏi.

Con của bố Cường và cháu của bà nội

Bùi Hà Nghi Phương" - nội dung bức thư của bé Gà dành cho bà nội và bố.

Con gái Phương Thanh tên thật là Bùi Hà Nghi Phương. Người đàn ông 'bí mật' bấy lâu của Phương Thanh tên Cường...

Vào tháng 12/2013, Phương Thanh cũng hé lộ hình ảnh con gái, kèm chia sẻ: "Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Em Gà sắp to con hơn mẹ Chanh rồi".

Tuy nhiên, trong hình ảnh, con gái Phương Thanh trông cao gần bằng mẹ nhưng lại quay lưng lại phía ống kính.

Trong khoảnh khắc ấp cúng của liveshow, Phương Thanh không giấu được cảm xúc, cô nói trong nước mắt tiết lộ, con gái cô đã lên 8 tuổi. Bản thân chưa muốn để bé xuất hiện trước khán giả là vì muốn có thêm một bé trai nữa. Khi đó, Phương Thanh hứa sẽ công khai hai đứa con của mình.Trong đêm liveshow Dấu ấn diễn ra cuối tháng 11/2013, khán giả khá bất ngờ khi giọng của bé Gà được cất lên: "Gà thương mẹ Chanh nhiều lắm. Gà thích nghe mẹ Chanh hát lắm. Mẹ hát hay lắm...".

Cũng trong đêm liveshow, Phương Thanh tiết lộ, trong chuyến đi Ấn Độ, cô đã cầu có thêm một đứa con. Suốt 3 năm qua, cô vẫn hay mơ màng thấy mình có con trai mà kết quả vẫn chưa được...

Về phía chồng của Phương Thanh, một nguồn tin cho hay, anh là người Hà Nội "Quan hệ giữa tôi và gia đình bên nội của bé Gà vẫn rất tốt đẹp" - nữ ca sĩ cho hay.

Trên mạng, nhiều bình luận ác ý cho hay, việc Phương Thanh giấu kín chuyện gia đình dù đang khá hạnh phúc là không nên vì dễ gặp những vận xuôi không đáng có. Tuy nhiên, các fan hâm mộ liền vào bênh vực thần tượng của mình rằng: 'Chuyện cá nhân thì mỗi người đều có quyền công khai hoặc hạn chế nhắc đến, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của chị và đó là hạnh phúc riêng...".