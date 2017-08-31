Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa

Yến Phương khoe ảnh ông xã Lam Trường đang địu con gái trong chuyến du lịch của cả gia đình. Cô bé hiện đã 5 tháng tuổi, có đôi mắt tròn tinh anh và khuôn mặt phúc hậu giống hệt ông bố nổi tiếng khiến nhiều người thích thú.
Dù đã bước qua tuổi 43 nhưng Lam Trường vẫn đang là ông bố bỉm sữa vì kết hôn lần 2 khá muộn. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn rất khéo chăm con khi thường xuyên giúp vợ pha sữa, địu con đi chơi. Kể cả thay tã bỉm cho con, anh cũng không ngại ngần gì.
Hiện tại, vợ chồng Lam Trường - Yến Phương đang sinh sống tại Mỹ. Con gái đầu lòng của cặp đôi được đặt tên là Phoebe và thường xuyên được mẹ khoe hình trên trang cá nhân.
Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ, bé Phoebe có đôi má phúng phính, khuôn mặt tròn, đặc biệt là đôi mắt rất lanh lợi. Dù cô bé mới chỉ 5 tháng tuổi nhưng đã biết thể hiện nhiều biểu cảm đáng yêu và thường xuyên cười rất tươi mỗi khi mẹ đưa máy lên chụp hình.
Yến Phương tuy lần đầu làm mẹ nhưng được cư dân mạng ngưỡng mộ vì rất khéo chăm con, mới 5 tháng nhưng bé Phoebe có vẻ như đã vượt chuẩn cả chiều cao lẫn cân nặng.
Nhiều bà mẹ bỉm sữa nhờ Yến Phương chia sẻ bí kíp nhưng cô cho hay chỉ cố gắng ăn uống đầy đủ để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ chứ không tẩm bổ gì nhiều.