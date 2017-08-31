Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa

Dù đã bước qua tuổi 43 nhưng Lam Trường vẫn đang là ông bố bỉm sữa vì kết hôn lần 2 khá muộn. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn rất khéo chăm con khi thường xuyên giúp vợ pha sữa, địu con đi chơi. Kể cả thay tã bỉm cho con, anh cũng không ngại ngần gì.

Hiện tại, vợ chồng Lam Trường - Yến Phương đang sinh sống tại Mỹ. Con gái đầu lòng của cặp đôi được đặt tên là Phoebe và thường xuyên được mẹ khoe hình trên trang cá nhân.

Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ, bé Phoebe có đôi má phúng phính, khuôn mặt tròn, đặc biệt là đôi mắt rất lanh lợi. Dù cô bé mới chỉ 5 tháng tuổi nhưng đã biết thể hiện nhiều biểu cảm đáng yêu và thường xuyên cười rất tươi mỗi khi mẹ đưa máy lên chụp hình.