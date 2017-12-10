Sau ồn ào hát dở, Chi Pu gây ngỡ ngàng khi liên tục xuất hiện trong đề thi cấp 3 và đại học

Dân mạng chưa hết ngỡ ngàng khi tên Chi Pu xuất hiện trong đề thi của một trường đại học thì mới đây cô nàng lại được đưa vào đề thi Ngữ Văn lớp 10 của một trường THPT.

Sau khi ra mắt hàng loạt MV và trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt, mới đây, Chi Pu lại khiến dư luận tiếp tục nóng lên khi tên cô và MV Từ hôm nay được đưa vào đề thi Ngữ Văn lớp 10.

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh chụp lại đề thi về Chi Pu đã được cộng đồng mạng lan truyền một cách chóng mặt. Một số "anh hùng bàn phím" tỏ ra thích thú và để lại vô số bình luận bên dưới bài viết.

Cụ thể, đề thi yêu cầu như sau: “… Hãy hóa thân vào Chi Pu, viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố biểu cảm kể về một ngày của mình sau khi ra mắt MV Từ hôm nay”, theo Saostar.

Trước đó, tên Chi Pu cũng được nhắc trong đề thi môn Tài chính ngân hàng của một trường đại học khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Nghi vấn Ngọc Trinh "đá xéo" Chi Pu khi nói về giọng hát của mình Trong buổi trò chuyện ngắn, "nữ hoàng nội y" chia sẻ rằng nếu cô hát hay thì chắc chắn cũng sẽ muốn "lấn sân" làm ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-on-ao-hat-do-chi-pu-gay-ngo-ngang-khi-lien-tuc-xuat-hien-trong-de-thi-cap-3-va-dai-hoc-260827.html