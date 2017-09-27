Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam để làm gì?

Giải trí 27/09/2017 11:09

Sau sự cố lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng. Với sự tò mò và hiếu kỳ, dân mạng đang tích cực săn lùng để biết hoạt động của cô trong những ngày về nước.

Mới đây, Yến Vy khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ xuất hiện trong một buổi chụp hình áo dài tại Việt Nam. Kể từ sau khi lộ clip nóng cách đây 10 năm, nữ diễn viên hầu như không tham gia vào các hoạt động trong nước sau đó định cư tại Mỹ nên mọi thông tin về diễn viên - người mẫu Yến Vy không được biết đến.

Theo Vietnamnet, Yến Vy trở về Việt Nam được khoảng nửa tháng và đã quay về Mỹ vào ngày 26/9. Về nước lần này, cựu người mẫu đã vui vẻ chia sẻ những hình ảnh khi gặp lại người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũ sau nhiều năm xa cách.

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam để làm gì? - Ảnh 1
Hình ảnh Yến Vy xuất hiện trong buổi chụp ảnh áo dài tại Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
Cô dành thời gian để gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp cũ. Trong ảnh: Yến Vy chụp hình lưu niệm với nghệ sĩ hài Tấn Beo - Ảnh: Internet

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
Về nước khoảng nửa tháng nhưng người đẹp cũng tranh thủ đi du lịch Thái Lan cùng gia đình ..

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
... Và thưởng thức những món ăn ngon ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
Không chỉ dành thời gian bên bạn bè và người thân trong gia đình...

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
... Yến Vy còn tranh thủ tham gia một số chương trình nghệ thuật với các nghệ sĩ Việt - Ảnh: Internet

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
Cô cũng gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ hài Anh Vũ - Ảnh: Interent

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
Dù ở độ tuổi 40 nhưng vóc dáng và nhan sắc của Yến Vy vẫn khiến nhiều đàn em ghen tỵ - Ảnh: Internet

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
Cô nàng rạng rỡ chụp hình bên cạnh nam ca sĩ Đan Trường - Ảnh: Internet

Sau scandal lộ clip nóng cách đây 10 năm, Yến Vy quay về Việt Nam
Hiện Yến Vy đang sống hạnh phúc bên chồng con tại Mỹ, thỉnh thoảng cô vẫn đi hát phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ - Ảnh: Internet 

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