Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy

Giải trí 19/01/2017 17:10

Rất ít khi “Tiểu Yến Tử” – Triệu Vy và “Kim Tỏa” – Phạm Băng Băng cùng xuất hiện trong một chương trình, sau rất nhiều năm nhan sắc của hai người đẹp không mấy thay đổi.

Mới đây, Triệu Vy và Phạm Băng Băng cùng tham gia một sự kiện được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Sau nhiều năm hợp tác trong Hoàn Châu Cách Cách, hai người đẹp lại có cơ hội đọ sắc trên cùng một sân khấu.

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 1

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 2

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 3

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 4
Triệu Vy có một sự nghiệp thành công, cô được ví von là Warren Buttett phiên bản nữ tại Trung Quốc

Sau khi thành công với Hoàn Châu Cách Cách, các diễnt? viên trong phim như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng… đều trở thành những diễn viên có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ.

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 5

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 6
Phạm Băng Băng cũng có sự nghiệp thành công cùng một tình yêu được nhiều người ngưỡng mộ với Lý Thần

Không chỉ thành công với nghiệp diễn Phạm Băng Băng và Triệu Vy hiện đang là những ngôi sao có thu nhập cao nhất của Cbiz. Sau nhiều năm hoạt động giải trí cái tên Phạm Băng Băng chưa bao giờ hết hot. Còn nàng “Tiểu Yến Tử” không những thành công trong sự nghiệp mà còn trở thành một Warren Buffett phiên bản nữ tại Trung Quốc.

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 7
Sau gần 20 năm hợp tác dung nhan Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa vẫn vậy

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 8
Cả hai đều có sự nghiệp thành công và tình yêu viên mãn

Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy - Ảnh 9
Hiện nay cả hai đều trở thành nghệ sỹ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ

Triệu Vy vừa thành công trên con đường sự nghiệp đồng thời cô cũng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, còn Phạm Băng Băng hiện giờ cũng đang có một tình yêu rất đẹp với nam tài tử Lý Thần.

 

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