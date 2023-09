Phí Phương Anh - Học trò Hà Hồ đăng quang Quán quân The Face mùa đầu tiên

Đêm Chung kết "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu 2016" diễn ra vào tối 03/09 là cuộc tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi: Mai Ngô đến từ đội Lan Khuê, Khánh Ngân đến từ đội Phạm Hương, Phí Phương Anh và Chúng Huyền Thanh đến từ đội Hồ Ngọc Hà. Ngoài phần trình diễn của các thí sinh trong top 15 thì sự xuất hiện của các khách mời nổi tiếng cũng hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả một đêm Chung kết thật là tuyệt vời.

Là người thi cuối cùng, Phí Phương Anh mang đến một phần trình diễn mãn nhãn. Sau những bước khiêu vũ nhẹ nhàng để thể hiện sự tinh khiết của một nhãn hàng nước hoa, ở phần kết màn, cô gái đến từ Hà Nội bất ngờ đu mình trên không trung và xoay nhiều lần.

Sau phần thi của các thí sinh, trên sân khấu The Face, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Sự non nớt của thí sinh những ngày đầu khiến tôi yêu thích. Các bạn non nớt nhưng vẫn cá tính. Giờ phút này sau một chặng đường dài, ngồi đây chứng kiến sự trưởng thành của mỗi người, tim tôi còn đập mạnh hơn các bạn. Tôi hạnh phúc với những gì các bạn đã thể hiện".

Phạm Hương - giám khảo gây nhiều tranh cãi trong chương trình - bày tỏ: "The Face cho tôi nhiều trải nghiệm vui buồn, nhưng quan trọng hơn là tôi đã dám mạo hiểm phiêu lưu một cuộc chơi thú vị, đam mê với sự hết mình của tuổi trẻ". Cô cũng dành những lời có cánh cho học trò Khánh Ngân. Cô tin rằng Khánh Ngân đã học hỏi rất chăm chỉ và sự văn minh sẽ giúp cô gái này còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Trước đó, mở đầu đêm chung kết là màn catwalk của các thí sinh từng tham gia "Gương mặt thương hiệu 2016". Tiếp đến, ba huấn luyện viên xuất hiện trên sân khấu với váy áo đa phong cách. Hồ Ngọc Hà chọn tông đỏ, Phạm Hương và Lan Khuê diện thiết kế trắng ôm sát cơ thể.

Khuấy động không khí chương trình là sự tham gia của các ca sĩ Lưu Hương Giang, Sơn Tùng M-TP, nhóm S-Girl.

The Face là chương trình truyền hình thực tế dài tập dành cho nghề người mẫu quảng cáo. Được tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên, The Face đem tới thông điệp: "Vẻ đẹp chạm đến thương hiệu".