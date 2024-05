Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h30' ngày 28/5, khi xe ô tô tải chở hàng mang biển kiểm soát 26C - 085.54 lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa (tỉnh lộ 155) - Ảnh: báo Lào Cai

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hỏng nặng - Ảnh: báo Giao thông

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hỏng nặng, 3 người trên xe, gồm: Lường Văn Hặc (SN 1991, thường trú tại bản He, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La); Lò Văn Thanh và một người tên Thịnh bị thương.

Vị trí chiếc xe tải bị lật xuống vực sâu khoảng 50 mét khiến 3 người bị thương - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Lào Cai, ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh); Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Xát; Công an xã Trung Chải, thị xã Sa Pa tổ chức cứu nạn, sơ cứu ban đầu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.