Nhưng lại có một số phân tích với ý kiến trái chiều khác. Người Trung Hoa có ghi chép lại trong sách vở rằng:

Chữ “quan tài” được ghép bởi chữ quan nghĩa “thăng quan tiến chức”, và chữ tài là “tài lộc, phát tài, phát đạt”. Tài có nghĩa là tiền tài là ý nghĩa của từ quan, của cải, vật chất là thứ chỉ cho vật chất hiện tại.

Một điềm báo báo hiệu sắp tới bạn sẽ gặp được nhiều may mắn nếu chiêm bao thấy đám ma, đám tang và quan tài.

Thực tế, nhiều người khẳng định rằng nếu chiêm bao thấy quan tài, bạn sẽ gặp được nhiều vận may. Vậy những lý giải đằng sao việc mơ thấy quan tài là gì?

Không chỉ thế, mơ thấy quan tài còn nhiều kiểu như quan tài màu trắng, đỏ, hoặc đóng/mở,.....

Nằm mơ thấy quan tài có phải là điềm báo kinh hoàng ?

Nằm mơ thấy quan tài sẽ mang đến điềm báo gì ?

– Theo quan niệm của rất nhiều các dân tộc trên thế giới bao gồm cả người phương Đông và người phương Tây theo cách nhìn nhận về cái chết thì phần lớn mọi người luôn quan niệm rằng chết không phải là một kết thúc. Cái chết chỉ là dấu hiệu con người đã hết duyên, hết nghĩa vụ với thế giới này và sẽ tiếp tục cuộc sống ở một thế giới khác tốt đẹp hơn. Có lẽ chính vì điều này nên hình thức làm quan tài cho người chết là hình thức tạo nên một “ngôi nhà” cho người chết trú ngụ ở thế giới bên kia.

– Nếu bạn mơ thấy quan tài, có rất nhiều ý nghĩa có thể xuất hiện trong giấc mơ này theo xu hướng tiêu cực hay tích cực khác nhau.

– Ngay cả khi chúng ta biết rằng chiếc quan tài là biểu tượng của cái chết, ít nhất là sự kết thúc theo một nghĩa vật lý nào đó. Dưới đây là những phỏng đoán với nhiều trường hợp khác nhau có thể bạn đang mơ thấy.

Ý nghĩa nằm mơ thấy có quan tài trong nhà mình

Đây là một giấc mơ báo hiệu sắp tới, bạn sẽ nhận được một món tiền cực lớn từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên bạn hãy cẩn thận với những kẻ xấu xung quanh luôn rắp tâm hãm hại bạn.

Nằm mơ thấy quan tài có người thân bên trong là điềm gì ?

Mơ thấy quan tài có xác chết người thân trong nhà. Đây là giấc mơ biểu thị trong cuộc sống bạn dường như tồn tại một số mâu thuẫn không đáng có và nó đang khiến bạn cảm thấy khá phiền toái.

Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ được giải quyết ổn thỏa trong thời gian sắp tới, chính vì thế, bạn đừng nên quá lo lắng.

Nằm mơ thấy có người đem quan tài vào nhà mình

Mặc dù giấc mơ đó có vẻ như khá đáng sợ, nhưng điềm báo mà nó mang lại là điềm báo cực kỳ tốt. Nếu bạn chiêm bao thấy ai đó mang chiếc quan tài vào nhà bạn.

Trong thời gian tới, gia đình bạn sẽ có được niềm vui và may mắn, có được nhiều việc như ý muốn và bạn sẽ có được công việc tốt hơn trước.

Có thể cuộc sống và công việc bạn đang trên đà thuận lợi, gặp được nhiều người trao cho bạn cơ hội thăng tiến về công danh. Nếu về gia đình thì có vẻ như người bệnh trong nhà bạn sẽ được cải thiện tình hình sức khỏe và có thể có hỷ sự trong năm nay.

Nằm mơ thấy quan tài có xác chết ở trong.

Đây được coi là điềm không may mắn. Thông thường có 2 trường hợp xảy ra:

Thứ 1 người nằm trong quan tài là người thân của bạn. Đây là giấc chiêm bao ám chỉ rằng bạn và ai đó đang đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ về tình cảm, có thể trong thời gian sắp tới, bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn không mong muốn đấy nhé, hãy hết sức cẩn thận.

Trường hợp 2, Nếu chiêm bao thấy trong quan tài là xác chết của ai đó thì có lẽ là bạn đang cảm thấy có lỗi với người đó chăng?

Trường hợp 3,Xung quanh bạn đang có tiểu nhân chực chờ hãm hại, nếu bạn chiêm bao thấy giấc mơ quan tài có người động đậy thì bạn sẽ gặp tai họa từ miệng mình trong thời gian sắp tới, hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói bạn nhé.

Mơ thấy quan tài để trên hoặc bên cạnh ngôi mộ

Nếu bạn nằm mơ thấy có cỗ quan tài để trên mộ mà không chôn xuống thì sắp tới, tình cảm, tài lộc của bạn đều đi theo hướng tích cực, các mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn. Nếu bạn chiêm bao thấy điều này mà không nỗ lực, cố gắng thì bạn sẽ không gặt hái được tài lộc đâu đấy nhé

Giấc mơ nói lên bạn sắp được hạnh phúc viên mãn. Đây là giấc mơ ít người gặp nhất.

Nằm mơ thấy quan tài đang bị chôn xuống đất

Đây là giấc mơ cho thấy bạn có thể nghĩ thông suốt, mọi điều khúc mắt sẽ được hóa giải nhanh chóng, bản thân bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước kia.

Nằm mơ thấy quan tài có bản thân trong đó.

Khi đó bạn cần phải cẩn thận và có thể đối mặt với những điều tồi tệ có thể xảy ra với chính bản thân mình. Bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên đừng quá bi quan.

Nằm mơ thấy khiêng quan tài.

Có nhiều nghĩa được cắt

Mơ thấy mình khiêng quan tài đi chôn : Những quyết định của bạn là đúng đắn, bạn đã chọn đúng con đường cho mình. Tuy nhiên để đạt được thành công chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách vì thế hãy tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm phát phát huy hết năng lực của bản thân nhé.

Mơ thấy nhiều người khiêng quan tài : là điềm báo xấu. Giấc mơ này báo hiệu bạn sẽ bị chính người thân cận bên cạnh hãm hại dẫn đến thất bại nặng nề.

Mơ thấy 4 người khiêng quan tài : một điềm báo tốt, giấc mơ này báo hiệu bạn sẽ được nhiều người giúp đỡ vượt qua khó khăn hiện tại. Tuy nhiên bạn cần cố gắng nhiều hơn

Mơ thấy mình đang khiêng quan tài đi vào nhà : Bạn đang được những người thân đã mất trong gia đình phù hộ, chính vì thế con đường thăng tiến của bạn sẽ ngày càng được rộng mở.

Mơ thấy người khác khiêng quan tài vào nhà : Thì hãy cẩn thận, có kẻ đang nhòm ngó đến tài sản của gia đình bạn, vì thế hãy cẩn trọng nhé.

Nằm mơ thấy quan tài bốc khói

Mơ thấy quan tài bốc khói : là điềm báo tốt lành, người thân của bạn mắc bệnh tật sẽ cứu chữa được.

Mơ thấy nhiều quan tài bốc khói rồi cháy :Những khó khăn bạn đang mắc sẽ vượt qua.

Mơ thấy nhiều khói bao xung quanh quan tài : là điềm xui xẻo, bạn sẽ gặp nhiều điều không may cần cẩn thận trong quan hệ giao tiếp.

Nằm mơ thấy quan tài màu vàng

Mơ thấy quan tài màu vàng có trong nhà : Bạn sẽ bất ngờ khi biết đó là báo hiệu phúc lộc lớn cho gia đình. Một số nhận định cho rằng bạn có thể sẽ trúng số hoặc có lộc rất lớn. Nếu mơ thấy quá nhiều quan tài màu vàng bạn cần vũng tinh thần tránh bi quan.

Nằm mơ thấy quan tài màu đỏ

Một điềm may mắn hoặc tin vui gì đó với bạn hoặc người trong gia đình. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận củi lửa.

Mơ thấy quan tài mở nắp

Bạn cần cẩn thận bởi sẽ có vài tác động xấu đến bạn.

Nếu bạn thấy bên trong không có người

Đây là một điều không may ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc hào tài tốn của nên cẩn thận.

Nằm mơ thấy quan tài được đặt ở giữa 2 ngôi nhà

Vận tiền tài, tài lộc năm đó sẽ lên như diều gặp gió, giống như “thời đến cản không kịp” nếu có giấc mơ này, cả về tiền tài lẫn sức khỏe bạn điều đạt được những thịnh vượng to lớn. Đây là một điềm báo về công việc mần ăn, nếu có bệnh cũng sẽ khỏi và sức khỏe rất tốt.

Giải mã giấc mơ thấy có quan tài trôi trên nước

Một khởi đầu có vẻ giang man nhưng vào những tháng giữa năm, bạn sẽ lấy lại được cân bằng và có được sự hưng thịnh về tài lộc lẫn công danh.

Tuy nhiên cũng đừng ỷ lại cần cố gắng nhiều hơn trong mă. Nếu chiêm bao thấy 3 quan tài bồng bềnh trên mặt nước, thì chứng tỏ vận may sắp gõ cửa nhà bạn, điều này tạo cho bạn động lực để có thể làm việc chăm chỉ hơn.

Nằm mơ thấy 2 quan tài báo điềm gì?

Nếu chiêm bao thấy quan tài có tận 2 cái thì có thể sẽ vô cùng kinh hãi đúng chứ? Nhưng đây là điềm báo đem đến sự tốt lành. Tài lộc và công danh tượng trưng cho hai chiếc quan tài đó. Trong tương lai gần bạn sẽ nhận được rất nhiều điều may mắn.

Nằm mơ thấy 3 quan tài là hên hay xui?

Tài chính là thứ được ám chỉ trực tiếp nếu bạn chiêm bao thấy 3 chiếc quan tài cùng một lúc. Do đó nếu bạn thích con số nào hoặc chơi chứng khoán hãy thử vận may của mình nhé.

Nằm mơ thấy 4 quan tài có ý nghĩa gì?

Trong thời gian sắp tới, bạn sẽ làm ăn trúng lớn, tiền vô như nước nếu chiêm bao thấy 4 chiếc quan tài cùng một lúc, chính vì thế, hãy vui mừng đi nhé.

Nằm mơ thấy nhiều quan tài điềm lành hay dữ?

Điềm báo cho những dự định hay mong muốn mà bạn khó có thể đạt được thành công nếu chiêm bao thấy một hay nhiều quan tài cùng lúc.

Nằm mơ thấy xác chết trong quan tài ngồi dậy

Bạn cần cẩn thận bị lợi dụng . Trong công việc và cuộc sống cần cẩn thận đặt biệt người mới quen lợi dụng và lôi kéo làm điều xấu.

Nằm mơ thấy người chết chui ra khỏi quan tài là điềm gì?

Nếu chiêm bao thấy người chết chui ra khỏi quan tài thì đây hoàn toàn không phải là một điềm xấu đâu nhé. Bạn nên chuẩn bị thật kỹ vì sẽ có quý nhân phù trợ và bạn sắp có việc lớn.

Mơ thấy trong đám ma có nhiều quan tài

Đây là điềm báo tốt lành dự báo con đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng thuận lợi và đạt được những thành công rực rỡ. Công việc thăng tiến và nhiều quan hệ tốt đẹp.

Nằm mơ thấy đám ma và quan tài của người khác

Cho thấy bạn đang mệt mỏi và không hài lòng với một mối quan hệ nào đó. Bạn cảm thấy trong mối quan hệ này mình không được tôn trọng và điều đó khiến bạn bạn chán nản muốn dừng ngay lại để tìm một mối quan hệ mới tốt hơn.

Nằm mơ thấy đám ma của người lạ

Cho thấy bạn đang muốn cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Để có được điều đó thì bạn cần phải thay đổi và cố gắng để tạo dựng cho mình những nền tảng bằng cách hoàn thành các mục tiêu trong đã đề ra.

Mơ thấy đi chôn quan tài

Giấc mơ cho thấy bạn đã loại bỏ được những khúc mắc ở trong lòng và đang hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Ngủ mơ thấy cảnh liệm người chết trong quan tài

Những người thân yêu của người đã chết thường không muốn nhìn thấy cảnh liệm người chết vì cảm thấy nó thật đau thương.

Tuy nhiên, lộc sẽ đến với bạn nếu bạn chiêm bao thấy những điều này. Dựa trên quan niệm “sinh dữ tử lành” của người xưa thì điều này hoàn toàn có cơ sở để vịn vào cả đấy.

Cuối cùng

Việc mơ thấy quan tài không phải là một điều gì đó đáng sợ, kinh dị mà ngược lại đây là một điềm báo có thể là may mắn về tiền tài và vận mệnh. Bạn không nên lo lắng khi mơ thấy những hình ảnh liên quan đến quan tài. Mỗi một giấc mơ mà bạn thấy sẽ mang một ý nghĩa khác nhau do đó bạn cần xác định rõ mình mơ thấy như thế nào để có cái nhìn chuẩn xác hơn. Tuy nhiên nếu giấc mơ bạn quá mơ hồ và không rõ thì cũng không nên quá hoang mang. Cố gắng sống thật tốt bởi vận mệnh có thể thay đổi do cách bạn sống. Những ý nghĩa mà chúng tôi giải thích trên chỉ mang tính chất tham khảo, do đó bạn đừng quá hoang mang. Hãy giữ tinh thần lạc quan và cố gắng sống thật tốt, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.