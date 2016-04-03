Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm

Lần này, Vĩnh Phúc sẽ vào vai người yêu của hot girl xinh đẹp Titi Na. Cả ê-kíp đang gấp rút hoàn thành các cảnh quay cuối cùng để MV ra mắt kịp tiến độ.

Sau loạt bản hit chiếm được tình cảm của giới trẻ, Hot boy kẹo kéo (tên thật Bùi Vĩnh Phúc, sinh năm 1993) sắp tung sản phẩm âm nhạc mới với MV mang tên Yêu Người Lừa Dối của nhạc sĩ Tâm Minhon.

"Để thực hiện MV này Bùi Vĩnh Phúc đã di chuyển rất nhiều thành phố khác nhau như TP HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu... Cả ê-kíp mất tận 4 ngày quay để cho ra các thước phim ấn tượng nhất" - Hot boy kẹo kéo bày tỏ.

Vì thực hiện ghi hình tại nhiều địa điểm khác nhau nên thời gian và chi phí cho dự án mất khá nhiều, song nam ca sĩ quê Đà Lạt mong muốn mang đến cho khán giả yêu mến anh những gì tốt đẹp và hoàn thiện nhất.

Trong sản phẩm lần này, Bùi Vĩnh Phúc thay đổi hình tượng khác lạ với mái tóc trắng nổi bật cũng như phong cách thời trang được chăm chút hơn.

"Sự thay đổi lần này Phúc muốn khán giả thấy sự khác biệt của một Hot boy kẹo kéo với hình ảnh mới, mạnh mẽ, sành điệu và đẹp hơn, một MV khác biệt so với những sản phẩm trước đây của Bùi Vĩnh Phúc" - anh tâm sự.

Trước câu hỏi liệu có sợ dư luận ném đá khi "lột xác", 9X thẳng thắn: "Con người, bản chất của Phúc sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ là hình ảnh bên ngoài thay đổi khi cần thiết, cũng giống như cách đây không lâu, fans của Phúc cũng bất ngờ với một MV xăm mình nhưng thật sự đó chỉ là hình vẽ".

Yêu Người Lừa Dối nói về một tình yêu đẹp của cặp đôi, cả hai đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui hạnh phúc. Song bất ngờ chàng trai bị người con gái lừa dối, nhẫn tâm ra đi chỉ với một lý do đó là "hết yêu".

Cùng nghe audio ca khúc Yêu Người Lừa Dối: