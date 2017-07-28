Khởi My – Kelvin Khánh: Chúng tôi đến quán nướng để ăn đồ nướng chứ không ăn 'cháo'

Giải trí 28/07/2017 13:35

Vừa qua, Khởi My đã có livestream trên trang cá nhân để đính chính về hình ảnh hôn nhau với Kelvin Khánh trong quán ăn.

Khởi My và Kelvin Khánh đã từng vướng nghi án hẹn hò vì tham gia khá nhiều chương trình dành cho giới trẻ. Trước tin đồn, cả hai chỉ chọn cách im lặng và chỉ vui vẻ nhận nhau là “anh em tốt”, chứ không nói gì thêm.

Đến tháng 4 vừa rồi, cả hai đã bất ngờ tổ chức lễ đính hôn, khiến người hâm mộ bất ngờ và không kém phần thích thú. Bên cạnh đó, có rất nhiều lời chúc phúc nhanh chóng được gửi đến “mối tình chị em” này.

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"Mối tình chị em" của cặp đôi được công chúng ủng hộ - Ảnh: Internet

Nhưng khi lễ đính hôn được truyền đi rộng rãi trên mạng xã hội, lại xảy ra một điều buồn cười là ai cũng nghĩ đó chỉ là cảnh trong một MV chứ không ai tin đó là sự thật. Có thể nói, họ là cặp đôi khó lường nhất Showbiz, khi không tiết lộ quá nhiều đời tư của mình, khiến fan cứ đoán già đoán non.

Khởi My và Kelvin Khánh vốn dĩ là cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và riêng tư, cũng là cặp đôi có đời tư sạch nhất showbiz. Nhưng, dạo gần đây, trên mạng lại xuất hiện tấm hình cả hai tình tứ và hôn nhau trong quán ăn, sự việc đó đã xảy ra những tình huống dở khóc dở cười cho cặp đôi cũng như những người bạn thân thiết.

Khởi My – Kelvin Khánh: Chúng tôi đến quán nướng để ăn đồ nướng chứ không ăn 'cháo' - Ảnh 2
Hình ảnh thân mật của cặp đôi được chụp trong quán ăn - Ảnh: Internet

Tối qua 27/7, Khởi My đã livestream nói về việc này, theo đó Khởi My cho biết đó chỉ là do góc chụp của một bạn nhân viên trong quán, chứ cô và “chồng sắp cưới” không có những hành động thiếu tế nhị đó. Ngoài ra, đó chính là không gian của một quán nướng gần nhà Khởi My chứ không phải quán bar như mọi người nghĩ.

Nữ ca sĩ còn khẳng định trong bữa ăn còn có mẹ cô, chứ không phải chỉ có hai người. Bên cạnh đó, cô còn giải thích về những hành động gây hiểu lầm trong ảnh, đó chỉ là cử chỉ quan tâm của Kelvin Khánh dành cho Khởi My, để kiểm tra phía sau áo và tóc cô có dính sình do mưa văng hay không, chứ không phải hành động quá đáng gì.  

Khởi My – Kelvin Khánh: Chúng tôi đến quán nướng để ăn đồ nướng chứ không ăn 'cháo' - Ảnh 3
Khởi My đã livestream giải thích về vụ việc - Ảnh: FBNV

Bức hình được nhân viên quán ăn đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều đó đã gây ra nhiều tình huống hài hước khi cô nàng bị fan "khủng bố" liên tục trên facebook để hỏi cho rõ thực hư về vụ việc.

Theo nhiều nguồn thông tin, Khởi My và Kelvin Khánh sẽ về chung một nhà vào tháng 11 năm nay, nhưng khi được hỏi đến việc chuẩn bị lễ cưới thì họ lại từ chối trả lời.

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