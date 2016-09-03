Phí Phương Anh - Học trò Hà Hồ đăng quang Quán quân The Face mùa đầu tiên

Giải trí 03/09/2016 22:24

Với phần ứng xử thông minh cùng những nỗ lực từ đầu cuộc thi, cô gái 19 tuổi đội Hồ Ngọc Hà đã xuất sắc chiến thắng trong đêm chung kết tối 3/9 tại TP HCM.

Đêm Chung kết "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu 2016" diễn ra vào tối 03/09 là cuộc tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi: Mai Ngô đến từ đội Lan Khuê, Khánh Ngân đến từ đội Phạm Hương, Phí Phương Anh và Chúng Huyền Thanh đến từ đội Hồ Ngọc Hà. Ngoài phần trình diễn của các thí sinh trong top 15 thì sự xuất hiện của các khách mời nổi tiếng cũng hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả một đêm Chung kết thật là tuyệt vời.

Sau màn trình diễn bộ sưu tập của Nhà thiết kế Chung Thanh Phong, các Huấn luyện viên trở lại sân khấu để lắng nghe kết quả cùng các thí sinh. Lilly Nguyễn và Mai Ngô nhận được hợp đồng đại diện hình ảnh cho nhà tài trợ chính trao tặng.

Cuối cùng, với 40,43%, chiến thắng đã gọi tên thí sinh Phí Phương Anh của đội Hà Hồ. Mai Ngô, Khánh Ngân, Chúng Huyền Thanh giành được ngôi Á quân.

Phí Phương Anh - Học trò Hà Hồ đăng quang Quán quân The Face mùa đầu tiên - Ảnh 1.

Là người thi cuối cùng, Phí Phương Anh mang đến một phần trình diễn mãn nhãn. Sau những bước khiêu vũ nhẹ nhàng để thể hiện sự tinh khiết của một nhãn hàng nước hoa, ở phần kết màn, cô gái đến từ Hà Nội bất ngờ đu mình trên không trung và xoay nhiều lần. 

Sau phần thi của các thí sinh, trên sân khấu The Face, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Sự non nớt của thí sinh những ngày đầu khiến tôi yêu thích. Các bạn non nớt nhưng vẫn cá tính. Giờ phút này sau một chặng đường dài, ngồi đây chứng kiến sự trưởng thành của mỗi người, tim tôi còn đập mạnh hơn các bạn. Tôi hạnh phúc với những gì các bạn đã thể hiện". 

phi-phuong-anh-gianh-ngoi-quan-quan-the-face-2016-5
Phí Phương Anh - đội Hà Hồ - trong phần thi khiêu vũ. Trước đó, ở phần thi ứng xử, cô gây ấn tượng với câu trả lời thông minh, gãy gọn.

Phạm Hương - giám khảo gây nhiều tranh cãi trong chương trình - bày tỏ: "The Face cho tôi nhiều trải nghiệm vui buồn, nhưng quan trọng hơn là tôi đã dám mạo hiểm phiêu lưu một cuộc chơi thú vị, đam mê với sự hết mình của tuổi trẻ". Cô cũng dành những lời có cánh cho học trò Khánh Ngân. Cô tin rằng Khánh Ngân đã học hỏi rất chăm chỉ và sự văn minh sẽ giúp cô gái này còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Trước đó, mở đầu đêm chung kết là màn catwalk của các thí sinh từng tham gia "Gương mặt thương hiệu 2016". Tiếp đến, ba huấn luyện viên xuất hiện trên sân khấu với váy áo đa phong cách. Hồ Ngọc Hà chọn tông đỏ, Phạm Hương và Lan Khuê diện thiết kế trắng ôm sát cơ thể.

Khuấy động không khí chương trình là sự tham gia của các ca sĩ Lưu Hương Giang, Sơn Tùng M-TP, nhóm S-Girl.

The Face là chương trình truyền hình thực tế dài tập dành cho nghề người mẫu quảng cáo. Được tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên, The Face đem tới thông điệp: "Vẻ đẹp chạm đến thương hiệu".

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   The Face

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 38 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 58 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn