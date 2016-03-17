Lộ cảnh nóng của Quý Bình và Anh Thư trong 'Biệt thự trắng'

Vào vai vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, Quý Bình và Anh Thư liên tục có những phân đoạn giường chiếu nóng bỏng trên màn ảnh trong phim kinh dị "Biệt thự trắng" đang phát sóng trên khung giờ Vàng phim Việt 20h thứ 6 và thứ 7 hàng tuần kênh THVL1.

10 tập phim Biệt Thự Trắng của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương là một làn gió mới của phim truyền hình đậm chất điện ảnh thu hút đông đảo khán giả đón xem. Bên cạnh câu chuyện phim kỳ lạ pha yếu tố kinh dị ma quái trong căn biệt thự ma nhiều phen làm thót tim khán giả ngay từ những tập đầu, thì những cảnh nóng của hai diễnt? viên chính nổi tiếng là Quý Bình và Anh Thư liên tục khiến khán giả truyền hình “bỏng mắt” qua những góc quay đầy nghệ thuật. Bị người bạn trong tưởng tượng là Thế Thành (Võ Thanh Tâm) cho rằng mình quá nhu nhược với phụ nữ, Minh Phạm (Quý Bình) nhớ về nỗi đau năm xưa Tuyết đã phụ tình anh vì anh quá yếu hèn. Khi biết Tuyết ngoại tình với người đàn ông khác, anh không dám trách mà còn van xin Tuyết đừng bỏ anh. Đến giờ khi anh đã giàu có và có vợ mới là Quỳnh Như những ám ảnh về cái chết của Tuyết vẫn không buông tha, nhất là khi gặp phải những tình huống kinh dị trong căn biệt thự trắng.

Ở căn biệt thự, Quỳnh Như (Anh Thư) tiếp tục nghe nhiều âm thanh ma quái. Khi thì tiếng hát nhẹ tênh, lúc lại có tiếng cười nói vang trời, rồi tiếng khóc than đau khổ, đến khi quay lại cô nhìn thấy đầu một cô gái khác xõa tóc nhìn mình. Quỳnh Như còn gặp ác mộng thấy mình lang thang trong nghĩa địa thấy bia mộ của mình. Trong lúc đó phía dưới lầu chiếc xe của anh tự dựng bật xi nhan chớp tắt, còi hú in ỏi, anh cho rằng chính ông Bảy (Mạc Can) hàng xóm là kẻ đã gây ra những chuyện này.

Quỳnh Như muốn về Sài Gòn để lánh xa những chuyện ghê rợn đang xảy ra nhưng vì ba mẹ lên thăm cô đồng ý ở lại Đà Lạt thêm vài ngày nữa. Nhưng bố mẹ Quỳnh Như lại tiếp tục gặp những chuyện đáng sợ như: bị ai đó gạt chân té ngã khi mới vào nhà, đêm khuya gặp cô gái xõa tóc trong nhà bếp, bóng ma xuất hiện trong tấm ảnh chụp… Bố mẹ Quỳnh Như hoảng sợ tìm đến nhà bà bán vàng mã mới biết căn biệt thự bị ma ám và đòi ra khách sạn ở. Ở nhà một mình, Minh Phạm đã bị hồn ma bí ẩn nhát khi từ trên trần nhà có cả một bọc máu đổ vào mặt, chạy đi rửa sạch thì cả nước chảy ra từ vòi cũng bị nhuộm mà đỏ máu. Rồi dòng chữ đòi mạng viết bằng máu trên tường bếp, bóng người lướt qua cửa sổ, đôi mắt đầy căm hận của Tuyết… làm cho Minh Phạm run sợ. Trong cơn mơ những hình ảnh của Tuyết dần hiện về trước mặt Minh Phạm. Sợ hãi, hốt hoảng, trong cơn mê anh gọi tên Tuyết và nói nhiều điều kỳ lạ làm Quỳnh Như thấy nghi ngờ. Cô quyết hỏi chồng về Tuyết, Minh Phạm giả vờ cho qua chuyện thì bên ngoài- một tiếng chuông cửa vang lên. Minh Phạm chạy ra xem thì thấy trước nhà có 1 hộp quà. Mở ra xem, Minh Phạm thấy một huyết thư với dòng chữ dọa sẽ lôi chuyện quá khứ của anh nói hết cho Quỳnh Như.

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