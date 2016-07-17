Dàn sao “Cô dâu 8 tuổi” tặng quà từ thiện cho người dân nghèo quận 8

Nằm trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật “IMC 8 năm - Hành trình đánh thức giấc mơ” tại Tp HCM, 4 diễn viên Ấn Độ Siddharth Shukla, Avinash Mukherjee, Roop Durgapal và Aasiya Kazi của bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” đã tham dự chương trình “Trao quà từ thiện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8 – Tp HCM”, đây cũng chính là một trong những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa do Tập đoàn IMC – TodayTV phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức.

Có mặt tại buổi trao quà từ thiện, bằng sự thân thiện và gần gũi bộ tứ ngôi sao phim “Cô dâu 8 tuổi” cũng đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của hơn 300 người dân có mặt tại buổi từ thiện.

Chia sẻ tại buổi từ thiện, nữ diễn viên Roop Durgapal cho biết: “Tôi thực sự lấy làm vinh hạnh khi ngày hôm nay có mặt tại chương trình từ thiện vô cùng ý nghĩa này. Ở Ấn Độ, tôi cũng thường xuyên tham gia vào những hoạt động thiện nguyện và hôm nay tôi rất vui khi được làm điều ý nghĩa này ở Việt Nam, mong rằng các hoạt động như thế này sẽ diễn ra nhiều hơn nữa…”.

Bên cạnh đó, chàng thanh tra Shiv điển trai trong “Cô dâu 8 tuổi” cũng bày tỏ cảm xúc: “Lần trước về Việt Nam, tôi đã may mắn được cùng TodayTV trao quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên, quy mô của lần trước không lớn như hôm nay. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được đóng góp một phần vào công việc ý nghĩa này. Tôi hy vọng TodayTV sẽ ngày càng phát triển sẽ có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực như thế này để có thêm thật nhiều hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức, giúp đỡ”.

Bên cạnh sự xuất hiện của dàn ngôi sao phim “Cô dâu 8 tuổi”, buổi từ thiện còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ Việt như: Vợ chồng ca sĩ Tim- Trương Quỳnh Anh, diễn viên Lê Phương, hoa hậu Đặng Thanh Mai, diễn viên Như Thảo, Nguyễn Phương Trâm, Điêu Thúy Vi, Huỳnh Hoàng Huy, Trương Văn Chung, Thảo Chi, VJ Misoa, VJ Kiều Diễm… Các nghệ sĩ Việt đã cùng đồng hành với những nghệ sĩ Quốc tế để trao tận tay những món quà ý nghĩa và vô cùng thiết thực đến các hộ nghèo.