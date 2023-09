Các Quán quân truyền hình đình đám tiết lộ kế hoạch năm Bính Thân

Trấn Thành cũng thẳng thắn thừa nhận: “Bạn khởi nghiệp trễ hơn tôi. Tôi hổ thẹn vì cả đời chưa chắc có được tiết mục như bạn”. Với tài năng của mình, sự đăng quang của Huỳnh Lập không chỉ thuyết phục được tất cả Giám khảo, thí sinh mà còn cả lượng khán giả đông khủng khiếp của chương trình.

Đợt Tết vừa rồi, Huỳnh Lập đã mang những tiết mục mà anh biểu diễn trong Cười xuyên Việt lên sân khấu của Đầm Sen cũng như các sân khấu khác và nhận được sự ủng hộ rất cuồng nhiệt của khán giả. Sự hâm mộ mà khán giả dành cho Huỳnh Lập cũng như sức ảnh hưởng của chương trình đã làm thay đổi cuộc sống và công việc của anh.

Huỳnh Lập chia sẻ: “Sau khi đoạt giải Quán quân, cuộc sống của Lập bộn bề nhiều hơn. Công việc cứ đến liên tục và nhiều nhất là các đơn đặt hàng về kịch bản cũng như đạo diễn, nhưng nói gì thì nói, Lập vẫn thích làm diễn viên hơn. Nhiều người biết đến Lập hơn, thậm chí bước ra chợ mua miếng thịt, miếng rau cũng được nhận ra, vui lắm! Và hình như Lập vùi đầu vào công việc khá nhiều nên ít có thời gian chăm sóc bản thân cũng như gia đình. Lập sẽ cân nhắc lại thời gian biểu để cuộc sống được hoàn hảo hơn.

Về dự án sắp tới, hiện Lập đang điên đầu với rất nhiều dự án của cá nhân cũng như của nhiều đối tác, đồng nghiệp như: The Last Pikachu của DAMtv, liveshow của anh Trấn Thành, sitcom Tám Văn Phòng và cả seri hài của chính Huỳnh Lập. Hi vọng, Lập có đủ thời gian, sức khoẻ để có thể hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra!”.

Thu Hằng - Quán quân Solo cùng Bolero 2015: Sẽ ra mắt CD ca khúc trong Solo cùng bolero

Solo cùng Bolero 2015 là mùa thi khắc nghiệt, không chỉ bởi số thí sinh dự thi quá đông mà còn bởi chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá rất cao. Những đổi mới về thể lệ như gia tăng các đêm thi chung kết với những thử thách khó khăn, đòi hỏi thí sinh không chỉ có giọng hát tốt mà còn phải có sự tìm hiểu về dòng nhạc bolero, kỹ năng biểu diễn, phong cách đa dạng và cả vũ đạo…

Vượt qua những thử thách của chương trình và cả những ứng viên sáng giá khác, Nguyễn Thị Thu Hằng - cô gái từng đi rửa bát để có tiền học thanh nhạc - đã xuất sắc giành được danh hiệu Quán quân của chương trình. Ngay sau cuộc thi, Thu Hằng đã không “tranh thủ” thời cơ để chạy show mà cô quyết định về quê ăn Tết với bố và mẹ, với những công việc thường nhật trước đây.

Thu Hằng chia sẻ: “Năm nay, do vòng Chung kết xếp hạng của cuộc thi Solo cùng Bolero diễn ra vào cận Tết, Hằng và Bố vội bay về Nghệ An để chuẩn bị đón Tết. Nhiều người khuyên Hằng nên ở lại TP.HCM vì thời điểm Tết có nhiều show và Hằng cũng vừa may mắn giành được danh hiệu Quán quân của chương trình.

Tuy nhiên, Hằng không thể để bố đi một mình vì đây là lần đầu Bố đi máy bay, ông lại khá lớn tuổi, mặc khác Hằng đã xa gia đình gần 5 tháng nên Hằng rất muốn được về nhà, để đón giao thừa, đón Tết cùng với bố và mẹ.

Sau Tết, Hằng sẽ vào TP.HCM và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Vẫn biết là sẽ có rất nhiều khó khăn ở phía trước nhưng Hằng đã quen với khó khăn, vất vả từ khi mới 15 tuổi nên Hằng sẽ không vì thế mà chùn bước. Hằng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho mình.

Sau Tết Nguyên đán, Hằng dự định sẽ ra mắt CD gồm những ca khúc mà Hằng đã trình bày trong cuộc thi Solo cùng Bolero. Vào ngày 5/3/2016, Hằng may mắn được góp mặt trong liveshow rất hoành tráng của anh Đàm Vĩnh Hưng".

​

Thu Hằng sinh năm 1987 tại Nghệ An, trong gia đình có 3 chị em gái, Hằng là con thứ 2 trong gia đình. Năm 12 tuổi, bố mẹ li dị, Hằng ở với mẹ. Năm 15 tuổi, Hằng học trường Trung cấp nhạc viện Hà Nội, khoa nhạc cụ dân tộc. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hằng giấu bố mẹ và tự đi làm để lo tiền ăn và tiền học phí cho mình để bố mẹ đỡ vất vả. Hằng xin rửa chén cho quán phở, chạy bàn cà phê…

Những năm sau, các anh chị khóa trên thấy Hằng hát được nên giới thiệu đi hát ở nhà hàng để kiếm sống. Năm 20 tuổi, Hằng vào học Cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội và bắt đầu đi hát nhiều nơi hơn. Cô vừa tốt nghiệp tháng 6/2015. Khi tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero, Thu Hằng gặp nhiều khó khăn về tài chính, nên cứ mỗi đêm thi xong ở Sài Gòn, cô lại về Hà Nội đi hát để kiếm tiền trang trải chi phí trong những ngày chờ thi.

Ca sĩ Quốc Đại - Quán quân Cùng nhau tỏa sáng 2015: Ra mắt 3 album mới và tái hợp đội Tam Sắc

Ca sĩ Quốc Đại là 1 trong 3 thành viên của đội Tam Sắc (cùng với NSƯT Tú Sương, diễn viên Thụy Mười) - đội đã giành danh hiệu Quán quân của chương trình Cùng nhau tỏa sáng 2015.

Anh là người đã đóng góp rất nhiều vào thành công của đội. Trong cuộc thi, Quốc Đại không chỉ thể hiện khả năng hát nhạc trữ tình mà còn tài năng diễn xuất và ca cải lương.

Sau cuộc thi, Quốc Đại cho biết mỗi khi đi show, nhiều khán giả yêu cầu anh hát ca cổ và hay nhắc vai Thượng Dương Hoàng hậu mà anh đã hoá thân trong đêm Chung kết xếp hạng. Có nhiều sân khấu kịch cũng lên tiếng mời Quốc Đại về hợp tác nhưng anh chưa dám nhận lời, một phần do chưa thu xếp được thời gian, một phần cũng do anh là dân ngoại đạo của Kịch nên nếu nhận kịch dài phải tập thật cật lực hơn các bạn rất nhiều, phần vì áp lực.

Quốc Đại hy vọng trong năm 2016, anh có thể góp mặt ở 1 vở kịch dài nào đó mà anh cảm thấy tự tin.

Về hoạt động trong dịp Tết vừa qua, Anh chia sẻ: “Tết năm nay, ban đầu Quốc Đại dự định không đi hát để dành hết thời gian cho gia đình nhưng rồi thấy là ca sỹ mà không hát thì có vẻ không có trách nhiệm với khán giả lắm nên Đại cố gắng sắp xếp ban ngày chúc tết người thân còn tối thì hát.

Sau tết, Quốc Đại phải chạy đua với thời gian để phát hành 3 album mà vì nhiều lí do Quốc Đại vẫn còn dang dở dù đã bắt tay làm gần 2 năm rồi! Mong rằng khán giả sẽ không trách Quốc Đại! Sau Cùng Nhau Tỏa Sáng thì Đại chính thức có thêm 2 người bạn thân là Thụy Mười và Tú Sương, trong thời gian sắp tới đội Tam Sắc sẽ thực hiện 1 MV ca khúc được yêu thích mà Tam Sắc đã hát trong Cùng Nhau Tỏa Sáng đó là ca khúc Sông Dài".

Phạm Chí Thành - Quán quân Ngôi Sao Phương Nam: Ra mắt single mới và MV đầu tay

Với chất giọng cao vút mà nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải ngưỡng mộ, Phạm Chí Thành - chàng trai mồ côi chỉ mới 19 tuổi đã trở thành Quán quân của chương trình tìm kiếm tài năng ca hát Ngôi Sao Phương Nam mùa đầu tiên do Công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện hồi tháng 8/2015.

Nói về những thay đổi trong sự nghiệp của mình sau cuộc thi, Phạm Chí Thành chia sẻ: “Sau khi đoạt Quán Quân Ngôi Sao Phương Nam, công việc của Thành gặp thuận lợi nhiều hơn và có được hành trang để Thành tự tin tiếp tục với đam mê ca hát của mình.

Thành được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn. Mọi năm, khi Tết đến, Thành luôn có cảm giác chạnh lòng khi không còn bố mẹ để cả nhà có thể cùng nhau ăn cơm, đón giao thừa. Tết năm nay, Thành phần nào đỡ cô đơn hơn khi có được nhiều tình cảm của khán giả, của người thân, bạn bè, đồng nghiệp…Giao thừa năm nay, Thành cũng có được vinh dự tham gia trong chương trình mừng Xuân được truyền hình trực tiếp trên Đài THVL – đơn vị tổ chức cuộc thi Ngôi sao phương Nam.

Sau Tết, Thành sẽ thay đổi hình ảnh của mình và ra mắt tiếp single "Bờ Vai Anh Là Của Riêng Em ", song ca cùng với chị Yến Lê The Voice và nếu được Thành sẽ thực hiện MV đầu tay của mình, mong là khán giả sẽ đón nhận”.