Hồ Ngọc Hà và 'thiên trang tình sử' đầy tai tiếng với 8 người đàn ông

Hồ Ngọc Hà bước vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Với lợi thế về ngoại hình nổi bật, vẻ đẹp sang trọng và được đánh giá là mỹ nhân trong giới showbiz, Hồ Ngọc Hà được mọi người biết đến là "Nữ hoàng giải trí ". Ngoài ra, những trang tình sử của cô cũng gây ra xôn xao trong cộng đồng mạng.

Theo báo điện tử Gia đình Việt Nam, năm 16 tuổi, Hồ Ngọc Hà gây xôn xao với lễ cưới với một đại gia phố cổ Hà Nội. Theo đó, người chồng này của cô là đại gia Phạm Quang H, thường được gọi là H "Quất", con trai thứ của bà Phương Thị Anh Nga - một đại gia nhà đất làm ăn ở Hà Nội và TP.HCM không ai không kính nể.

Người chồng năm 16 tuổi là cuộc tình xót xa nhất trong hồ sơ tình ái của Hà Hồ.

Ảnh: Internet

Ban đầu, Hồ Ngọc Hà một mực phủ nhận nhưng cuối cùng cô cũng phải thừa nhận với báo chí nhưng đính chính, năm đó cô đã bước sang tuổi 17. "Nữ hoàng giải trí" không bao giờ muốn nhắc tới người đàn ông này chỉ sau khi bài báo "Sự thật về đám cưới Hồ Ngọc Hà năm 16 tuổi", bài viết của thượng tá công an Gia Bào, báo Công an Nhân dân.

Đây được xem như một vết đen trong cuộc đời Hà Hồ bởi lúc đó cô mới đang ở lứa tuổi cập kê. Thuở ban đầu, người đàn ông này đã chiều Hà Hồ hết mình nhưng rồi tiếng sét ái tình không còn đủ sức giữ chân cô, chia tay là sự giải thoát giữa hai con người đã hết yêu nhau.

Huy Tuấn

Một thời gian dài, Hồ Ngọc Hà và Huy Tuấn dính nghi án “tình cảm” khi cả hai thân thiết hơn mức bình thường. Có một thời gian, gia đình của Huy Tuấn cũng đã lục đục, to tiếng. Huy Tuấn vốn là nhạc sĩ đa tình, trong thời gian anh làm đĩa cho ai là thời điểm ấy gia đình anh bất ổn.

Huy Tuấn và Hà Hồ thân thiết hơn mức bình thường trong khi thực hiện

album đầu tiên "24h 7 ngày". Ảnh: Internet

Theo nguồn tin của Báo điện tử Gia đình Việt Nam, nếu không có nhạc sĩ Huy Tuấn giúp đỡ thì album đầu tay 24h 7 ngày của Hà Hồ sẽ không thể ra mắt. Với sự giúp đỡ của kỹ thuật phòng thu và bàn tay của Huy Tuấn, anh đã nhào nặn nên một album khá hoàn chỉnh cho dù khởi đầu của Hà Hồ chỉ là một giọng hát khàn khàn, mỏng chỉ đủ tiêu chuẩn của một ca sĩ hát karaoke.

Huy MC

Tiếp đó, Báo Đất Việt đưa tin, Huy Tuấn và Huy MC là bạn của nhau, trong thời gian Huy Tuấn làm đĩa cho Hà Hồ, Huy MC cũng giúp đỡ Hà Hồ về mặt kỹ thuật thanh nhạc và cũng chia sẻ cùng cô nhiều tâm sự trong cuộc sống.

Cuộc hôn nhân của Huy MC và Thu Phương xuất hiện khá nhiều “dằm”, tưởng chừng như hai người sẽ đã có được cuộc sống vợ chồng viên mãn đáng mơ ước. Thế nhưng, Thu Phương đã lấn lướt mất vai trò đàn ông trong gia đình của Huy MC khiến anh cảm thấy mình bị tổn thương.

Hà Hồ bị xem là kẻ thứ 3 châm ngòi cho cuộc chia tay của Huy MC và Thu Phương.

Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian này, anh gặp được Hà Hồ, hai người khá hợp gu trong cách nói chuyện, trùng quan điểm về cách nhìn nhận, giải quyết một sự việc… Tình cảm hai người vượt lên trên tình cảm anh em thông thường. Hai người đã bị bắt gặp khi kéo nhau vào ô tô để hôn nhau và sự việc này đến tai Thu Phương. Thu Phương biết nhưng làm ngơ.

Cũng tại thời điểm đó, rộ lên tin ca sĩ Phương Thanh đã thay mặt Thu Phương dạy cho Hà Hồ một bài học bằng cái tát trời giáng. Một thời gian sau, cuộc hôn nhân của Huy MC và Thu Phương đổ vỡ và Hà Hồ vẫn bị xem là "kẻ thứ ba" châm ngòi nổ cho cuộc chia tay đầy nước mắt này.

Đến nay, khi Thu Phương và Huy MC đã chia tay, nhắc về mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà, Thu Phương khẳng định, trong những lần giáp mặt cả hai đều cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tin đồn Hồ Ngọc Hà và Huy MC có tình cảm đặc biệt trên tình anh em, đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Trần Lực

Trần Lực và Hà Hồ dính nghi án tình cảm trong khi quay bộ phim

"Chiến dịch trái tim bên phải". Ảnh: Internet

Trần Lực và Hà Hồ dính nghi án tình cảm trong thời gian quay bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải. Mối quan hệ giữa đạo diễn Trần Lực và Hà Hồ ẩn chứa khá nhiều “bí mật” và chứng tỏ rằng hầu hết trong các cuộc hợp tác làm việc, Hà Hồ và “đối tác” luôn nảy sinh tình cảm dù ít dù nhiều với các luồng dư luận vây quanh.

Một người phải cập bến hôn nhân đến lần thứ 3 mới tìm thấy hạnh phúc thì hẳn phải có những quy chuẩn về hạnh phúc hoàn hảo đến mức nào. Cũng như việc chọn diễn viên cho phim của anh cũng thế, không phải cứ “hot” và đẹp là được bước vào phim của anh.

Theo Báo điện tử Gia đình Việt Nam. Trần Lực nhìn thấy ở Hà Hồ chút gì đó đáng yêu, có tố chất diễn và cả vì… đẹp, Hà trong sáng, ngây thơ và thánh thiện trong tà áo dài, dường như vai cô giáo trong phim được viết ra để dành cho cô vậy.

Tuấn Hưng

Một trong những mối tình ồn ào của Hồ Ngọc Hà phải kể đến cuộc tình tay ba với Tuấn Hưng và Thân Thúy Hà được đưa trên Báo Đất Việt. Đây được xem là cuộc tình ồn ào, ầm ĩ, tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Hồ Ngọc Hà từng là người bạn ở cùng Thân Thúy Hà khi mới vào TP.HCM lập nghiệp. Khi ấy, Thân Thúy Hà và Tuấn Hưng có tình cảm đặc biệt.

Hà Hồ bị xem là "hớt tay trên" người yêu của Thân Thuý Hà khi yêu Tuấn Hưng.

Ảnh: Internet

Tuấn Hưng gặp Thân Thúy Hà trong một chương trình ca nhạc. Vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng của Thân Thúy Hà đã chinh phục trái tim Tuấn Hưng. Cô chăm sóc Tuấn Hưng chu đáo, sát cánh cùng anh suốt nhiều năm. Tuy nhiên, cuộc tình của Thân Thúy Hà và Tuấn Hưng chấm dứt khi Hà Hồ xuất hiện.

Một lần đến chơi nhà Thân Thúy Hà, Tuấn Hưng đã gặp Hà Hồ. Vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà đã cuốn hút Tuấn Hưng. Và từ đây, giữa anh và Thân Thúy Hà có khoảng cách xa lạ. Mỗi khi nhắc lại chuyện tình này, Thân Thúy Hà không khỏi cay đắng khi bị người bạn "hớt tay trên". Khi đó báo chí cũng lên tiếng phê phán Hà Hồ vì sự chen chân vô duyên này.

Chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng cũng kéo dài không được bao lâu thì cả hai chia tay. Được biết, Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng chia tay nhau vì một lý do quá "ngớ ngẩn". Tuấn Hưng đã nghi ngờ Hồ Ngọc Hà ngoại tình và anh nói như tát nước vào mặt. Hà Hồ quyết định chấm dứt với người đàn ông không hề tôn trọng cô.

Nhưng năm 2010, cả hai vẫn bỏ qua những lùm xùm trong quá khứ để hòa giọng trong ca khúc Yêu thương mong manh tại đêm diễn đầu của tour Hồ Ngọc Hà - Tìm lại giấc mơ.

Nhạc sĩ Đức Trí

Gặp gỡ Đức Trí là bước ngoặt trong cuộc đời của Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Internet

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Hà Hồ có lẽ chính là lúc nhận được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí - một giám đốc sản xuất âm nhạc "cao tay" của làng nhạc Việt Nam. Đức Trí đã thực hiện nhiều album góp phần đưa tên tuổi Hồ Ngọc Hà phát triển thêm một bậc. Album Và em đã yêu ra đời năm 2005 gặt hái được rất nhiều thành công với những bài hit như Đêm nghe tiếng mưa, Yêu thương mong manh.

Nhìn về ngoại hình có lẽ khó ai có thể tin vào tình yêu của Hà Hồ và Đức Trí, tuy nhiên cả hai lại rất hợp nhau trong suy nghĩ lẫn âm nhạc. Nhưng rồi theo Báo Đất Việt đưa tin, Hà Hồ chia tay Đức Trí bởi cô cho rằng chàng nhạc sĩ đã bất cần và vô tâm, luôn đặt tình yêu xếp thứ 2.

"Tình yêu đi qua em giữ riêng mình, khi đôi ta xa nhau không nói một lời, thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách, một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng, vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất”. Cuộc chia tay này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho mối tình này.

Cường Đô la

Kín tiếng trong mối quan hệ với Cường Đô La, báo giới và người hâm mộ thật sự bất ngờ khi tấm hình giữa cô và gia đình Cường Đô La lọt ra ngoài và là đề tài để cư dân mạng bàn tán lúc đó.

Tưởng chửng như Cường Đô La sẽ là "bến đỗ" cuối cùng của Hà Hồ

khi đã có bé Subeo. Ảnh: Intetnet

Ban đầu, nhiều người nghĩ cô đến với Cường Đôla vì tiền, vì ham danh vọng. Những tưởng chuyện tình đó chẳng thể có một kết thúc đẹp cho đến khi cậu con trai Subeo kháu khỉnh chào đời. Khán giả hi vọng đó là điểm hạnh phúc cuối cùng của Hà Hồ với mái ấm riêng mình sau không ít truân chuyên.

Thế nhưng sau những năm yêu đương mà bủa vây là nhiều lời đồn thổi, cô vẫn chưa có một đám cưới trong mơ như nhiều người hâm mộ vẫn ngóng chờ. Những hình ảnh gia đình hạnh phúc đã từng khiến khán giả ngưỡng mộ cũng nhanh chóng lùi vào dĩ vẵng. Cuối cùng, hai người lại đường ai nấy đi.

Tiếp đó, Hà Hồ bị cuốn vào cuộc tình của Cường Đô La và Hạ Vy. Hiện tại, dù đã chia tay nhưng hai người vẫn hội ngộ cùng bé Subeo trong bữa cơm thân mật và đi chơi với nhau.

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa

Thông tin Hồ Ngọc Hà hẹn hò với đại gia Chu Đăng Khoa tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao. Đại gia xứ Nghệ có thời gian dài sống ở Nam Phi, chuyên kinh doanh sừng tê giác, ngà voi và kim cương. Vì vậy, trên thương trường vị đại gia này còn có tên gọi khác là K. Nam Phi. Bên cạnh đó, có nhiều nguồn tin cho rằng, vị đại gia này cũng chính là người tình của Maya.

Mối tình với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa khiến Hồ Ngọc Hà đánh mất

niềm tin của khán giả. Ảnh: Internet

Chuyện tình ồn ào và khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất của Hà Hồ là với đại gia kim cương. Đây cũng là tin đồn khiến tên tuổi của nữ hoàng giải trí rơi xuống bờ vực thẳm. Bởi lẽ, ở mối tình này, vị đại gia kia đã có vợ con.

Tin đồn Hà Hồ và vị đại gia kim cương rộ lên khi bức ảnh giữa cô và ông tình cảm ôm hôn được lan truyền trên mạng. Khi tin đồn Hà Hồ "cặp kè" với đại gia kim cương "bùng nổ", nữ ca sĩ đã vướng phải vô vàn tai tiếng và rắc rối. Hồ Ngọc Hà bị dư luận chỉ trích là người phụ nữ không chung thủy, là kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc gia đình người khác.

Theo Báo điện tử Gia đình Việt Nam, một lượng lớn người hâm mộ còn lên tiếng kêu gọi "tẩy chay" Hồ Ngọc Hà, yêu cầu các thương hiệu, nhãn hàng dừng sử dụng hình ảnh của "nữ hoàng giải trí" để quảng cáo. Hàng loạt những nhãn hàng Hồ Ngọc Hà làm đại diện quảng cáo cũng bị cắt. Những show diễn của Hà Hồ cũng không còn nhiều người quan tâm.

Trước tin đồn Hà Hồ phụ tình, Cường đô la chỉ chọn cách im lặng và làm người cha đảm thường xuyên cập nhật hình ảnh con trai Subeo. Dù đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nhưng hình ảnh của Hồ Ngọc Hà vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Cô đang dần đánh mất niềm tin trong lòng người hâm mộ.

Ôm trai lạ trên bãi biển

Đây là một "fan ruột" của Hà Hồ chứ không phải mối tình mới của Hà Hồ.

Ảnh: Internet

Gần đây, cư dân mạng truyền nhau những bức ảnh một người đàn ông trẻ đang ôm Hồ Ngọc Hà. Đáng chú ý là "nữ hoàng giải trí" khá thoải mái tựa vào chàng trai lạ này mà không sợ bị chụp lén. Sau những đồn đoán, chính fan của Hà Hồ đã tìm ra sự thật. Theo Báo điện tử Gia đình và Xã hội, chàng trai trong bức ảnh không phải là người yêu mới của Hà Hồ, càng không phải là đại gia. Anh chỉ là một trong những fan thân thiết lâu năm trong FC của nữ ca sĩ.