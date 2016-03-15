Lê Việt khẳng định đẳng cấp với tài biên đạo trong Ngôi sao Phương Nam.

Anh cho rằng, t? vi ̀ một lý do rất đau khổ nào đó, Mẹ anh đã không thể giữ được anh bên cạnh chứ bà cũng không hẳn muốn bỏ rơi con. Hành trình tìm mẹ đầy gian khó của ca sĩ da màu Randy tuy không còn xa lạ với khán giả, tuy nhiên khi câu chuyện này được anh chia sẻ và tái hiện trong chương trình Ngôi sao phương Nam với một tinh thần tươi sáng, đầy hy vọng và yêu thương đã khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Tiết mục do biên đạo múa Lê Việt kết hợp với giọng ca ngọt ngào của Randy nhận được nhiều lời khen từ các giám khảo. Chi tiết người mẹ để lạc mất con cũng đã nói thay tấm lòng và sự cảm thông của Randy dành cho Mẹ.

Câu chuyện tìm mẹ của Randy được mở đầu với hoạt cảnh người mẹ trẻ vô tình để lạc mất con trong cơn bão dữ, trên nền ca khúc Ngẫu hứng ru con do nữ ca sĩ Hoàng Châu thể hiện. Cô hóa thân vào vai người mẹ của Randy. Hoạt cảnh được tiếp nối với cảnh Randy bước xuống sân bay, trở về Việt Nam tìm mẹ sau nhiều năm ở nước ngoài. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu và thể hiện ca khúc Bài ca tìm mẹ do chính anh sáng tác.

Tiết mục nhận được nhiều khen ngợi từ các vị giám khảo với ý tưởng biên đạo cho tới giọng ca ngọt ngào của các ca sĩ.

Lê Việt vốn có tư duy và cách biên đạo logic và sáng tạo đã góp phần tạo nên thành công cho phần thi của cả đội. Sự kết hợp ăn ý giữa hình ảnh và âm thanh khiến cuộc thi trở thành một màn trình diễn nghệ thuật thăng hoa của các nghệ sĩ dành tặng khán giả.

Đội Lê Việt lắng nghe phần nhận xét từ phía ban giám khảo.

Không chỉ mang đến những tiết mục dự thi mà đó còn là những câu chuyện có thật của họ về chính cuộc đời, về người mẹ và những người thân yêu của mình đã khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào. NSƯT Hoài Linh đã không ít lần rơi nước mắt với những màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội. Từ kỹ thuật âm nhạc cho đến cảm xúc, các đội đều khiến người xem không thể rời mắt.

Lê Việt khẳng định đẳng cấp với tài biên đạo trong Ngôi sao Phương Nam khi liên tục thắng nhất 2 tuần.

Với tiết mục này, đội của Randy, Hoàng Châu, Anh Thơ và Lê Việt đã nhận được số điểm cao nhất từ các Giám khảo và nhận được phần thưởng 40 triệu đồng.