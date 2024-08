Đơn vị quản lý Công viên Tao Đàn cho biết nhánh cây bị gãy có khiếm khuyết bên trong, không thể hiện bên ngoài, cành còn tươi và lá xanh bình thường. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Công ty Công viên cây xanh TPHCM đã phối hợp Công an quận 1 và lực lượng y tế xử lý hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND Quận 1 tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong do sự cố cây xanh gãy đổ.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình sự việc, xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND TP trước ngày 10/8.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo các quy định chuyên ngành Sở Xây dựng giao Ban Duy Tu thực hiện việc trồng mới, quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh. Đối với những cây xanh được trồng trong khu đô thị ngoài phạm vi đường giao thông thuộc sở hữu của các chủ đầu tư khu đô thị.

Pháp luật quy định việc sử dụng tài sản phải đảm bảo an toàn cho người khác. Nếu sử dụng tài sản mà gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì người quản lý tài sản phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự 2015, trường hợp cây xanh bị gãy đổ mà gây thương tích, chết người hoặc thiệt hại về tài sản thì chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây xanh phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, chủ sở hữu, quản lý những cây xanh có thể được loại trừ trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân khi chứng minh được việc cây xanh gãy đổ là sự kiện bất khả kháng. Bởi, theo quy định tại khoản 2 điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 quy định về sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Luật sư Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Sức khỏe và Đời song.

Trường hợp không phải bồi thường thì chủ sở hữu, quản lý cây xanh bị gãy đổ cần chứng minh đã thực hiện việc cắt tỉa cây xanh, thực hiện các biện pháp chống đỡ cây xanh và các biện pháp bảo đảm cây xanh có thể chống đỡ, đứng vững trước các trận dông lốc, mưa, bão, việc cây xanh gãy đổ là sự kiện bất khả kháng nằm ngoài ý chí của đơn vị quản lý cây xanh.

Cũng theo luật sư Nam, nếu trường hợp cơ quan chức năng xác định đây là hậu quả chết người xuất phát từ sai sót trong công tác quản lý cây xanh thì đơn vị quản lý này phải có nghĩa vụ bồi thường theo pháp luật dân sự.

Theo đó, mức bồi thường tổn thất tài sản bao gồm thiệt hại do tài sản bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Thiệt hại về sức khỏe được bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.

Thiệt hại về tính mạng được bồi thường các khoản như thiệt hại về sức khỏe cộng với chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; các thiệt hại khác do luật định. Ngoài ra, đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, người bị thiệt hại còn được bù đắp tổn thất tinh thần, mức bồi thường do luật định hoặc do các bên thỏa thuận.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Dưới góc độ pháp luật hình sự, ông Hùng cho rằng trên báo Dân Trí với những thông tin hiện có, khi yếu tố lỗi chưa rõ ràng, còn quá sớm để có thể kết luận vụ việc có dấu hiệu hình sự hay không. Tuy nhiên, với hậu quả làm chết 2 người, vụ việc cần được cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, xác minh để sớm làm sáng tỏ nguyên nhân.

Từ kết quả xác minh bước đầu, nếu có căn cứ cho thấy có dấu hiệu vi phạm, tắc trách, chủ quan, cẩu thả của các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cắt tỉa, chăm sóc cây xanh dẫn tới hậu quả đau lòng là nhành cây rơi xuống đất làm 5 người thương vong, cơ quan điều tra có thể ra quyết định khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 nhằm điều tra, làm rõ các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có cá nhân được xác định vi phạm, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố bị can. Với tình tiết định khung làm chết 2 người, mức phạt có thể áp dụng là 3-7 năm tù.