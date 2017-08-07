Sau sóng gió hôn nhân, vợ cũ Lâm Vinh Hải đã có 'tình mới' đúng chuẩn soái ca?

Giải trí 07/08/2017 16:53

Lý Phương Châu - vợ cũ Lâm Vinh Hải đăng tải hình ảnh thân mật với một nam ca sĩ trẻ tuổi trên trang cá nhân như một đôi tình nhân thật sự.

“Người tình mới” của Lý Phương Châu thực ra là ca sĩ Mai Tiến Dũng. Anh là nam ca sĩ hải ngoại, về nước chưa lâu nhưng trước đây đã từng là một trong những gương mặt gây chú ý tại chương trình The Remix 2017.

Sau sóng gió hôn nhân, vợ cũ Lâm Vinh Hải đã có 'tình mới' đúng chuẩn soái ca? - Ảnh 1
Lý Phương Châu thân mật bên nam ca sĩ trẻ - Ảnh:FBNV

Nhìn hình ảnh Lý Phương Châu e ấp bên nam ca sĩ điển trai, nhiều người bình luận tỏ ý ủng hộ cô tiến tới với người mới, và mong người mới sẽ mang đến hạnh phúc cho cô sau những tổn thương mà Lâm Vinh Hải đã gây ra.

Trước thắc mắc của cư dân mạng, Lý Phương Châu vẫn im lặng chưa có câu trả lời. Cô chỉ like các bình luận chúc phúc nhưng chưa đưa ra lời giải thích nào.

Sau sóng gió hôn nhân, vợ cũ Lâm Vinh Hải đã có 'tình mới' đúng chuẩn soái ca? - Ảnh 2
Mai Tiến Dũng là cái tên gây chú ý tại cuộc thi The Remix 2017 - Ảnh:FBNV

Nhiều người đoán đây chỉ là hình ảnh chụp bình thường giữa bạn bè với nhau, Lý Phương Châu đăng lên để trêu đùa người bạn của mình. Thế nhưng, nhiều người vẫn hy vọng Lý Phương Châu nhanh chóng tìm được tình mới, để chứng minh cho Lâm Vinh Hải thấy không có anh cô vẫn có được hạnh phúc.

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