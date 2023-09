Khởi My bật khóc khi hướng dẫn bé 10 tuổi thực hiện ước mơ làm ca sĩ

Xuất hiện trong tập phát sóng tuần này là “hiệp sĩ” Huy Nam và Khởi My. Cả hai sẽ giúp bé Nguyễn Như Cát Tường (10 tuổi) thực hiện ước mơ được tìm hiểu, tham dự quá trình học tập, rèn luyện để tương lai trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Em Nguyễn Như Cát Tường cho biết: “Em muốn tương lai trở thành ca sĩ như chị Khởi My nên em có ước mơ tìm hiểu ngay từ bây giờ .”

Khác với phong cách tự tin khi đứng trên sân khấu, lần đầu tiên làm “thầy”, hướng dẫn cô bé 10 tuổi làm ca sĩ, Huy Nam không tránh khỏi bối rối. Qua những câu chuyện, khi biết bé Nguyễn Như Cát Tường thần tượng ca sĩ Khởi My, Huy Nam không khỏi mừng thầm vì anh cùng nữ ca sĩ là đôi bạn thân thiết. Huy Nam giúp bé tập bài hát Là con gái thật tuyệt, bên cạnh đó, anh nhanh chóng liên lạc và “cầu cứu” Khởi My, nhờ cô giúp đỡ để tập cho bé song ca cùng mình.



Sau đó Huy Nam có một bất ngờ cho Cát Tường



Anh bất ngờ mang đến sân khấu thần tượng Khởi My mà cô bé mong chờ được gặp gỡ bấy lâu



Cô bé 10 tuổi bật khóc nức nở ngay khi vừa gặp mặt thần tượng

Cặp bài trùng nhanh chóng lên kế hoạch để bé Cát Tường sẽ được biểu diễn trước mặt Khởi My, sau đó được nữ ca sĩ đích thân “truyền nghề”. Khởi My chia sẻ: “Khởi My rất xúc động khi được xem quá trình em phấn đấu, rèn luyện. Xem Cát Tường trình diễn bài làm Khởi My nhớ lại lần đầu đứng trên sân khấu trình diễn, nhớ lại quá trình bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp.” Nữ ca sĩ quyết định tặng món quà bất ngờ cho bé Nguyễn Như Cát Tường khi mời em song ca bài hát Là con gái thật tuyệt.



Khởi My và Huy Nam trò chuyện cùng cô bé 10 tuổi có ước mơ làm ca sĩ



Khởi My bật khóc khi theo dõi bé Cát Tường say mê trình diễn trên sân khấu







Nhưng cũng có lúc Khởi My cười mãn nguyện vì cô bé đã thực hiện tốt những gì Huy Nam và mình hướng dẫn



Sau đó Khởi My dành tặng cho Cát Tường món quà đặc biệt, song ca cùng cô bé ca khúc "Là con gái thật tuyệt" "đóng đinh" với tên tuổi của mình







Cả 2 song ca cùng nhau với màn phụ họa đáng yêu của "thầy" Huy Nam



Khởi My, Huy Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cô bé Cát Tường sau khi chương trình kết thúc

Chương trình truyền hình thực tế Ước mơ của em tập phát sóng tuần này với sự tham dự của “hiệp sĩ” Khởi My và Huy Nam sẽ lên sóng lúc 19g30 Chủ nhật, 28.6 trên kênh HTV7.