Sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn của Phạm Băng Băng và Triệu Vy

Mới đây, Triệu Vy và Phạm Băng Băng cùng tham gia một sự kiện được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Sau nhiều năm hợp tác trong Hoàn Châu Cách Cách, hai người đẹp lại có cơ hội đọ sắc trên cùng một sân khấu.

Sau khi thành công với Hoàn Châu Cách Cách, các diễnt? viên trong phim như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng… đều trở thành những diễn viên có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ thành công với nghiệp diễn Phạm Băng Băng và Triệu Vy hiện đang là những ngôi sao có thu nhập cao nhất của Cbiz. Sau nhiều năm hoạt động giải trí cái tên Phạm Băng Băng chưa bao giờ hết hot. Còn nàng “Tiểu Yến Tử” không những thành công trong sự nghiệp mà còn trở thành một Warren Buffett phiên bản nữ tại Trung Quốc.

Triệu Vy vừa thành công trên con đường sự nghiệp đồng thời cô cũng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, còn Phạm Băng Băng hiện giờ cũng đang có một tình yêu rất đẹp với nam tài tử Lý Thần.