Lột tả quá chân thực, dàn diễn viên nữ phim 'Thương nhớ ở ai' không hề mặc nội y trên sóng truyền hình gây sốc dư luận

Giải trí 10/11/2017 18:34

Vừa lên sóng truyền hình, bộ phim "Thương nhớ ở ai" khiến dư luận tranh cãi về vấn đề các nữ diễn viên hoàn toàn không mặc áo ngực, quần chip.

Bộ phim Thương nhớ ở ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đang bắt đầu phát sóng những tập đầu tiên trên VTV. Nội dung bộ phim lấy bối cảnh làng quê Bắc bộ giai đoạn 1954 - 1975, chuyển thể từ tác phẩm Bến không chồng, kể về thân phận người phụ nữ trong thời kỳ Việt Nam trải qua 2 cuộc kháng chiến.

Khi đó, đàn ông phải đi xa đánh trận nên các bến sông chỉ còn các cô gái đang tuổi xuân xanh, phải sống cô đơn, khép nép và chịu nhiều tủi nhục.

Lột tả quá chân thực, dàn diễn viên nữ phim 'Thương nhớ ở ai' không hề mặc nội y trên sóng truyền hình gây sốc dư luận - Ảnh 1
Phim Thương nhớ ở ai đã phát sóng tập đầu tiên trên VTV - Ảnh: Internet

Sau khi lên sóng tập 1, bên cạnh nhiều lời khen tính nhân văn của bộ phim thì cũng có không ít khán giả cảm thấy sốc nặng vì dàn nữ diễn viên xinh đẹp hoàn toàn không mặc nội y khi xuất hiện trước ống kính. 

Lột tả quá chân thực, dàn diễn viên nữ phim 'Thương nhớ ở ai' không hề mặc nội y trên sóng truyền hình gây sốc dư luận - Ảnh 2
Diễn viên nữ phải cởi bỏ nội y khi diễn xuất - Ảnh: Internet

Không ít ý kiến phản đối việc nhà đài vô tư để một bộ phim có nhiều phân cảnh nhạy cảm, diễn viên thả rông ngực phát trên sóng truyền hình quốc gia, nơi đa dạng đối tượng khán giả - có cả trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, cũng có một số ít người cho rằng Thương nhớ ở ai có bối cảnh 1954 -1975 tại làng quê Bắc bộ, thời này phụ nữ chưa có áo ngực để mặc nên đây là một sự lựa chọn đáng khen, phản ánh tính chân thực của bộ phim.

Lột tả quá chân thực, dàn diễn viên nữ phim 'Thương nhớ ở ai' không hề mặc nội y trên sóng truyền hình gây sốc dư luận - Ảnh 3
Một phân cảnh nhạy cảm trong phim - Ảnh: Internet

Trước sự thắc mắc lẫn tò mò của dư luận, diễn viên Ngọc Anh - một trong hai nữ chính - cho biết đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã yêu cầu diễn viên phải cởi bỏ áo ngực để phù hợp với thời điểm lịch sử được đề cập trong phim.

"Đạo diễn yêu cầu mặc áo yếm đúng với cách ăn mặc của phụ nữ thời kỳ đó để tạo nên sự chân thực nhất cho bộ phim" - Ngọc Anh nói, theo Zing.

Lột tả quá chân thực, dàn diễn viên nữ phim 'Thương nhớ ở ai' không hề mặc nội y trên sóng truyền hình gây sốc dư luận - Ảnh 4
Phim lấy bối cảnh giai đoạn 1954 - 1975. Ảnh: Internet

Về phía đạo diễn Lưu Trọng Ninh, tại buổi họp báo giới thiệu phim mới, anh giải thích rằng đây là quyết định đã được cân nhắc rất kỹ. Để phù hợp với bối cảnh thời Pháp thuộc, anh không yêu cầu diễn viên phải diễn xuất giỏi nhưng về trang phục thì bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của đoàn làm phim.

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