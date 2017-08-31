Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa

Giải trí 31/08/2017 16:22

Yến Phương khoe ảnh ông xã Lam Trường đang địu con gái trong chuyến du lịch của cả gia đình. Cô bé hiện đã 5 tháng tuổi, có đôi mắt tròn tinh anh và khuôn mặt phúc hậu giống hệt ông bố nổi tiếng khiến nhiều người thích thú.

Dù đã bước qua tuổi 43 nhưng Lam Trường vẫn đang là ông bố bỉm sữa vì kết hôn lần 2 khá muộn. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn rất khéo chăm con khi thường xuyên giúp vợ pha sữa, địu con đi chơi. Kể cả thay tã bỉm cho con, anh cũng không ngại ngần gì.

Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của ca sĩ Lam Trường đang sinh sống tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, vợ chồng Lam Trường - Yến Phương đang sinh sống tại Mỹ. Con gái đầu lòng của cặp đôi được đặt tên là Phoebe và thường xuyên được mẹ khoe hình trên trang cá nhân.

Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ, bé Phoebe có đôi má phúng phính, khuôn mặt tròn, đặc biệt là đôi mắt rất lanh lợi. Dù cô bé mới chỉ 5 tháng tuổi nhưng đã biết thể hiện nhiều biểu cảm đáng yêu và thường xuyên cười rất tươi mỗi khi mẹ đưa máy lên chụp hình.

Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa - Ảnh 2
Lam Trường được nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ vì rất khéo chăm con - Ảnh: FBNV

Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa - Ảnh 3
Đây là lần đầu tiên con gái Lam Trường được đi du lịch xa - Ảnh: FBNV

Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa - Ảnh 4
Bà xã Lam Trường chia sẻ nhiều hình ảnh của công chúa nhỏ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Con gái Lam Trường giống ba như đúc, lần đầu tiên được đi du lịch xa - Ảnh 5
Cô bé rất mũm mĩm và đáng yêu - Ảnh: FBNV

Yến Phương tuy lần đầu làm mẹ nhưng được cư dân mạng ngưỡng mộ vì rất khéo chăm con, mới 5 tháng nhưng bé Phoebe có vẻ như đã vượt chuẩn cả chiều cao lẫn cân nặng.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa nhờ Yến Phương chia sẻ bí kíp nhưng cô cho hay chỉ cố gắng ăn uống đầy đủ để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ chứ không tẩm bổ gì nhiều.

Sao Việt 24h qua: Vợ Lam Trường buồn rầu vì “sắp hói” khi rụng tóc sau sinh

Sao Việt 24h qua: Vợ Lam Trường buồn rầu vì “sắp hói” khi rụng tóc sau sinh

Yến Phương - bà xã Lam Trường tỏ ra lo lắng, buồn rầu vì tóc rụng nhiều sau khi sinh em bé.

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