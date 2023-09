Lộ cảnh nóng của Quý Bình và Anh Thư trong 'Biệt thự trắng'

Ở căn biệt thự, Quỳnh Như (Anh Thư) tiếp tục nghe nhiều âm thanh ma quái. Khi thì tiếng hát nhẹ tênh, lúc lại có tiếng cười nói vang trời, rồi tiếng khóc than đau khổ, đến khi quay lại cô nhìn thấy đầu một cô gái khác xõa tóc nhìn mình. Quỳnh Như còn gặp ác mộng thấy mình lang thang trong nghĩa địa thấy bia mộ của mình. Trong lúc đó phía dưới lầu chiếc xe của anh tự dựng bật xi nhan chớp tắt, còi hú in ỏi, anh cho rằng chính ông Bảy (Mạc Can) hàng xóm là kẻ đã gây ra những chuyện này.