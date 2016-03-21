Viếng thăm "viên ngọc quý" của Slovenia

Hồ Bled tọa lạc tại khu vực Julian Alps gần thị trấn Bled (miền tây bắc Slovenia). Đây là điểm du lịch nổi tiếng, bất kỳ vị khách nào đến hồ Bled cũng đều bị mê hoặc bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lãng mạn và thanh bình.

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Đến hồ Bled vào mùa đông, bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của những lớp tuyết trắng phủ lên dãy núi xanh mượt tạo ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo dưới màn sương. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng như đây là món quà vô giá mà thiên nhiên dành cho bạn vậy.

Ảnh: internet

Một điểm quyến rũ khác gần hồ Bled là lâu đài cùng tên được xây dựng vào thời Trung Cổ, được xem là biểu tượng của thành phố, tọa lạc trên vách đá cao sừng sững, nằm ở phía bắc hướng mặt tiền ra hồ nước xanh ngọc tuyệt đẹp. Có thể nói rằng, đây là tòa lâu đài lâu đời nhất ở Slovenia và hiện đang là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất quốc gia.

Ảnh: internet

Ngày nay, hồ Bled là một địa chỉ “hút” khách du lịch đam mê môn thể thao chèo thuyền vì nơi đây là nước chủ nhà đăng cai các môn chèo thuyền vô địch thế giới. Vì thế, Bled được xem là một trung tâm hội nghị và du lịch quan trọng nhất ở Slovenia.

Bạn có thể tiếp cận hòn đảo giữa hồ Bled bằng cách thuê một chiếc thuyền và một mình chèo tới hòn đảo, sau đó đi bộ vòng quanh bờ hồ Bled, đi xe ngựa, xe đạp để ngắm quang cảnh thanh bình, thoáng đãng, yên tĩnh và hiền hòa xung quanh thành phố Bled.

Ảnh: internet

Ẩm thực đặc sắc của đất nước Slovenia cũng là nét hấp dẫn không thể không nhắc đến khi bạn đến tham quan và nghĩ dưỡng tại đây.

Bạn sẽ được thưởng thức các món ăn ngon ngay tại các nhà hàng, khách sạn nằm ven bờ hồ Bled.

Tại đây, tiện nghi lưu trú cũng như phong cách phục vụ thân thiện của người dân Slovenia sẽ để lại trong lòng du khách nhiều ấn tượng đẹp khó quên.

Ảnh: internet