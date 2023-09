Khởi My và Kelvin Khánh vốn dĩ là cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và riêng tư, cũng là cặp đôi có đời tư sạch nhất showbiz. Nhưng, dạo gần đây, trên mạng lại xuất hiện tấm hình cả hai tình tứ và hôn nhau trong quán ăn, sự việc đó đã xảy ra những tình huống dở khóc dở cười cho cặp đôi cũng như những người bạn thân thiết.

Tối qua 27/7, Khởi My đã livestream nói về việc này, theo đó Khởi My cho biết đó chỉ là do góc chụp của một bạn nhân viên trong quán, chứ cô và “chồng sắp cưới” không có những hành động thiếu tế nhị đó. Ngoài ra, đó chính là không gian của một quán nướng gần nhà Khởi My chứ không phải quán bar như mọi người nghĩ.

Nữ ca sĩ còn khẳng định trong bữa ăn còn có mẹ cô, chứ không phải chỉ có hai người. Bên cạnh đó, cô còn giải thích về những hành động gây hiểu lầm trong ảnh, đó chỉ là cử chỉ quan tâm của Kelvin Khánh dành cho Khởi My, để kiểm tra phía sau áo và tóc cô có dính sình do mưa văng hay không, chứ không phải hành động quá đáng gì.

Bức hình được nhân viên quán ăn đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều đó đã gây ra nhiều tình huống hài hước khi cô nàng bị fan "khủng bố" liên tục trên facebook để hỏi cho rõ thực hư về vụ việc.

Theo nhiều nguồn thông tin, Khởi My và Kelvin Khánh sẽ về chung một nhà vào tháng 11 năm nay, nhưng khi được hỏi đến việc chuẩn bị lễ cưới thì họ lại từ chối trả lời.