Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam

Sau sự cố lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng. Với sự tò mò và hiếu kỳ, dân mạng đang tích cực săn lùng để biết hoạt động của cô trong những ngày về nước.

Mới đây, Yến Vy khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ xuất hiện trong một buổi chụp hình áo dài tại Việt Nam. Kể từ sau khi lộ clip nóng cách đây 10 năm, nữ diễn viên hầu như không tham gia vào các hoạt động trong nước sau đó định cư tại Mỹ nên mọi thông tin về diễn viên - người mẫu Yến Vy không được biết đến.

Theo Vietnamnet, Yến Vy trở về Việt Nam được khoảng nửa tháng và đã quay về Mỹ vào ngày 26/9. Về nước lần này, cựu người mẫu đã vui vẻ chia sẻ những hình ảnh khi gặp lại người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũ sau nhiều năm xa cách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-lo-clip-nong-cach-day-10-nam-yen-vy-quay-ve-viet-nam-de-lam-gi-236653.html