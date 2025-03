Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 1.3, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa đi giám định tâm thần đối với Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Trung là bị can dùng xăng đốt mẹ ruột.

Công an tỉnh Trà Vinh đưa đi giám định tâm thần đối với Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo cơ quan công an, sau khi vụ án xảy ra, nhận thấy Trung có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, cơ quan chức năng đã đưa Trung đến Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ (TP.Cần Thơ) trưng cầu giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.