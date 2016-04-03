Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm

Giải trí 03/04/2016 01:05

Dù cả hai trải qua thời gian dài yêu nhau say đắm, biết bao kỷ niệm đẹp khó quên... song cô gái đành ra đi vì một lý do vô cùng đau đớn.

Sau loạt bản hit chiếm được tình cảm của giới trẻ, Hot boy kẹo kéo (tên thật Bùi Vĩnh Phúc, sinh năm 1993) sắp tung sản phẩm âm nhạc mới với MV mang tên Yêu Người Lừa Dối của nhạc sĩ Tâm Minhon.

Lần này, Vĩnh Phúc sẽ vào vai người yêu của hot girl xinh đẹp Titi Na. Cả ê-kíp đang gấp rút hoàn thành các cảnh quay cuối cùng để MV ra mắt kịp tiến độ.

Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm - Ảnh 1
Hot boy kẹo kéo trong MV sắp phát hành. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chàng ca sĩ 23 tuổi chia sẻ, MV lần này mang tính thẩm mỹ cao, chỉnh chu từng góc máy.

"Để thực hiện MV này Bùi Vĩnh Phúc đã di chuyển rất nhiều thành phố khác nhau như TP HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu... Cả ê-kíp mất tận 4 ngày quay để cho ra các thước phim ấn tượng nhất" - Hot boy kẹo kéo bày tỏ.

Vì thực hiện ghi hình tại nhiều địa điểm khác nhau nên thời gian và chi phí cho dự án mất khá nhiều, song nam ca sĩ quê Đà Lạt mong muốn mang đến cho khán giả yêu mến anh những gì tốt đẹp và hoàn thiện nhất.

Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm - Ảnh 2
Bùi Vĩnh Phúc và bạn gái hot girl Titi Na trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong sản phẩm lần này, Bùi Vĩnh Phúc thay đổi hình tượng khác lạ với mái tóc trắng nổi bật cũng như phong cách thời trang được chăm chút hơn.

"Sự thay đổi lần này Phúc muốn khán giả thấy sự khác biệt của một Hot boy kẹo kéo với hình ảnh mới, mạnh mẽ, sành điệu và đẹp hơn, một MV khác biệt so với những sản phẩm trước đây của Bùi Vĩnh Phúc" - anh tâm sự.

Trước câu hỏi liệu có sợ dư luận ném đá khi "lột xác", 9X thẳng thắn: "Con người, bản chất của Phúc sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ là hình ảnh bên ngoài thay đổi khi cần thiết, cũng giống như cách đây không lâu, fans của Phúc cũng bất ngờ với một MV xăm mình nhưng thật sự đó chỉ là hình vẽ".

Yêu Người Lừa Dối nói về một tình yêu đẹp của cặp đôi, cả hai đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui hạnh phúc. Song bất ngờ chàng trai bị người con gái lừa dối, nhẫn tâm ra đi chỉ với một lý do đó là "hết yêu".

Cùng nghe audio ca khúc Yêu Người Lừa Dối:

 

Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm - Ảnh 3
MV được ghi hình tại nhiều địa điểm khác nhau, ê-kíp mất 4 ngày làm việc vất vả. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm - Ảnh 4
Hot boy kẹo keo gây bất ngờ với hình ảnh mái tóc trắng, phong cách thời trang sành điệu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm - Ảnh 5
Trong MV nam ca sĩ bị bạn gái xinh đẹp phụ tình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm - Ảnh 6
Sản phẩm lần này được Phúc đầu tư kỹ lưỡng với mong muốn mang lại 1 sản phẩm chất lượng nhất đến khán giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hot boy kẹo kéo bị bạn gái hot girl xinh đẹp lừa dối tình cảm - Ảnh 7
Ê-kíp đang gấp rút hoàn thành các phân cảnh cuối cùng trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

 

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   hot boy

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng