Xe container lao xuống vực sâu 70m, công an đu dây, xuyên đêm cứu hộ tài xế

Công an xã Đakrông đã lập tức triển khai lực lượng xuống hiện trường, đồng thời báo cáo Trạm CSGT Đakrông và Phòng CSGT Công an tỉnh.

Theo thông tin báo Lao Động , khoảng 20h15 ngày 17/7, Công an xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng tại thôn Làng Cát Dưới (xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Một xe container bất ngờ lao khỏi Quốc lộ 9, rơi xuống vực sâu khoảng 70m, gần suối, không xác định được biển số tại thời điểm đầu.

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện tài xế còn sống, đang bị mắc kẹt trong cabin. Tại hiện trường, các lực lượng đã khẩn trương cào đất đá, đập kính thông khí, sơ cứu, giữ liên lạc và trấn an tài xế.

Trong khi chờ các lực lượng chuyên trách đến, Công an xã phối hợp tổ An ninh trật tự, thôn trưởng và thanh niên thôn Làng Cát mở đường xuống vực. Tại hiện trường, đầu xe container bẹp rúm, cabin vùi trong đất đá.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngay sau đó lực lượng công an xã phối hợp tổ an ninh trật tự, thôn trưởng và thanh niên địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường. Trung tá Hồ Tuấn Ninh - phó công an xã - cùng 2 cán bộ chiến sĩ đu dây thừng xuống vực sâu kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện tài xế còn sống, mắc kẹt trong cabin bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng tại chỗ đã đào lỗ thông hơi, đập kính, hỗ trợ tài xế thở và sơ cứu ban đầu. Nạn nhân lúc này hoảng loạn, chỉ kịp nói đang đi một mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban trạm cảnh sát giao thông Đakrông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, trung tâm y tế và đơn vị cẩu cứu hộ đến hiện trường.

Do địa hình hiểm trở, vực sâu và trời tối, lực lượng chức năng phải khảo sát kỹ trước khi triển khai phương án cứu nạn tối ưu.

Sau gần 9 giờ nỗ lực xuyên đêm, đến 4h30 sáng 18/7 đã cứu được tài xế. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Sau gần 9 giờ nỗ lực xuyên đêm, đến 4h30 sáng 18/7, tài xế Nguyễn Trung Thế (SN 1990, trú tại Hải Phòng) đã được đưa ra khỏi cabin trong tình trạng bị thương. Các đơn vị lập tức chuyển nạn nhân đi cấp cứu và thông báo cho người nhà.

Theo thông tin từ lực lượng CSGT, vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Trung Thế điều khiển xe đầu kéo container BKS 34H-058.xx kéo theo rơ-moóc 34R-005.xx di chuyển hướng Lao Bảo – Đông Hà. Khi đến Km56 Quốc lộ 9, xe bất ngờ mất lái, lao khỏi hộ lan bên phải và rơi xuống vực sâu 70m.

Hiện trường vẫn đang được bảo vệ, công tác cứu hộ phương tiện và giải phóng tuyến đường tiếp tục được triển khai. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.